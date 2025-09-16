Zweiter Ostholsteiner Tag der Inklusion in Oldenburg i. H. am 10. Oktober 2025

Oldenburg in Holstein (kobinet)

Am 10. Oktober 2025 ist der 2. Tag der Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Der Tag ist in Ost-Holstein. Das ist ein Freitag. Die Veranstaltung ist in Oldenburg in Holstein.

Eine Veranstaltung ist ein Ereignis. Menschen kommen zusammen. Sie machen etwas gemeinsam. Das Motto ist: Ein Tag für ALLE. Das bedeutet: Alle Menschen sind willkommen. Menschen können sich treffen.

Menschen können sich austauschen. Es gibt viele gemeinsame Sachen. Gemeinsame Sachen sind Dinge, die Menschen zusammen machen. Zum Beispiel Sport oder Basteln. Die Veranstaltung ist von 10:00 bis 17:00 Uhr. Sie ist in der Mehr-zweck-halle.

Eine Mehr-zweck-halle ist ein großer Raum. In der Halle kann man verschiedene Sachen machen. Die Halle ist am neuen Schul-gelände. Ein Schul-gelände ist ein Platz mit mehreren Gebäuden. Alle Gebäude gehören zu einer Schule. Die Adresse ist: Am Kuhof 1.

Das ist in 23758 Oldenburg in Holstein. Das Haupt-thema ist: Übergang von Schule zu Beruf. Das bedeutet: Wie geht es nach der Schule weiter. Wie finden Menschen mit Behinderung einen Job. Eine Behinderung macht das Leben schwer. Manche Sachen kann man nicht so gut.

Am Nachmittag kommen 2 Menschen. Sie heißen Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner. Sie lesen aus einem Buch vor. Das Buch heißt: Zündeln an den Strukturen. Danach gibt es Mit-mach-theater. Das macht eine Theater-gruppe.

Hier ist der Einladungs-flyer. Von 10:00 bis 12:00 Uhr ist ein Netzwerk-treffen. Menschen mit gleichem Beruf treffen sich. Sie tauschen Wissen aus. Das ist in der kleinen Halle. Das Treffen ist für Menschen, die arbeiten.

Manche arbeiten beruflich. Manche arbeiten ohne Geld dafür. Ohne Geld arbeiten bedeutet: Menschen helfen anderen umsonst. Sie arbeiten in ihrer Frei-Zeit. Alle arbeiten im Bereich Inklusion. Die Menschen können sich kennen-lernen.

Sie können neue Ideen entwickeln. Ab 12:30 Uhr öffnet die große Halle. Dann können alle Besucher kommen. Es gibt ein großes Programm. Es gibt viele verschiedene Sachen. Es gibt Bewegungs-angebote.

Es gibt Sport-angebote. Es gibt Mit-mach-aktionen. Es gibt Bastel-stationen. Es gibt Sinnes-stationen. Es gibt Info-stände. Info-Stände sind Tische oder Stände.

Dort bekommt man Infos zu einem Thema. In der kleinen Halle gibt es Musik-beiträge. Es gibt eine Lesung. Es gibt Mit-mach-theater. Es gibt auch Essen und Trinken. Die Veranstaltung ist barriere-frei.

Barrierefrei bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Das bedeutet: Alle Menschen können teilnehmen. Auch Menschen mit Behinderung. Die Mehr-zweck-halle ist am Kuhof 1. Das ist in Oldenburg i. H.

Die Halle ist direkt am Gymnasium. Das Gymnasium heißt: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Der Eintritt ist frei. Das bedeutet: Niemand muss Geld bezahlen. Es gibt Park-plätze direkt an der Halle. Man kann auch mit Bus kommen.

Man kann auch mit Bahn kommen. Bei Fragen hilft Martina Scheel. Sie ist die Behinderten-beauftragte. Sie arbeitet für die Stadt Oldenburg i. H. Telefon: 0173 8833688 E-Mail: [email protected]

Bei Fragen hilft auch Sebastian Bertram. Er arbeitet in der Inklusiven Jugend-arbeit OH. Telefon: 0175 5563040 E-Mail: [email protected] Wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden. Wer Hilfe beim Fahren braucht, kann das sagen.