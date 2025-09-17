Ehrenpreis für Roland Arnold – Motorworld Buchpreis 2025 würdigt Mobilitätspionier



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Pfronstetten-Aichelau (kobinet) Roland Arnold hat eine große Ehre bekommen. Roland Arnold hat die Firma PARAVAN gegründet. Roland Arnold ist auch der Chef von PARAVAN. Roland Arnold hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Das Buch heißt: Genial gezündet. In dem Buch erzählt Roland Arnold seine Lebens-Geschichte. Für dieses Buch hat Roland Arnold einen Preis bekommen. Der Preis heißt: Motorworld Buch-Preis 2025. Das ist eine Auszeichnung für gute Auto-Bücher. Es ist ein Ehren-Preis für Biografien. Eine Biografie ist ein Text über das Leben einer Person. Die Jury war sehr beeindruckt von Roland Arnold. Beeindruckt bedeutet: etwas ist sehr gut und besonders. Eine Jury ist eine Gruppe von Menschen. Die Jury entscheidet zusammen über etwas. Roland Arnold kommt aus Schwaben. Roland Arnold ist ein Tüftler und Unternehmer. Ein Tüftler erfindet gerne neue Sachen. Jürgen Lewandowski hat eine Rede über Roland Arnold gehalten. Jürgen Lewandowski kennt sich gut mit Autos aus. Jürgen Lewandowski ist auch Autor. In seiner Rede hat Jürgen Lewandowski gesagt: Roland Arnold hat aus dem Nichts eine Firma aufgebaut. Diese Firma ist einzigartig. Einzigartig bedeutet: besonders für eine Person gemacht. Roland Arnold glaubt: Jeder Mensch hat ein Recht auf Mobilität. Mobilität bedeutet: sich fort-bewegen können. Roland Arnold hilft Menschen mit Behinderung. Roland Arnold baut Autos für Menschen mit Behinderung um. Roland Arnold hat das Drive-by-Wire-System erfunden. Das System fährt das Auto mit Computer-Hilfe. Das System braucht keine direkten Kabel. Das System heißt auch Space Drive. Mit diesem System kann man Autos ohne Lenkrad fahren. Man steuert das Auto dann mit einem Joystick. Ein Joystick ist ein Gerät für Computer-Spiele. Mit dem Joystick kann man steuern. Das ist wie bei einem Computer-Spiel. Diese Erfindung ist sehr wichtig. Die Erfindung hilft Menschen mit Behinderung beim Auto-Fahren. Heute nutzen auch andere Auto-Hersteller diese Technik. Auto-Hersteller sind Firmen. Die Firmen bauen Autos in Fabriken. Die Firmen verkaufen die Autos. Die Technik wird für selbst-fahrende Autos gebraucht. Roland Arnold war am Anfang persönlich betroffen. Heute ist seine Idee sehr wichtig geworden. Die Idee hilft in der Reha. Reha bedeutet: Menschen nach einer Krankheit helfen. Die Idee hilft auch bei neuen Auto-Entwicklungen. Jürgen Lewandowski hat gesagt: Diese Geschichte ist unglaublich. Man muss die Geschichte lesen. Dann kann man die Geschichte glauben. Roland Arnold hat aus einer kleinen Idee etwas Großes gemacht. Roland Arnold hat nie aufgegeben. Roland Arnold war sehr bewegt. Roland Arnold hat sich für den Preis bedankt. Roland Arnold hat gesagt: Wenn ich heute über Auto-Messen gehe. Auto-Messen sind große Veranstaltungen. Firmen zeigen dort ihre neuen Autos. Ich sehe dort viele Prototypen. Ein Prototyp ist ein Test-Auto. Viele davon nutzen meine Technik. Das macht mich stolz. Space Drive wurde für Menschen mit Behinderung entwickelt. Heute ist Space Drive wichtig für selbst-fahrende Autos. Die Preis-Verleihung war in München. Es war schon das 20. Mal. Der MOTORWORLD Buch-Preis ist sehr bekannt. Es ist eine wichtige Auszeichnung für Auto-Bücher. Eine Fach-Jury hat die besten Bücher ausgewählt. Eine Fach-Jury ist eine Gruppe von Experten. Die Experten kennen sich sehr gut aus. Die Jury hatte 5 Personen. Die Jury hat aus 90 neuen Büchern gewählt. Es gibt 6 verschiedene Kategorien. Kategorie bedeutet: Gruppe mit gleichen Eigenschaften. Die Preis-Träger sind sehr unterschiedlich. Manche Bücher handeln von Auto-Marken wie Porsche. Manche Bücher handeln von Auto-Marken wie Ferrari. Andere Bücher erzählen von berühmten Menschen wie Michael Schumacher. Auto-Bücher sind heute sehr wichtig. Auto-Bücher sind mehr als Nachschlage-Werke. Nachschlage-Werke sind Bücher mit vielen Informationen. Man kann dort Wörter oder Fakten suchen. Auto-Bücher sind Kultur-Güter. Kultur-Güter sind besondere Sachen aus der Vergangenheit. Die Sachen sind wichtig für Menschen. Auto-Bücher bewahren die Geschichte der Technik. Auto-Bücher zeigen auch Design-Traditionen. Tradition bedeutet: Das macht eine Gruppe Menschen oft. Es ist eine gewohnte Sache. Auto-Bücher zeigen die Leidenschaft der Menschen für Autos. Leidenschaft bedeutet: Etwas mit starken Gefühlen machen. Das Buch Genial gezündet kann man kaufen. Man bekommt es bei der PARAVAN GmbH. GmbH bedeutet: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist eine Art von Firma. Man kann das Buch auch im Buch-Handel kaufen. Roland Arnold und Jürgen Lewandowski bei der Preisverleihung

