Viele Aktionen in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Veröffentlicht am 15.09.2025 06:53 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bonn (kobinet) "Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist gestartet. Mit zuletzt rund 20.000 Aktionen ist das Deutschlands größte Freiwilligeninitiative. Noch bis zum 21. September 2024 finden bundesweit Tausende Aktionen und Veranstaltungen statt, die das freiwillige Engagement in Deutschland sichtbar machen und stärken. Möchtest auch du dich schon längst sozial einbringen, weißt aber nicht genau wo und wie? Wir schon!", heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch mit einem Hinweis auf ihre Engagement-Plattform.

Link zur Engagement-Plattform der Aktion Mensch

Ottmar Miles-Paul

