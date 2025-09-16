Fachkräftesicherung und Inklusion durch berufliche Rehabilitation

Berlin

Die Berufs-Förderungs-Werke haben ein neues Positions-Papier gemacht. Positions-Papier bedeutet: Ein Text mit der Meinung einer Gruppe. Das Papier heißt Agenda REHA 2030. Agenda bedeutet: Ein Plan für wichtige Themen. Die Berufs-Förderungs-Werke helfen Menschen mit Behinderungen. Sie helfen bei der beruflichen Ausbildung.

Das Positions-Papier soll der Politik helfen. Es gibt konkrete Vorschläge für die nächsten Jahre. Deutschland hat viele Probleme mit Arbeits-Plätzen. Es gibt zu wenige Fach-Kräfte. Fach-Kräfte bedeutet: Menschen mit besonderen Fähigkeiten für die Arbeit. Die Arbeitswelt verändert sich schnell.

Die berufliche Rehabilitation braucht mehr Unterstützung. Berufliche Rehabilitation bedeutet: Hilfe beim Lernen eines neuen Berufs. Menschen mit Behinderungen lernen einen Beruf. Oder sie lernen ihren alten Beruf wieder.

Das Positions-Papier hat 4 wichtige Bereiche:

1. Menschen mit Behinderungen sollen besser arbeiten können. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Die Rehabilitation soll zu diesen Bedürfnissen passen. Es soll einen festen Plan für jeden Menschen geben.

2. Deutschland hat immer mehr ältere Menschen. Weniger junge Menschen arbeiten. Menschen ohne Arbeit sollen besser gefördert werden. Menschen über 50 Jahre brauchen besondere Hilfe.

3. Es soll neue Reha-Angebote geben. Menschen sollen auch in Teil-Zeit eine Rehabilitation machen können. Digitale Lern-Programme sollen ausgebaut werden. Das ist wichtig für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen bedeutet: Die Seele ist krank.

4. Das Reha-System soll einfacher werden. Menschen sollen leichter Informationen bekommen. Die Beratung soll besser werden. Medizinische Rehabilitation und berufliche Rehabilitation sollen zusammen-arbeiten.

Die Politik soll diese Dinge machen: Die Berufs-Förderungs-Werke sollen genug Geld bekommen. Prävention und Rehabilitation sollen wichtig werden. Prävention bedeutet: Etwas tun bevor etwas Schlechtes passiert. Teil-Zeit-Reha soll ein Gesetz bekommen. Es soll mehr Informationen über Reha-Angebote geben.

Honorar-Kräfte sollen dauerhaft arbeiten können. Honorar-Kräfte bedeutet: Menschen, die nur manchmal arbeiten.