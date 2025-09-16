Menu Close

Zweiter Ostholsteiner Tag der Inklusion in Oldenburg i. H. am 10. Oktober 2025

Veröffentlicht am 16.09.2025 06:10 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Oldenburg in Holstein (kobinet) Am Freitag, den 10. Oktober 2025, findet in Oldenburg in Holstein der zweite Ostholsteiner Tag der Inklusion statt. Unter dem Motto "Ein Tag für ALLE" lädt die Veranstaltung zu Begegnung, Austausch und gemeinsamer Aktivität von 10:00 bis 17:00 Uhr in die Mehrzweckhalle am neuen Schulcampus, Am Kuhof 1, in 23758 Oldenburg in Holstein, ein. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Thema "Übergang von Schule zu Beruf". Am Nachmittag werden u. a. Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner mit einer Lesung aus dem Roman "Zündeln an den Strukturen" zu Gast sein, die anschließend von einer Theatergruppe szenisch als Mitmachtheater begleitet wird. Link zum Einladungsflyer zur Veranstaltung

Von 10:00 bis 12:00 Uhr beginnt der Tag mit einem Netzwerktreffen in der kleinen Halle – ein Forum für alle, die beruflich oder ehrenamtlich im Bereich Inklusion aktiv sind. Es bietet Gelegenheit zum Kennenlernen und Ideenschmieden. Ab 12:30 Uhr öffnet die große Halle ihre Türen für alle Besucherinnen und Besucher. Dort erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm mit Bewegungs- und Sportangeboten, Mitmachaktionen, Bastel- und Sinnesstationen sowie Informationsständen. Parallel dazu finden in der kleinen Halle Musikbeiträge, eine Lesung und ein Mitmachtheater statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Veranstaltung ist barrierefrei. Die Mehrzweckhalle liegt auf dem neuen Schulcampus am Kuhof 1 in Oldenburg i. H. – direkt am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Der Eintritt ist frei. Parkplätze befinden sich direkt an der Halle, auch Bus und Bahn sind gut erreichbar. Fragen zur Teilnahme oder zur barrierefreien Anreise beantworten Martina Scheel (Behindertenbeauftragte der Stadt Oldenburg i. H., Tel. 0173 8833688, [email protected]) und Sebastian Bertram (Inklusive Jugendarbeit OH, Tel. 0175 5563040, [email protected]).

Wer seine Teilnahme am Inklusionstag und/oder Mobilitätsbedarfe anmelden möchte, wendet sich per E-Mail an Martina Scheel: [email protected]

