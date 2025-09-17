Menu Close

Ehrenpreis für Roland Arnold – Motorworld Buchpreis 2025 würdigt Mobilitätspionier

Veröffentlicht am 17.09.2025 09:01 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Roland Arnold und Jürgen Lewandowski bei der Preisverleihung
Foto: CanVanCan

Pfronstetten-Aichelau (kobinet) Große Ehre für Roland Arnold, Gründer und Geschäftsführer der PARAVAN GmbH: Für seine Autobiografie "Genial gezündet – Der Gamechanger der Fahrzeugindustrie mit meiner Drive-by-Wire-Erfindung" wurde ihm im Rahmen des Motorworld Buchpreises 2025 der Ehrenpreis in der Kategorie Biografie verliehen. Die Jury zeigte sich laut einem Bericht der PARAVAN GmbH tief beeindruckt von der außergewöhnlichen Lebensleistung des schwäbischen Tüftlers und Unternehmers.

In seiner Laudatio würdigte Branchenkenner und Autor Jürgen Lewandowski nicht nur Arnolds unternehmerischen Mut, sondern auch seine soziale Vision: „Roland hat aus dem Nichts eine Firma aufgebaut, die unvergleichlich ist – mit dem Credo, dass jeder Mensch ein Recht auf Mobilität hat. Und er hat es möglich gemacht: für Menschen mit Behinderung, mit einer Leidenschaft und Menschlichkeit, die mich immer wieder überwältigt.“

Besonders hervorgehoben wurde Arnolds unermüdlicher Einsatz, seine Idee gegen alle Widerstände zu verwirklichen: von der Zulassung behindertengerechter Fahrzeuge bis zur Erfindung des Drive-by-Wire-Systems Space Drive – einer Grundvoraussetzung und Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren, die aus der Behindertenmobilität entstanden ist. Was einst aus einem Moment persönlicher Betroffenheit entstand, hat sich heute zur tragenden Säule moderner Mobilitätskonzepte entwickelt – sowohl im Reha-Bereich als auch in der automobilen Zukunftsentwicklung, heißt es in dem Bericht von PARAVAN.

„Diese Geschichte ist so unglaublich – man muss sie gelesen haben, um sie zu glauben“, sagte Lewandowski. „Wie man aus der Nische heraus eine Weltidee entwickelt und sie trotz aller Widerstände durchzieht, ist einzigartig.“ Sichtlich bewegt bedankte sich Roland Arnold: „Wenn ich heute durch die IAA gehe und sehe, wie viele Prototypen mit meiner Technologie unterwegs sind, macht mich das stolz. Space Drive wurde aus der Behindertenmobilität heraus entwickelt – und ist heute ein essenzieller Baustein für autonomes Fahren.“

Die feierliche Verleihung des MOTORWORLD Buchpreises fand in diesem Jahr zum 20. Mal in München statt – und gehört längst zu den renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der automobilen Literatur. Aus rund 90 eingereichten Neuerscheinungen kürte eine fünfköpfige Fachjury die besten Werke des Jahres in insgesamt sechs Kategorien. Die Vielfalt der Preisträger – von Markenlegenden wie Porsche oder Ferrari bis hin zu biografischen Porträts großer Persönlichkeiten wie Michael Schumacher – zeigt, welchen kulturellen Stellenwert automobile Bücher heute einnehmen. Sie sind mehr als nur Nachschlagewerke – sie sind Kulturgüter, die Technikgeschichte, Designtradition und menschliche Leidenschaft für kommende Generationen bewahren.

Das Buch „Genial gezündet“ ist über die PARAVAN GmbH oder den Buchhandel erhältlich.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

