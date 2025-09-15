Ein Liste mit 3 Rollstuhlnutzer*innen

Kassel (kobinet)
In Nord-rhein-West-falen waren Kommunal-wahlen.
Kommunal-wahlen bedeutet: Die Menschen wählen ihre Vertreter.
Die Vertreter arbeiten für die Stadt.
Die Vertreter arbeiten für die Gemeinde.
Die Wahlen sind alle 5 Jahre.
Das sind Wahlen für die Stadt-politik.
Jetzt kommen bald Wahlen in Hessen.
Die Wahlen sind am 15. März 2026.
Die Grünen in Kassel machen Politik für alle Menschen.
Seit über 20 Jahren arbeiten dort behinderte Menschen mit.
Sie sind in der Stadt-verordneten-versammlung.
Stadt-verordneten-versammlung bedeutet: Eine Gruppe von Menschen regiert die Stadt.
Die Bürger wählen diese Menschen.
Sie treffen sich regelmäßig.
Sie entscheiden über wichtige Sachen für die Stadt.
Das ist das Stadt-parlament.
Stadt-parlament bedeutet: Das ist ein anderes Wort für Stadt-verordneten-versammlung.
Dort sitzen die gewählten Vertreter der Stadt.
Sie diskutieren über Stadt-sachen.
Sie entscheiden über Stadt-sachen.
Für die nächste Wahl haben die Grünen eine Liste gemacht.
Auf der Liste stehen 3 Menschen im Roll-stuhl.
Das ist sehr gut für Menschen mit Behinderung.
Dr. Andreas Jürgens steht auf Platz 16.
Maria Stafyllaraki steht auf Platz 17.
Ronny Blume steht auf Platz 26.
Die Liste hat 51 Menschen.
Das haben sie am 13. September 2025 entschieden.
Bei der letzten Wahl im Jahr 2021 waren die Grünen sehr stark.
Sie haben 28,7 Prozent der Stimmen bekommen.
Das waren 20 Sitze im Stadt-parlament.
Die Grünen waren die stärkste Partei in Kassel.
Link zum Bericht der HNA über die Listen-aufstellung der Kasseler Grünen
Listen-aufstellung bedeutet: Die Parteien machen ihre Wahl-liste fertig.
Auf der Liste stehen die Namen der Kandidaten.
Die Partei entscheidet die Reihen-folge der Namen.
Bei der Wahl können die Menschen diese Liste wählen.
Kassel (kobinet) Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist vor der Kommunalwahl in Hessen, wo diese am 15. März 2026 stattfindet. Seit über 20 Jahren sind über die Kasseler Grünen behinderte Menschen in der Stadtverordnetenversammlung vertreten und bestimmen die Stadtpolitik mit. Und auch zukünftig gibt es dafür gute Chancen. Bei der Wahl der Liste zur nächsten Kommunalwahl sind auf der Liste der Kasseler Grünen gleich drei Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer vertreten. Dr. Andreas Jürgens wurde am 13. September 2025 auf Platz 16, Maria Stafyllaraki auf Platz 17 und Ronny Blume auf Platz 26 der 51 Personen zählenden Liste gewählt.
Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2021 gingen die Grünen in Kassel mit 28,7 Prozent und 20 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung als stärkste Kraft hervor.
Link zum Bericht der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen über die Listenaufstellung der Kasseler Grünen für die Kommunalwahl am 15. März 2026
Kassel (kobinet) Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist vor der Kommunalwahl in Hessen, wo diese am 15. März 2026 stattfindet. Seit über 20 Jahren sind über die Kasseler Grünen behinderte Menschen in der Stadtverordnetenversammlung vertreten und bestimmen die Stadtpolitik mit. Und auch zukünftig gibt es dafür gute Chancen. Bei der Wahl der Liste zur nächsten Kommunalwahl sind auf der Liste der Kasseler Grünen gleich drei Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer vertreten. Dr. Andreas Jürgens wurde am 13. September 2025 auf Platz 16, Maria Stafyllaraki auf Platz 17 und Ronny Blume auf Platz 26 der 51 Personen zählenden Liste gewählt.
Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2021 gingen die Grünen in Kassel mit 28,7 Prozent und 20 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung als stärkste Kraft hervor.
Link zum Bericht der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen über die Listenaufstellung der Kasseler Grünen für die Kommunalwahl am 15. März 2026
Lesermeinungen