Foto: CanVanCan

Pfronstetten-Aichelau (kobinet) Große Ehre für Roland Arnold, Gründer und Geschäftsführer der PARAVAN GmbH: Für seine Autobiografie "Genial gezündet – Der Gamechanger der Fahrzeugindustrie mit meiner Drive-by-Wire-Erfindung" wurde ihm im Rahmen des Motorworld Buchpreises 2025 der Ehrenpreis in der Kategorie Biografie verliehen. Die Jury zeigte sich laut einem Bericht der PARAVAN GmbH tief beeindruckt von der außergewöhnlichen Lebensleistung des schwäbischen Tüftlers und Unternehmers.



Pfronstetten-Aichelau (kobinet) Große Ehre für Roland Arnold, Gründer und Geschäftsführer der PARAVAN GmbH: Für seine Autobiografie "Genial gezündet – Der Gamechanger der Fahrzeugindustrie mit meiner Drive-by-Wire-Erfindung" wurde ihm im Rahmen des Motorworld Buchpreises 2025 der Ehrenpreis in der Kategorie Biografie verliehen. Die Jury zeigte sich laut einem Bericht der PARAVAN GmbH tief beeindruckt von der außergewöhnlichen Lebensleistung des schwäbischen Tüftlers und Unternehmers. In seiner Laudatio würdigte Branchenkenner und Autor Jürgen Lewandowski nicht nur Arnolds unternehmerischen Mut, sondern auch seine soziale Vision: „Roland hat aus dem Nichts eine Firma aufgebaut, die unvergleichlich ist – mit dem Credo, dass jeder Mensch ein Recht auf Mobilität hat. Und er hat es möglich gemacht: für Menschen mit Behinderung, mit einer Leidenschaft und Menschlichkeit, die mich immer wieder überwältigt.“ Besonders hervorgehoben wurde Arnolds unermüdlicher Einsatz, seine Idee gegen alle Widerstände zu verwirklichen: von der Zulassung behindertengerechter Fahrzeuge bis zur Erfindung des Drive-by-Wire-Systems Space Drive – einer Grundvoraussetzung und Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren, die aus der Behindertenmobilität entstanden ist. Was einst aus einem Moment persönlicher Betroffenheit entstand, hat sich heute zur tragenden Säule moderner Mobilitätskonzepte entwickelt – sowohl im Reha-Bereich als auch in der automobilen Zukunftsentwicklung, heißt es in dem Bericht von PARAVAN. „Diese Geschichte ist so unglaublich – man muss sie gelesen haben, um sie zu glauben“, sagte Lewandowski. „Wie man aus der Nische heraus eine Weltidee entwickelt und sie trotz aller Widerstände durchzieht, ist einzigartig.“ Sichtlich bewegt bedankte sich Roland Arnold: „Wenn ich heute durch die IAA gehe und sehe, wie viele Prototypen mit meiner Technologie unterwegs sind, macht mich das stolz. Space Drive wurde aus der Behindertenmobilität heraus entwickelt – und ist heute ein essenzieller Baustein für autonomes Fahren.“ Die feierliche Verleihung des MOTORWORLD Buchpreises fand in diesem Jahr zum 20. Mal in München statt – und gehört längst zu den renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der automobilen Literatur. Aus rund 90 eingereichten Neuerscheinungen kürte eine fünfköpfige Fachjury die besten Werke des Jahres in insgesamt sechs Kategorien. Die Vielfalt der Preisträger – von Markenlegenden wie Porsche oder Ferrari bis hin zu biografischen Porträts großer Persönlichkeiten wie Michael Schumacher – zeigt, welchen kulturellen Stellenwert automobile Bücher heute einnehmen. Sie sind mehr als nur Nachschlagewerke – sie sind Kulturgüter, die Technikgeschichte, Designtradition und menschliche Leidenschaft für kommende Generationen bewahren. Das Buch „Genial gezündet“ ist über die PARAVAN GmbH oder den Buchhandel erhältlich.

