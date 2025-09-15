Viele Aktionen in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Bonn (kobinet)
Die Woche des bürger-schaftlichen Engagements hat begonnen.
Bürger-schaftliches Engagement bedeutet: Menschen helfen anderen Menschen.
Sie machen das freiwillig.
Das ist Deutschlands größte Freiwilligen-Initiative.
Initiative bedeutet: Eine Gruppe arbeitet zusammen.
Sie helfen anderen Menschen.
Sie bekommen kein Geld dafür.
Sie machen das gerne.
Es gab schon 20.000 Aktionen.
Das ist sehr viel.
Die Woche geht bis zum 21. September 2024.
In ganz Deutschland gibt es viele Aktionen.
Es gibt auch viele Veranstaltungen.
Veranstaltungen bedeutet: Menschen treffen sich.
Zum Beispiel bei Festen.
Oder bei Konzerten.
Oder bei Kursen.
Die Aktionen zeigen etwas Wichtiges:
Menschen in Deutschland helfen gerne.
Die Aktionen machen freiwilliges Helfen bekannter.
Du willst auch anderen Menschen helfen?
Du weißt aber nicht wo?
Du weißt aber nicht wie?
Die Aktion Mensch kann dir helfen.
Das steht in ihrem neuen Newsletter.
Newsletter bedeutet: Das ist eine E-Mail mit Neuigkeiten.
Menschen bekommen Informationen per Computer.
Die Aktion Mensch hat eine Engagement-Plattform.
Plattform bedeutet: Das ist eine Internet-Seite.
Die Seite ist für freiwillige Helfer.
Dort findest du Projekte zum Mit-machen.
Du kannst dort auch eigene Hilfs-Projekte vorstellen.
So finden Helfer und Projekte zusammen.
Auf der Plattform findest du Hilfe.
Bonn (kobinet) "Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist gestartet. Mit zuletzt rund 20.000 Aktionen ist das Deutschlands größte Freiwilligeninitiative. Noch bis zum 21. September 2024 finden bundesweit Tausende Aktionen und Veranstaltungen statt, die das freiwillige Engagement in Deutschland sichtbar machen und stärken. Möchtest auch du dich schon längst sozial einbringen, weißt aber nicht genau wo und wie? Wir schon!", heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch mit einem Hinweis auf ihre Engagement-Plattform.
