Wien (kobinet)
Am 26. September 2025 ist eine Kund-Gebung.
Die Kund-Gebung ist um 15 Uhr.
Sie ist vor dem Parlament in Wien.
Das Parlament ist ein wichtiges Gebäude.
Dort arbeiten Politiker.
Politiker bedeutet: Ein Mensch arbeitet in der Politik.
Die Bürger wählen die Politiker.
Die ÖHTB-Beratungs-Stelle macht die Kund-Gebung.
Beratungs-Stelle bedeutet: Ein Ort hilft Menschen.
Dort arbeiten Fach-Leute.
Sie geben Rat und Hilfe.
Man kann dort Fragen stellen.
ÖHTB bedeutet: Österreichischer Hilfs-Verein für Taub-Blinde.
Die Beratungs-Stelle hilft taub-blinden Menschen.
Taub-blind bedeutet: Menschen können schlecht hören und sehen.
Manche Menschen können gar nicht hören und sehen.
Die Kund-Gebung hat ein wichtiges Ziel.
Taub-blinde Menschen brauchen mehr Hilfe.
Sie brauchen auch mehr Geld vom Staat.
Das Geld ist für die Taub-Blinden-Assistenz.
Taub-Blinden-Assistenz bedeutet: Eine Person hilft taub-blinden Menschen.
Diese Menschen können nicht hören und nicht sehen.
Die Assistenz begleitet sie im Alltag.
Sie hilft beim Verstehen und bei Wegen.
Barbara Latzelsberger leitet die ÖHTB-Beratungs-Stelle.
Sie sagt: Taub-blinde Menschen haben Rechte.
Rechte bedeutet: Dinge die jedem Menschen zu-stehen.
Zum Beispiel das Recht auf Hilfe.
Niemand darf diese Rechte weg-nehmen.
Sie haben das Recht auf Hilfe.
Sie haben das Recht auf Teil-Nahme am Leben.
Teil-Nahme bedeutet: Mit-machen können.
Man ist bei etwas dabei.
Man gehört dazu.
Man kann mit-bestimmen.
Aber der Staat hilft noch nicht genug.
Die Taub-Blinden-Assistenz ist sehr wichtig.
Sie hilft bei der Kommunikation.
Kommunikation bedeutet: Menschen tauschen Informationen aus.
Sie sprechen mit-einander oder schreiben.
Sie hilft auch bei der Mobilität.
Mobilität bedeutet: Sich bewegen können.
Von einem Ort zum anderen Ort gehen.
Zum Beispiel mit dem Bus fahren.
Oder zu Fuß gehen.
Sie hilft auch bei Informationen.
Das Online-Portal BIZEPS berichtet über die Kund-Gebung.
Online-Portal bedeutet: Eine Internet-Seite.
Dort findet man viele Informationen.
Man kann dort auch Sachen machen.
Zum Beispiel Formulare aus-füllen.
BIZEPS schreibt über Menschen mit Behinderung.
Behinderung bedeutet: Etwas macht das Leben schwer.
Manche Sachen kann man nicht so gut.
Wien (kobinet) Am 26. September 2025 um 15 Uhr veranstaltet die ÖHTB-Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen eine öffentliche Kundgebung vor dem Parlament in Wien. Ziel der Veranstaltung ist es, auf bestehende Lücken in der Versorgung und Unterstützung taubblinder Menschen aufmerksam zu machen. Ein zentrales Anliegen ist die bundesweit einheitliche Anerkennung und Finanzierung der Taubblindenassistenz (TBA) in Österreich. "Sie ermöglicht Kommunikation, Mobilität, Information und Teilhabe – ein Menschenrecht, das bisher nicht ausreichend garantiert wird", betont Barbara Latzelsberger, Leiterin der ÖHTB-Beratungsstelle, wie es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS heißt.
