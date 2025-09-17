Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Staufen (kobinet)

Es gibt schlechte Nachrichten über das Lesen. Ein Drittel der Menschen kann nicht mehr gut lesen. Das liegt an den digitalen Medien. Digitale Medien sind Computer und Handys. Man kann damit elektronisch schreiben. Die digitalen Medien haben das Lesen verändert.

Es gibt 2 Gruppen von Menschen. Ana-Phabet bedeutet: Menschen können gar nicht lesen. Ein Analphabet ist eine Person. Diese Person kann nicht lesen und schreiben. Illi-terat bedeutet: Menschen können nur sehr wenig lesen. Illi-terat heißt: Eine Person kann schlecht lesen.

Die Person kann auch schlecht schreiben. Das macht das Leben schwer. Illi-terats können höchstens 6 Sätze lesen. Christian Dawidowski ist Lese-Forscher. Lese-Forscher heißt: Er untersucht das Lesen von Menschen. Er will verstehen: Wie lernt man lesen?

Er erklärt das Problem im SWR Radio. Das Problem ist sehr schlimm für unsere Kultur. Kultur ist alles was Menschen machen und erfinden. Zum Beispiel Musik oder Häuser. Das Problem ist auch schlimm für die Politik. Politik bedeutet: Menschen reden über das Zusammen-Leben.

Sie machen Regeln für alle. Die Illi-terats können keine Bücher lesen. Sie können auch keine langen Texte lesen. Sie verstehen keine schweren Zusammen-hänge. Zusammen-hang heißt: Sachen gehören zusammen. Eine Sache beeinflusst die andere Sache.

Zum Beispiel: Regen macht die Straße nass. Sie können nur einzelne Infos verstehen. Die Illi-terats lesen nur am Computer-Bildschirm. Computer-Bildschirm heißt auch Monitor. Darauf siehst du Texte und Bilder. Du kannst damit am Computer arbeiten.

Das nennt man Screen-Reading. Screen-Reading heißt: Lesen am Bildschirm. Man liest Texte am Computer. Man liest auch am Handy. Sie verstehen nur einfache Infos. Die Infos hängen oft nicht zusammen.