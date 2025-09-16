Menu Close

Landesspiele Saarland 2025 eröffnet

Veröffentlicht am 16.09.2025 12:46 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
In einer Feuerschale brennt eine Flamme. Im Hintergrund ist das Loge der Special Olympics Saarland zu sehen
Zeit fairer sportlicher Wettbewerbe
Foto: Niclas Breves

SAARBRÜCKEN (kobinet) Mit einer festlichen Eröffnungsveranstaltung in der Gebläsehalle in Neunkirchen haben die Landesspiele Saarland 2025 für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ihren offiziellen Start gefeiert. Mehr als 800 Gäste, darunter Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer sowie Betreuer, Familienangehörige und Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie Partner von Special Olympics Deutschland, erlebten einen inspirierenden Abend voller Emotionen und inklusiver Höhepunkte. Der Abend begann mit einem stimmungsvollen Fackelzug durch die Innenstadt von Neunkirchen.

Diese Landesspiele sind nach 2017 die zweite Ausgabe, die im Saarland ausgetragen wird. Special Olympics-Präsident im Saarland, Alexander Indermark, hob die positive Entwicklung hervor: „Special Olympics und die gleichberechtigte Entwicklung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Die Angebote steigen, und die Menschen im Saarland verstehen immer mehr, dass wir alle voneinander lernen können und dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in die Mitte der Gesellschaft gehören.“

Bis zum 17. September treten die Athleten und Unified Partner, Menschen ohne geistige Beeinträchtigung, in den acht Sportarten Basketball, Boccia, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Rollerskating, Schwimmen, Tennis und Tischtennis an. Die Wettbewerbe finden in Saarbrücken sowie in Sulzbach, Schiffweiler und St. Ingbert statt.

Giulia Schembri, Athletensprecherin für das Saarland, betonte die Bedeutung der Spiele für die Sportlerinnen und Sportler: „Die Wettbewerbe sind sehr wichtig für uns Athleten. Wir wollen unser Bestes geben und unser Können zeigen, neue Menschen treffen und tolle Begegnungen erleben. Die Spiele sind außerdem wichtig, weil die Athleten sich hier für die Nationalen Spiele 2026 qualifizieren können.“

