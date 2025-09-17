Wie gelingt ein inklusives Gesundheitssystem für alle Menschen? Veranstaltung und Mitmachaktion

Düsseldorf (kobinet)

Heute ist der 17. September 2025. Es gibt ein Netzwerk. Ein Netzwerk bedeutet: Menschen mit gleichem Beruf treffen sich und tauschen Wissen aus. Das Netzwerk heißt: Mädchen und Frauen mit Behinderung. Das Netzwerk hat 2 Sprecherinnen. Sprecherinnen sind Frauen, die für eine Gruppe sprechen und deren Meinung sagen.

Die Sprecherinnen heißen Claudia Seipelt-Holtmann und Gertrud Servos. Die beiden Frauen sprechen heute auf der Rehacare. Rehacare ist eine große Messe in Düsseldorf. Dort zeigen Firmen Hilfs-Mittel für Menschen mit Behinderung. Dort gibt es Roll-Stühle und Hör-Geräte. Hilfs-Mittel machen das Leben leichter.

Die beiden Frauen sprechen über Probleme bei Ärzten. Die Probleme gibt es auch im Kranken-Haus. Viele Arzt-Praxen sind nicht barriere-frei. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können etwas nutzen, auch Menschen mit Behinderung. Das macht Probleme für Menschen mit Behinderung. Die Frauen spreigen auch über Lösungen.

Sie zeigen: So kann es besser werden. Der Vortrag ist in Halle 6. Der genaue Ort ist G 33. Das Netzwerk macht auch eine Mit-Mach-Aktion. Die Aktion heißt: Medizinische Versorgung für alle! Versorgung bedeutet: Menschen bekommen Hilfe von Ärzten.

Das Netzwerk arbeitet mit einer anderen Gruppe zusammen. Die Gruppe heißt: Landes-Arbeits-Gemeinschaft Selbst-Hilfe. Landes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Mehrere Vereine arbeiten zusammen aus dem gleichen Bundes-Land. Die Abkürzung ist: LAG. Es gibt bunte Post-Karten für die Aktion. Patienten sollen die Karten zu ihren Ärzten bringen.

Die Ärzte sollen dann richtige Angaben machen. Die Angaben stehen in besonderen Internet-Seiten. Die Internet-Seiten gehören zu den Kassen-Ärztlichen Vereinigungen. Kassen-Ärztliche Vereinigungen sind Gruppen von Ärzten mit eigener Praxis. Das sind Ärzte-Gruppen in Nord-Rhein und Westfalen-Lippe. Dort sollen Ärzte schreiben: Ist meine Praxis barriere-frei?

Wichtige Infos sind zum Beispiel: Gibt es einen Aufzug?

Gibt es eine barriere-freie Toilette?

Ist der Eingang ohne Stufen?

Nur so können Patienten die richtige Praxis finden. Das sagt Claudia Middendorf. Sie ist Beauftragte für Menschen mit Behinderung in NRW. Beauftragte sind besondere Personen mit wichtigen Aufträgen für bestimmte Themen. Sie kümmert sich auch um die Rechte von Patienten. Claudia Middendorf sagt: Die richtige Praxis finden ist wichtig.