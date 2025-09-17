Menu Close

Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Veröffentlicht am 17.09.2025 22:12 von Hans-Willi Weis in der Kategorie Nachricht (?)
Staufen (kobinet) Ist ein echter Schocker in Sachen "abnehmende Lesekompetenz" als Folge der digitalen Medienrevolution: die faktenbasierte Meldung nämlich, dass ein Drittel der Bevölkerung inzwischen aus Analphabeten besteht.

Im Unterschied zu Analphabeten können Illiteraten zwar lesen, aber nicht mehr als maximal sechs Sätze am Stück. Was dieser alarmierende Befund nicht nur für unser kulturelles Leben, sondern auch für den politischen Diskurs und die Demokratie bedeutet, führt der Lesedidaktiker Christian Dawidowski in einem SWR-Kulturgespräch aus. Zum Beispiel können all diese Menschen nicht nur keine Bücher mehr lesen, sie können auch keine längeren Texte lesen und verstehen und damit auch keine komplexeren Zusammenhänge begreifen. Ihre intellektuelle Aufnahme- und Verarbeitungskapazität beim Lesen beschränkt sich darauf, einzelne, meist zusammenhanglose Informationen per „Screenreading“ aufzunehmen.

Mit diesem sechsten Satz meiner erschütternden Wochennachricht bin ich auch schon am Verständnislimit der Illiteraten angelangt und beende diesen Lesetext, damit sie noch imstande sind, ihn zu lesen und zu verstehen.

https://www.swr.de/swrkultur/wissen/lange-texte-lesen-und-verstehen-wofuer-brauchen-wir-das-noch-das-wissen-2025-09-14-102.html

