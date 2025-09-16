Menu Close

Fachkräftesicherung und Inklusion durch berufliche Rehabilitation

Veröffentlicht am 16.09.2025 15:23 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Ausrufezeichen
Symbol Ausrufezeichen
Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

BERLIN (kobinet) Die Berufsförderungswerke (BFW) in Deutschland haben jetzt die Agenda REHA 2030 präsentiert und verstehen diese als ein wegweisendes Positionspapier, das konkrete Impulse für die Politik der 21. Wahlperiode des Deutschen Bundestages setzt. Angesichts des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Transformation der Arbeitswelt fordern die BFW eine stärkere politische Unterstützung für die berufliche Rehabilitation.

In diesem Positionspapier Agenda REHA 2030 werden folgende Handlungsfelder benannt:

  1. Nachhaltige Teilhabe und Inklusion verwirklichen
    Berufliche Rehabilitation muss stärker an den individuellen Bedarfen ausgerichtet und durch einen verbindlichen Rehabilitationszielplan flankiert werden.
  2. Den demografischen Wandel bewältigen
    Personengruppen mit spezifischen Teilhabebedarfen wie Langzeitarbeitslose und Menschen ab 50 Jahren sollen gezielt gefördert werden. Prävention und Nachsorge gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.
  3. Präventions- und Reha-Konzepte erweitern
    Teilzeit-Reha-Angebote und digitale Lernformate sollen ausgebaut und rechtlich verankert werden – insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
  4. Das Reha-System zugänglicher und flexibler gestalten
    Es braucht niedrigschwellige Information und Beratung sowie eine stärkere Verzahnung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation.

Um diese Ziele durch konkretes politisches Handeln zu erreichen, werden daraus folgende Forderungen an die Politik abgeleitet:

  • Rechtliche und finanzielle Sicherung der BFW-Strukturen
  • Integration von Prävention und Rehabilitation in die Fachkräftestrategie
  • Gesetzliche Verankerung der Teilzeit-Reha
  • Bundesweite Informationskampagnen zur Sichtbarkeit von Reha-Angeboten
  • Dauerhafte Regelung für Honorarkräfte zur Sicherung von Praxisbezug und Flexibilität

Das barrierefreie Positionspapier Agenda REHA 2030 ist auf dieser Internetseite abrufbar.

Hartmut Smikac Nachricht

Lesermeinungen

0 Lesermeinungen
