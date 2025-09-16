Haushaltsdebatte im Bundestag

Berlin (kobinet)

Heute beginnt die Bundes-Haushalts-Debatte 2025 im Bundes-Tag. Bundes-Haushalt bedeutet: Ein Plan für Deutschlands Geld. Der Plan sagt: Wie viel Geld hat Deutschland? Wofür wird das Geld ausgegeben? Der Bundes-Haushalt soll am 29. November beschlossen werden.

Die Haushalts-Debatte ist sehr wichtig. Debatte bedeutet: Menschen sprechen über verschiedene Meinungen. Sie diskutieren miteinander. Die Abgeordneten sprechen über den Geld-Plan. Sie entscheiden: Ist der Plan gut? Dabei wird fest-gelegt: Was sind die Schwer-Punkte?

Schwer-Punkte bedeutet: Die wichtigsten Themen. Für diese Themen gibt es viel Geld. Die Abgeordneten fragen auch: Wie viel Geld bekommt jeder Politik-Bereich? Politik-Bereiche bedeutet: Verschiedene Aufgaben-Gebiete. Zum Beispiel: Gesundheit. Oder Bildung.

Oder Verkehr. Wie viel Geld darf die Regierung ausgeben? Für Menschen mit Behinderungen sind 2 Bereiche wichtig: Der Bereich Arbeit und Soziales. Der Bereich Gesundheit.

Die Debatten zu diesen Bereichen sind am Mittwoch, 13. November. Sie beginnen um 18:40 Uhr. Der Zeit-Plan kann sich aber ändern. Du kannst die Debatten live im Internet schauen. Das geht auf der Internet-Seite www.bundestag.de. Dort gibt es das Parlaments-Fernsehen.