Am Sonntag startet die SportWoche für Alle

FRECHEN (kobinet)

Am Sonntag startet eine Sport-Woche. Das ist am 20. September 2025. Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband macht das. Ein Behinderten-Sport-Verband ist eine Gruppe. Die Gruppe kümmert sich um Sport für Menschen mit Behinderung. Sie planen Sport-Veranstaltungen und Wett-Kämpfe.

Sie helfen Menschen beim Sport machen. Die Abkürzung ist DBS. Die Sport-Woche heißt: Sport-Woche für Alle. Die Sport-Woche dauert 8 Tage. Sie endet am 27. September 2025. Es gibt 375 verschiedene Sport-Angebote.

Sport-Angebote sind verschiedene Sport-Arten. Du kannst zwischen vielen Sport-Arten wählen. Zum Beispiel: Schwimmen oder Fuß-Ball oder Basket-Ball. Die Angebote sind für alle Menschen da. Mehr als 200 Sport-Vereine machen mit. Das ist in ganz Deutschland.

Es ist die 3. Sport-Woche für Alle. Diese Sport-Woche ist die größte bisher. Die Sport-Woche hat ein Ziel. Menschen sollen sehen: Es gibt viele Sport-Arten. Diese sind für Menschen mit Behinderung da. Menschen sollen keine Angst haben.

Sie können Sport mit Menschen mit Behinderung machen. Es soll neue Sport-Angebote geben. In Deutschland bewegen sich Menschen zu wenig. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Menschen mit Behinderung haben ein Problem. Es gibt oft keine Sport-Angebote für sie.

Oder sie wissen nichts von den Sport-Angeboten. Die Sport-Woche für Alle soll helfen. Viele Sport-Vereine machen mit. Nicht nur Vereine vom DBS. Der DBS hat 17 Landes-Verbände. Landes-Verbände sind Sport-Gruppen in einem Bundes-Land.

Jedes Bundes-Land hat eigene Sport-Verbände. Sie kümmern sich um den Sport. Das machen sie in ihrem Bundes-Land. Sie helfen den Sport-Vereinen vor Ort. Der DBS hat auch 2 Fach-Verbände. Fach-Verbände sind Gruppen für eine bestimmte Sport-Art.

Es gibt einen Fach-Verband für Fuß-Ball. Es gibt einen anderen für Schwimmen. Jeder Fach-Verband kennt sich gut aus. Das gilt für seine Sport-Art. Die Sport-Vereine zeigen eine Woche lang: Sport für alle ist einfach möglich. Der Sport kostet nichts.

Alle Menschen können mitmachen. Menschen können die Sport-Arten ausprobieren. Hans-Jörg Michels ist der Präsident vom DBS. Ein Präsident ist der Chef. Er sagt: Die Woche soll Menschen helfen. Sie sollen leichter zu Sport-Angeboten kommen.

Es gibt Sport-Angebote für Menschen mit Behinderung. Es gibt auch Sport-Angebote für alle Menschen zusammen. Das nennt man inklusiv. Inklusiv bedeutet: Alle Menschen machen zusammen mit. Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Niemand wird ausgeschlossen.

Alle gehören dazu. Das Motto der Sport-Woche ist: Teilhabe VEREINfacht - So gelingt der Sport für Alle. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. VEREINfacht ist ein Wort-Spiel. Es bedeutet: Die Sport-Vereine machen es einfach.

Es gibt viele verschiedene Sport-Arten. Zum Beispiel: Roll-stuhl-Basketball. Das ist Basketball mit dem Roll-stuhl. Sitz-Volleyball. Das ist Volleyball im Sitzen. Goal-ball.

Goal-ball ist eine Sport-art für blinde Menschen. Das ist ein Ball-Spiel für blinde Menschen. Es gibt auch inklusive Trainings. Das bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung machen zusammen Sport. Es gibt Trend-Sport-Arten. Trend-Sport-Arten sind neue Sport-Arten.

Diese Sport-Arten sind gerade sehr beliebt. Viele Menschen machen diese Sport-Arten gern. Zum Beispiel: Stand-Up-Paddling oder Cross-Fit. Das sind neue Sport-Arten. Es gibt auch Sport-Arten vom Deutschen Sport-Abzeichen. Das Deutsche Sport-Abzeichen ist eine Auszeichnung.

Du bekommst es für gute Sport-Leistungen. Du musst verschiedene Übungen schaffen. Zum Beispiel: Laufen, Springen oder Schwimmen. Alle Menschen können mitmachen. Menschen mit Behinderung. Menschen ohne Behinderung.