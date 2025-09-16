Kundgebung für Rechte taubblinder Menschen in Wien

Wien (kobinet)

Am 26. September 2025 ist eine Kund-Gebung. Die Kund-Gebung ist um 15 Uhr. Sie ist vor dem Parlament in Wien. Das Parlament ist ein wichtiges Gebäude. Dort arbeiten Politiker. Politiker bedeutet: Ein Mensch arbeitet in der Politik.

Die Bürger wählen die Politiker. Die ÖHTB-Beratungs-Stelle macht die Kund-Gebung. Beratungs-Stelle bedeutet: Ein Ort hilft Menschen. Dort arbeiten Fach-Leute. Sie geben Rat und Hilfe. Man kann dort Fragen stellen.

ÖHTB bedeutet: Österreichischer Hilfs-Verein für Taub-Blinde. Die Beratungs-Stelle hilft taub-blinden Menschen. Taub-blind bedeutet: Menschen können schlecht hören und sehen. Manche Menschen können gar nicht hören und sehen. Die Kund-Gebung hat ein wichtiges Ziel. Taub-blinde Menschen brauchen mehr Hilfe.

Sie brauchen auch mehr Geld vom Staat. Das Geld ist für die Taub-Blinden-Assistenz. Taub-Blinden-Assistenz bedeutet: Eine Person hilft taub-blinden Menschen. Diese Menschen können nicht hören und nicht sehen. Die Assistenz begleitet sie im Alltag. Sie hilft beim Verstehen und bei Wegen.

Barbara Latzelsberger leitet die ÖHTB-Beratungs-Stelle. Sie sagt: Taub-blinde Menschen haben Rechte. Rechte bedeutet: Dinge die jedem Menschen zu-stehen. Zum Beispiel das Recht auf Hilfe. Niemand darf diese Rechte weg-nehmen. Sie haben das Recht auf Hilfe.

Sie haben das Recht auf Teil-Nahme am Leben. Teil-Nahme bedeutet: Mit-machen können. Man ist bei etwas dabei. Man gehört dazu. Man kann mit-bestimmen. Aber der Staat hilft noch nicht genug.

Die Taub-Blinden-Assistenz ist sehr wichtig. Sie hilft bei der Kommunikation. Kommunikation bedeutet: Menschen tauschen Informationen aus. Sie sprechen mit-einander oder schreiben. Sie hilft auch bei der Mobilität. Mobilität bedeutet: Sich bewegen können.

Von einem Ort zum anderen Ort gehen. Zum Beispiel mit dem Bus fahren. Oder zu Fuß gehen. Sie hilft auch bei Informationen. Das Online-Portal BIZEPS berichtet über die Kund-Gebung. Online-Portal bedeutet: Eine Internet-Seite.