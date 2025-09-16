Drinnen oder draußen? Behinderte Menschen in Kommunalparlamenten in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (kobinet)

Am Sonntag war Wahl. Das war am 14. September 2025. Die Menschen in Nord-Rhein-West-Falen haben gewählt. Sie haben entschieden: Wer soll uns vertreten? Die Vertreter arbeiten in den Stadt-Räten.

Menschen mit Behinderung sollen mehr mit-machen. Das ist wichtig für die Behinderten-Politik. Es gibt die UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Das ist ein wichtiges Gesetz für Menschen mit Behinderung. Alle Länder der Welt haben es unterschrieben. Es sagt: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.

Das ist ein wichtiger Vertrag. Dieser Vertrag soll umgesetzt werden. Es gibt Behinderten-Beiräte in den Städten. Das sind Gruppen von Menschen mit Behinderung. Sie beraten Politiker und Chefs von Ämtern. Sie sagen: Das ist gut für Menschen mit Behinderung.

Das ist gut. Aber das reicht nicht. Menschen mit Behinderung sollen in den Stadt-Räten sein. Sie sollen in den Ämtern arbeiten. Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte hat das gesagt. Das ist eine wichtige Organisation in Deutschland.

Sie passt auf die Rechte von allen Menschen auf. Sie hilft auch Menschen mit Behinderung. Es gab eine Online-Veranstaltung. Das war am 12. September 2025. Die Universität Siegen war dabei. Es ging um Aktions-Pläne in den Städten.

Das sind Listen mit wichtigen Aufgaben. Städte schreiben sie. Die Pläne sagen: So wollen wir Menschen mit Behinderung helfen. Nach der Wahl haben 3 Personen geschrieben. Sie haben an die kobinet-Nachrichten geschrieben. Sie haben erzählt: Wie ist die Wahl gelaufen?

Es ist schwer heraus-zu-finden: Wie viele Menschen mit Behinderung sind gewählt? Es gibt dazu keine genauen Zahlen. Bruno Janßen aus Kleve hat gute Nachrichten. Er fährt Rollstuhl. Er ist von den Grünen.

Die Grünen haben viele Stimmen verloren. Trotzdem ist Bruno Janßen wieder gewählt worden. Er ist wieder in den Stadt-Rat gekommen. Er war sogar der beste Grüne in seinem Bezirk. Er hat 20,33 Prozent der Stimmen bekommen. Das hat die NRZ Kleve berichtet.

Bruno Janßen ist Lehrer. Er setzt sich für Inklusion ein. Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Er setzt sich auch für Barriere-Freiheit ein. Alle Menschen können etwas benutzen.

Niemand wird ausgeschlossen. Alper Senlik hatte weniger Glück. Er ist noch jung. Er ist blind. Er ist von der SPD. Er ist **nicht** in den Stadt-Rat gewählt worden.

Das ist schade. Aber Alper Senlik gibt **nicht** auf. Er sagt: Diesmal hat es **nicht** gereicht. Das ist ein Rück-schlag. Aber ich mache trotzdem weiter. Ich bleibe im Sozial-Ausschuss.

Das ist eine Gruppe von Politikern. Sie sprechen über Hilfen für Menschen in Not. Sie sprechen auch über Menschen mit Behinderung. Dort bin ich sachkundiger Bürger. Das ist eine Person aus der Stadt. Diese Person kennt sich gut aus.

Sie hilft den Stadt-Räten bei wichtigen Fragen. Im Oktober will ich Vorsitzender werden. Vom Beirat für Menschen mit Behinderung. Unsere Themen sind zu wichtig. Man kann auch ohne Mandat etwas ändern. Das ist ein Platz im Stadt-Rat oder Land-Tag.

Gewählte Politiker haben ein Mandat. Sie dürfen dann mit-bestimmen. Menschen mit Behinderung müssen sichtbar sein. Sie müssen laut sein. Sie müssen für ihre Rechte kämpfen. Alper Senlik lebt in Ahlen.

Das liegt in Nord-Rhein-West-Falen. Hubert Hüppe ist wieder gewählt worden. Er ist in den Kreis-Tag gekommen. Das ist wie ein Stadt-Rat. Aber er ist für einen ganzen Land-kreis da. Dort treffen sich gewählte Politiker.

Sie entscheiden über wichtige Dinge. Er war früher Bundes-Behinderten-Beauftragter. Diese Person arbeitet für ganz Deutschland. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt dafür dass ihre Rechte beachtet werden. Das bedeutet: Er hat sich für behinderte Menschen eingesetzt.

In ganz Deutschland. Er hat einen behinderten Sohn. Ende August 2024 wurde er gewählt. Er ist jetzt Vorsitzender der Senioren-Union. Das ist eine Gruppe in der CDU. Dort sind ältere Menschen ab 60 Jahren.

Sie machen Politik für Senioren. Das ist ein Teil der CDU. Über die Liste der CDU ist er gewählt worden. Der Kreis-Tag ist im Land-kreis Unna. Hubert Hüppe setzt sich für Inklusion in der Schule ein. Er hat eine Förder-Schule kritisiert.

Das ist eine besondere Schule. Dort gehen Kinder mit Behinderung hin. Viele Menschen finden: Kinder mit Behinderung sollen in normale Schulen gehen. Die Schule sollte Rosa-Parks-Schule heißen. Er fand das **nicht** gut. Es gibt sicher noch mehr Menschen mit Behinderung.

Sie haben bei der Wahl kandidiert. Eine Person will gewählt werden. Sie bewirbt sich um einen Platz im Stadt-Rat oder Land-Tag. Es wäre interessant: Mehr über sie zu erfahren. Menschen können an die kobinet-Nachrichten schreiben. Es gibt eine Leserbrief-Rubrik.