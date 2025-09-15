Menu Close

Verluste für Grüne, SPD, FDP und CDU bei Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Veröffentlicht am 15.09.2025 07:07 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Landkarte Lage Nordrhein-Westfalen in Deutschland
Deutschland Lage Nordrhein-Westfalen
Foto: Gemeinfrei https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_und_Wappen_der_L%C3%A4nder_der_Bundesrepublik_Deutschland

Düsseldorf (kobinet) Beim ersten Test nach der Bundestagswahl hat sich am 14. September 2025 bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen der Trend bestätigt, dass die etablierten Parteien verlieren und die AfD sowie die Linke hinzugewinnen. Laut dem vorläufigen Endergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen bleibt die CDU mit 33,3 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 22,1 Prozent. Die AfD ist nun im bevölkerungsreichsten Bundesland mit 14,5 Prozent drittstärkste Kraft, gefolgt von den Grünen mit 13,5 Prozent. Die Linke erzielte 5,6 Prozent und die FDP 3,7 Prozent.

Ein Blick auf die Verluste und Zugewinne bestätigt den bundesweiten Trend. Die AfD ist mit einem Zugewinn von 9,4 Prozent Gewinner der Wahl. Auch DIE LINKE konnte 1,8 Prozent gegenüber der letzten Kommunalwahl von 2020 zulegen. Verlierer der Wahl sind die Grünen mit einem Minus von 6,5 Prozent, gefolgt von der SPD mit minus 2,2 Prozent. Die nicht mehr im Bundestag vertretene FDP verlor 1,9 Prozent und die CDU büßte 1,0 Prozent gegenüber der Kommunalwahl von 2020 ein. Für die CDU und die SPD sind dies die schlechtesten Werte bei Kommunalwahlen seit der Gründung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1946.

Link zu weiteren Informationen der tagesschau zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

