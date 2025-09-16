Menu Close

Neue Impulse durch die therapie DÜSSELDORF 2025

Veröffentlicht am 16.09.2025 12:33 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Foto einer Handprothese der linken Hand mit einzeln beweglichen Fingern
Prothesen können hilfreich sein
Foto: MARTIN MAGUNIA, BONN

LEIPZIG (kobinet) Die therapie DÜSSELDORF wird zum dritten Mal zum Branchentreffpunkt im Westen Deutschlands. Sie findet am 19. und 20. September 2025 statt und mit 144 Ausstellern – rund 45 Prozent mehr als bei der letzten Ausgabe – präsentiert die Messe in Halle 6 ein deutlich erweitertes Angebot: neueste Geräte und Anwendungen für Therapie und Rehabilitation, Training und Fitness sowie Gesundheitsprodukte für den Behandlungsalltag.

Eines der prägenden Themen der therapie DÜSSELDORF ist erneut die Digitalisierung, die mit innovativen Lösungen den therapeutischen Alltag spürbar erleichtern kann. Das gewachsene Ausstellungsangebot macht dies deutlich: Vorgestellt werden unter anderem Lösungen für die TI-Anbindung sowie KI-gestützte Software für administrative und diagnostische Anwendungen. Auch computergestützte Therapiegeräte und VR-Technik für den Einsatz in Klinik und ambulanter Praxis sind vertreten.

Das Herzstück der therapie DÜSSELDORF ist ihr interaktiver Charakter. Inhalte sollen erlebbar werden. Ob Mitmachaktionen, Kurzvorträge oder Testaktionen direkt an den Ständen: Die Messe lädt dazu ein, Geräte auszuprobieren, digitale Anwendungen kennenzulernen und neue Methoden unmittelbar auf ihren Nutzen für die Praxis zu prüfen.

Erneut findet die therapie DÜSSELDORF parallel zur REHACARE, der internationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege, statt. Beide Veranstaltungen teilen sich Halle 6 und eröffnen den Besucherinnen und Besuchern damit ein doppeltes Erlebnis: Mit nur einem Ticket lassen sich internationale Innovationen für Barrierefreiheit, Inklusion und Selbstbestimmung ebenso entdecken wie spezialisierte Angebote für Therapie und Rehabilitation.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x