Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Es gibt schlechte Nachrichten über das Lesen.
Ein Drittel der Menschen kann nicht mehr gut lesen.
Das liegt an den digitalen Medien.
Digitale Medien sind Computer und Handys.
Man kann damit elektronisch schreiben.
Die digitalen Medien haben das Lesen verändert.
Es gibt 2 Gruppen von Menschen.
Ana-Phabet bedeutet: Menschen können gar nicht lesen.
Ein Analphabet ist eine Person.
Diese Person kann nicht lesen und schreiben.
Illi-terat bedeutet: Menschen können nur sehr wenig lesen.
Illi-terat heißt: Eine Person kann schlecht lesen.
Die Person kann auch schlecht schreiben.
Das macht das Leben schwer.
Illi-terats können höchstens 6 Sätze lesen.
Christian Dawidowski ist Lese-Forscher.
Lese-Forscher heißt: Er untersucht das Lesen von Menschen.
Er will verstehen: Wie lernt man lesen?
Er erklärt das Problem im SWR Radio.
Das Problem ist sehr schlimm für unsere Kultur.
Kultur ist alles was Menschen machen und erfinden.
Zum Beispiel Musik oder Häuser.
Das Problem ist auch schlimm für die Politik.
Politik bedeutet: Menschen reden über das Zusammen-Leben.
Sie machen Regeln für alle.
Die Illi-terats können keine Bücher lesen.
Sie können auch keine langen Texte lesen.
Sie verstehen keine schweren Zusammen-hänge.
Zusammen-hang heißt: Sachen gehören zusammen.
Eine Sache beeinflusst die andere Sache.
Zum Beispiel: Regen macht die Straße nass.
Sie können nur einzelne Infos verstehen.
Die Illi-terats lesen nur am Computer-Bildschirm.
Computer-Bildschirm heißt auch Monitor.
Darauf siehst du Texte und Bilder.
Du kannst damit am Computer arbeiten.
Das nennt man Screen-Reading.
Screen-Reading heißt: Lesen am Bildschirm.
Man liest Texte am Computer.
Man liest auch am Handy.
Sie verstehen nur einfache Infos.
Die Infos hängen oft nicht zusammen.
Der Text hat jetzt 6 Sätze in diesem Abschnitt.
Das ist das Maximum für Illi-terats.
Deshalb endet der Text hier.
Staufen (kobinet) Ist ein echter Schocker in Sachen "abnehmende Lesekompetenz" als Folge der digitalen Medienrevolution: die faktenbasierte Meldung nämlich, dass ein Drittel der Bevölkerung inzwischen aus Analphabeten besteht.
Im Unterschied zu Analphabeten können Illiteraten zwar lesen, aber nicht mehr als maximal sechs Sätze am Stück. Was dieser alarmierende Befund nicht nur für unser kulturelles Leben, sondern auch für den politischen Diskurs und die Demokratie bedeutet, führt der Lesedidaktiker Christian Dawidowski in einem SWR-Kulturgespräch aus. Zum Beispiel können all diese Menschen nicht nur keine Bücher mehr lesen, sie können auch keine längeren Texte lesen und verstehen und damit auch keine komplexeren Zusammenhänge begreifen. Ihre intellektuelle Aufnahme- und Verarbeitungskapazität beim Lesen beschränkt sich darauf, einzelne, meist zusammenhanglose Informationen per „Screenreading“ aufzunehmen.
Mit diesem sechsten Satz meiner erschütternden Wochennachricht bin ich auch schon am Verständnislimit der Illiteraten angelangt und beende diesen Lesetext, damit sie noch imstande sind, ihn zu lesen und zu verstehen.
https://www.swr.de/swrkultur/wissen/lange-texte-lesen-und-verstehen-wofuer-brauchen-wir-das-noch-das-wissen-2025-09-14-102.html
Lesermeinungen