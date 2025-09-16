Neue Impulse durch die therapie DÜSSELDORF 2025

Prothesen können hilfreich sein

LEIPZIG (kobinet) Die therapie DÜSSELDORF wird zum dritten Mal zum Branchentreffpunkt im Westen Deutschlands. Sie findet am 19. und 20. September 2025 statt und mit 144 Ausstellern – rund 45 Prozent mehr als bei der letzten Ausgabe – präsentiert die Messe in Halle 6 ein deutlich erweitertes Angebot: neueste Geräte und Anwendungen für Therapie und Rehabilitation, Training und Fitness sowie Gesundheitsprodukte für den Behandlungsalltag.

Eines der prägenden Themen der therapie DÜSSELDORF ist erneut die Digitalisierung, die mit innovativen Lösungen den therapeutischen Alltag spürbar erleichtern kann. Das gewachsene Ausstellungsangebot macht dies deutlich: Vorgestellt werden unter anderem Lösungen für die TI-Anbindung sowie KI-gestützte Software für administrative und diagnostische Anwendungen. Auch computergestützte Therapiegeräte und VR-Technik für den Einsatz in Klinik und ambulanter Praxis sind vertreten.

Das Herzstück der therapie DÜSSELDORF ist ihr interaktiver Charakter. Inhalte sollen erlebbar werden. Ob Mitmachaktionen, Kurzvorträge oder Testaktionen direkt an den Ständen: Die Messe lädt dazu ein, Geräte auszuprobieren, digitale Anwendungen kennenzulernen und neue Methoden unmittelbar auf ihren Nutzen für die Praxis zu prüfen.

Erneut findet die therapie DÜSSELDORF parallel zur REHACARE, der internationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege, statt. Beide Veranstaltungen teilen sich Halle 6 und eröffnen den Besucherinnen und Besuchern damit ein doppeltes Erlebnis: Mit nur einem Ticket lassen sich internationale Innovationen für Barrierefreiheit, Inklusion und Selbstbestimmung ebenso entdecken wie spezialisierte Angebote für Therapie und Rehabilitation.