Roland Arnold und Jürgen Lewandowski bei der Preisverleihung

Foto: CanVanCan

Pfronstetten-Aichelau (kobinet) Große Ehre für Roland Arnold, Gründer und Geschäftsführer der PARAVAN GmbH: Für seine Autobiografie "Genial gezündet – Der Gamechanger der Fahrzeugindustrie mit meiner Drive-by-Wire-Erfindung" wurde ihm im Rahmen des Motorworld Buchpreises 2025 der Ehrenpreis in der Kategorie Biografie verliehen. Die Jury zeigte sich laut einem Bericht der PARAVAN GmbH tief beeindruckt von der außergewöhnlichen Lebensleistung des schwäbischen Tüftlers und Unternehmers.

In seiner Laudatio würdigte Branchenkenner und Autor Jürgen Lewandowski nicht nur Arnolds unternehmerischen Mut, sondern auch seine soziale Vision: „Roland hat aus dem Nichts eine Firma aufgebaut, die unvergleichlich ist – mit dem Credo, dass jeder Mensch ein Recht auf Mobilität hat. Und er hat es möglich gemacht: für Menschen mit Behinderung, mit einer Leidenschaft und Menschlichkeit, die mich immer wieder überwältigt.“

Besonders hervorgehoben wurde Arnolds unermüdlicher Einsatz, seine Idee gegen alle Widerstände zu verwirklichen: von der Zulassung behindertengerechter Fahrzeuge bis zur Erfindung des Drive-by-Wire-Systems Space Drive – einer Grundvoraussetzung und Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren, die aus der Behindertenmobilität entstanden ist. Was einst aus einem Moment persönlicher Betroffenheit entstand, hat sich heute zur tragenden Säule moderner Mobilitätskonzepte entwickelt – sowohl im Reha-Bereich als auch in der automobilen Zukunftsentwicklung, heißt es in dem Bericht von PARAVAN.

„Diese Geschichte ist so unglaublich – man muss sie gelesen haben, um sie zu glauben“, sagte Lewandowski. „Wie man aus der Nische heraus eine Weltidee entwickelt und sie trotz aller Widerstände durchzieht, ist einzigartig.“ Sichtlich bewegt bedankte sich Roland Arnold: „Wenn ich heute durch die IAA gehe und sehe, wie viele Prototypen mit meiner Technologie unterwegs sind, macht mich das stolz. Space Drive wurde aus der Behindertenmobilität heraus entwickelt – und ist heute ein essenzieller Baustein für autonomes Fahren.“

Die feierliche Verleihung des MOTORWORLD Buchpreises fand in diesem Jahr zum 20. Mal in München statt – und gehört längst zu den renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der automobilen Literatur. Aus rund 90 eingereichten Neuerscheinungen kürte eine fünfköpfige Fachjury die besten Werke des Jahres in insgesamt sechs Kategorien. Die Vielfalt der Preisträger – von Markenlegenden wie Porsche oder Ferrari bis hin zu biografischen Porträts großer Persönlichkeiten wie Michael Schumacher – zeigt, welchen kulturellen Stellenwert automobile Bücher heute einnehmen. Sie sind mehr als nur Nachschlagewerke – sie sind Kulturgüter, die Technikgeschichte, Designtradition und menschliche Leidenschaft für kommende Generationen bewahren.

Das Buch „Genial gezündet“ ist über die PARAVAN GmbH oder den Buchhandel erhältlich.