Am Sonntag startet die SportWoche für Alle

Veröffentlicht am 18.09.2025 12:33 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Herz mit Figuren verschedener Sportarten
Ein Herz für Sportmöglichkeiten für alle
Foto: Pixabay/GDJ

FRECHEN (kobinet) Am Sonntag, dem 20. September 2025, startet der Deutsche Behindertensportverband (DBS) die dritte "SportWoche für Alle". Bis zum 27. September wird es dann mit 375 Angeboten von mehr als 200 Vereinen bundesweit die dritte und bisher größte "SportWoche für Alle" geben. Ziel der Aktionswoche ist es, die Vielfalt des Sports für Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, Berührungsängste abzubauen und neue Angebote anzustoßen.

Deutschland bewegt sich zu wenig – besonders Kinder und Jugendliche. Für Menschen mit Behinderung kommt hinzu, dass Angebote oft fehlen oder kaum bekannt sind. Die „SportWoche für Alle“ setzt hier an: Viele Vereine nicht nur aus den 17 Landes- und zwei Fachverbänden des DBS zeigen eine Woche lang, wie niedrigschwellig Teilhabe im Sport gelingen kann – kostenlos, offen und zum Ausprobieren. DBS-Präsident Hans-Jörg Michels bringt die Ambitionen auf den Punkt: „Die Woche soll den Zugang zu behinderungsspezifischen und inklusiven Breitensportangeboten ermöglichen“ – ganz im Sinne des Mottos: „Teilhabe VEREINfacht – So gelingt der Sport für Alle!“

Das vielfältige Programm reicht von Rollstuhlbasketball, Sitzvolleyball und Goalball über inklusive Trainings bis hin zu Trendsportarten und Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens – für Menschen mit und ohne Behinderung, jeden Alters und möglichst in jeder Region, um ganz unverbindlich in die Angebote hineinschnuppern zu können. Auf dieser Internetseite sind weitere Einzelheiten zu dieser Sportwoche nachzulesen.

Hartmut Smikac Nachricht

