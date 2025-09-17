Menu Close

Ausstellung: Louis Braille – 200 Jahre Blindenschrift

Veröffentlicht am 17.09.2025 09:00 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
braille, alphabet, dots
braille, alphabet, dots
Foto: BlenderTimer via Pixabay

Hamburg(kobinet) Vor 200 Jahren erfand der Franzose Louis Braille die Brailleschrift. Dieses Schriftsystem eröffnete blinden Menschen weltweit den Zugang zu Bildung, Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe. Anlässlich dieses Jubiläums wird vom Museum der Arbeit und dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg die Ausstellung "Louis Braille – 200 Jahre Blindenschrift" angeboten. "Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Blindenschrift von den historischen Anfängen bis zur heutigen Nutzung. Zahlreiche Hands-on-Stationen laden zum Mitmachen ein", heißt es in der Ankündigung.

„Besucherinnen und Besucher können Relief-, Stachel- und Brailleschrift ertasten oder selbst an einer Braille-Steckstation schreiben. Zu den Exponaten zählen eine Braille-Schreibmaschine, ein Harry-Potter-Band in Punktschrift, taktile Kinderbücher und Spiele sowie historische und aktuelle Computerarbeitsplätze für sehbehinderte Menschen“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Ausstellungsort ist die Grafikgalerie im Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg. Zu sehen ist die Ausstellung vom 30. September 2025 bis zum 16. Februar 2026. Einmal monatlich findet zudem eine Führung mit einem Expertengespräch statt. Telefonische Führungen über „bei Anruf Kultur“ werden ebenfalls angeboten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, Melanie Wölwer, Tel.: 040 209 404 29, E-Mail: [email protected]

