Wie gelingt ein inklusives Gesundheitssystem für alle Menschen? Veranstaltung und Mitmachaktion

Veröffentlicht am 17.09.2025 09:01 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Postkarte für barrierefreie Arztpraxen
Foto: NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW

Düsseldorf (kobinet) Heute, am 17. September 2025, benennen die Sprecherinnen des Netzwerks Mädchen und Frauen mit Behinderung/chronischer Erkrankung Claudia Seipelt-Holtmann und Gertrud Servos im Rahmen einer Veranstaltung auf der Rehacare zentrale Hürden in der Gesundheitsversorgung. Zudem erörtern sie konkrete Handlungsansätze aus der Praxis der Netzwerk-Frauen. Veranstaltungsort ist die Vortragsbühne im "Treffpunkt REHACARE" in Halle 6/G 33. Zudem weist das Netzwerk auf die gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe gestartete Mitmachaktion "Medizinische Versorgung für alle!" hin.

Mit einer bunten Postkarte werden Patientinnen dazu aufgerufen, ihre Ärztinnen und Ärzte auf die Bedeutung korrekter Angaben zur Barrierefreiheit in den Praxisportalen der Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe hinzuweisen. Nur wenn Praxen ihre Angaben vollständig und richtig machen, werden wichtige Informationen – etwa zu Aufzügen, barrierefreien Toiletten oder ebenerdigen Zugängen – für Patientinnen und Patienten verlässlich auffindbar.

„Eine individuell passende Praxis zu finden – das ist ein erster Schritt zum inklusiven Gesundheitssystem“, so Claudia Middendorf, Behinderten- und Patientenbeauftragte der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.

Rita Schroll Nachricht

