Haushaltsdebatte im Bundestag

Berlin (kobinet)
Heute beginnt die Bundes-Haushalts-Debatte 2025 im Bundes-Tag.
Bundes-Haushalt bedeutet: Ein Plan für Deutschlands Geld.
Der Plan sagt: Wie viel Geld hat Deutschland?
Wofür wird das Geld ausgegeben?
Der Bundes-Haushalt soll am 29. November beschlossen werden.
Die Haushalts-Debatte ist sehr wichtig.
Debatte bedeutet: Menschen sprechen über verschiedene Meinungen.
Sie diskutieren miteinander.
Die Abgeordneten sprechen über den Geld-Plan.
Sie entscheiden: Ist der Plan gut?
Dabei wird fest-gelegt: Was sind die Schwer-Punkte?
Schwer-Punkte bedeutet: Die wichtigsten Themen.
Für diese Themen gibt es viel Geld.
Die Abgeordneten fragen auch: Wie viel Geld bekommt jeder Politik-Bereich?
Politik-Bereiche bedeutet: Verschiedene Aufgaben-Gebiete.
Zum Beispiel: Gesundheit.
Oder Bildung.
Oder Verkehr.
Wie viel Geld darf die Regierung ausgeben?
Für Menschen mit Behinderungen sind 2 Bereiche wichtig:
Der Bereich Arbeit und Soziales.
Der Bereich Gesundheit.
Die Debatten zu diesen Bereichen sind am Mittwoch, 13. November.
Sie beginnen um 18:40 Uhr.
Der Zeit-Plan kann sich aber ändern.
Du kannst die Debatten live im Internet schauen.
Das geht auf der Internet-Seite www.bundestag.de.
Dort gibt es das Parlaments-Fernsehen.
Parlaments-Fernsehen bedeutet: Ein Fernseh-Sender.
Der Sender zeigt die Bundes-Tags-Sitzungen.
Du kannst zu Hause zuschauen.
Link zur Tages-Ordnung des Bundes-Tags
Tages-Ordnung bedeutet: Eine Liste mit allen Themen für einen Tag.
Die Themen werden der Reihe nach besprochen.
Berlin (kobinet) Heute beginnt im Deutschen Bundestag die Debatte über den Bundeshaushalt 2025, der am 29. November 2024 beschlossen werden soll. Die Haushaltsdebatte ist sozusagen die Königsdisziplin des Parlaments, denn damit wird festgelegt, welche Schwerpunkte und vor allem welche Finanzmittel für die einzelnen Politikfelder bestimmt werden und welcher finanzielle Handlungsspielraum der Regierung eingeräumt wird. Daher dürfte für behinderte Menschen vor allem die Debatte der Etats für die Bereiche Arbeit und Soziales sowie Gesundheit interessant sein. Diese Debatten sind nach dem derzeitigen Zeitplan, der sich allerdings meist etwas verschiebt, für Mittwoch, den 13. November, ab 18:40 Uhr vorgesehen und können live über das Parlamentsfernsehen auf www.bundestag.de verfolgt werden.
