Neue Impulse durch die therapie DÜSSELDORF 2025

LEIPZIG (kobinet)
Die therapie DÜSSELDORF findet wieder statt.
Therapie bedeutet: Ein Arzt hilft kranken Menschen.
Das ist eine Messe.
Eine Messe ist ein großer Markt.
Dort zeigen Firmen ihre Sachen.
Die Messe ist am 19. September 2025.
Sie ist auch am 20. September 2025.
Die Messe ist in Düsseldorf.
Düsseldorf ist eine Stadt in Deutschland.
144 Firmen machen mit.
Das sind 45 Prozent mehr als vorher.
Prozent bedeutet: Von 100 Teilen.
50 Prozent sind 50 von 100 Teilen.
Die Firmen zeigen neue Geräte.
Sie zeigen auch neue Computer-Programme.
Die Geräte helfen kranken Menschen.
Die Programme helfen auch kranken Menschen.
Ärzte können die Sachen nutzen.
Therapeuten können sie auch nutzen.
Therapeuten sind Fach-Leute.
Sie helfen kranken Menschen gesund werden.
Ein wichtiges Thema ist Digital-Technik.
Digital-Technik bedeutet: Computer-Technik und Internet-Technik zusammen.
Digital-Technik macht die Arbeit leichter.
Ärzte sparen dann Zeit.
Therapeuten sparen dann auch Zeit.
Es gibt neue Computer-Programme.
Computer-Programme sagen dem Computer: Was er machen soll.
Die Programme helfen bei der Behandlung.
Es gibt auch VR-Brillen.
VR-Brille bedeutet: Eine Brille für Computer-Welten.
Du siehst dann andere Welten.
Bei der Messe kann man alles testen.
Man kann die Geräte ausprobieren.
Man kann Fragen stellen.
Das hilft sehr.
Die therapie DÜSSELDORF ist mit der REHACARE.
REHACARE ist eine große Messe in Deutschland.
Dort gibt es Hilfs-Mittel für Menschen mit Behinderung.
Beide Messen sind in Halle 6.
Mit einem Ticket kann man beide besuchen.
Die REHACARE zeigt Hilfs-Mittel.
Hilfs-Mittel bedeutet: Dinge die das Leben leichter machen.
Sie zeigt auch Sachen für die Pflege.
So lernen Besucher viel Neues.
LEIPZIG (kobinet) Die therapie DÜSSELDORF wird zum dritten Mal zum Branchentreffpunkt im Westen Deutschlands. Sie findet am 19. und 20. September 2025 statt und mit 144 Ausstellern – rund 45 Prozent mehr als bei der letzten Ausgabe – präsentiert die Messe in Halle 6 ein deutlich erweitertes Angebot: neueste Geräte und Anwendungen für Therapie und Rehabilitation, Training und Fitness sowie Gesundheitsprodukte für den Behandlungsalltag.
Eines der prägenden Themen der therapie DÜSSELDORF ist erneut die Digitalisierung, die mit innovativen Lösungen den therapeutischen Alltag spürbar erleichtern kann. Das gewachsene Ausstellungsangebot macht dies deutlich: Vorgestellt werden unter anderem Lösungen für die TI-Anbindung sowie KI-gestützte Software für administrative und diagnostische Anwendungen. Auch computergestützte Therapiegeräte und VR-Technik für den Einsatz in Klinik und ambulanter Praxis sind vertreten.
Das Herzstück der therapie DÜSSELDORF ist ihr interaktiver Charakter. Inhalte sollen erlebbar werden. Ob Mitmachaktionen, Kurzvorträge oder Testaktionen direkt an den Ständen: Die Messe lädt dazu ein, Geräte auszuprobieren, digitale Anwendungen kennenzulernen und neue Methoden unmittelbar auf ihren Nutzen für die Praxis zu prüfen.
Erneut findet die therapie DÜSSELDORF parallel zur REHACARE, der internationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege, statt. Beide Veranstaltungen teilen sich Halle 6 und eröffnen den Besucherinnen und Besuchern damit ein doppeltes Erlebnis: Mit nur einem Ticket lassen sich internationale Innovationen für Barrierefreiheit, Inklusion und Selbstbestimmung ebenso entdecken wie spezialisierte Angebote für Therapie und Rehabilitation.
