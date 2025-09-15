Verluste für Grüne, SPD, FDP und CDU bei Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (kobinet)

Am 14. September 2025 waren Kommunal-Wahlen in Nord-Rhein-West-Falen. Die Menschen wählen ihre Stadt-Räte und Gemeinde-Räte. Es war der erste Test nach der Bundes-Tags-Wahl. Bei der Bundes-Tags-Wahl wählen die Menschen Politiker. Die Wahl ist alle vier Jahre. Das Ergebnis zeigt einen klaren Trend.

Ein Trend ist etwas Neues. Viele Menschen finden es interessant. Die alten Parteien haben Stimmen verloren. Die AfD und die Linke haben Stimmen gewonnen. AfD ist eine deutsche Partei. AfD bedeutet Alternative für Deutschland.

Die Linke ist eine deutsche Partei. Die Partei macht Politik in Deutschland. Das ist das vorläufige End-Ergebnis. Vorläufig bedeutet: Noch nicht ganz sicher. Es kann sich noch ändern. Das letzte Ergebnis.

Alle Stimmen sind gezählt. Die CDU ist weiter die stärkste Partei. Die CDU ist eine Partei in Deutschland. Eine Partei will in der Politik mit-bestimmen. Sie hat 33,3 Prozent der Stimmen bekommen. Die SPD ist auf Platz 2 mit 22,1 Prozent.

Das ist eine deutsche Partei. SPD ist kurz für Sozial-demokratische Partei Deutschlands. Die AfD ist jetzt dritt-stärkste Kraft. Sie hat 14,5 Prozent erreicht. Nord-Rhein-West-Falen ist das bevölkerungs-reichste Bundes-Land. Deutschland hat 16 Bundes-Länder.

Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung. Das bedeutet: Dort leben die meisten Menschen. Die Grünen sind auf Platz 4 mit 13,5 Prozent. Die Grünen sind eine deutsche Partei. Sie machen Politik für die Umwelt. Die Linke hat 5,6 Prozent bekommen.

Die FDP hat nur 3,7 Prozent erreicht. Die FDP ist eine deutsche Partei. Sie macht Politik in Deutschland. Die AfD ist der große Gewinner. Sie hat 9,4 Prozent mehr Stimmen bekommen als 2020. Die Linke hat auch gewonnen.

Sie hat 1,8 Prozent mehr Stimmen als 2020. Die Grünen haben am meisten verloren. Sie haben 6,5 Prozent weniger Stimmen als 2020. Die SPD hat 2,2 Prozent verloren. Die FDP hat 1,9 Prozent verloren. Die CDU hat 1,0 Prozent verloren.