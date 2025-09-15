Ein Liste mit 3 Rollstuhlnutzer*innen

Kassel (kobinet)

In Nord-rhein-West-falen waren Kommunal-wahlen. Kommunal-wahlen bedeutet: Die Menschen wählen ihre Vertreter. Die Vertreter arbeiten für die Stadt. Die Vertreter arbeiten für die Gemeinde. Die Wahlen sind alle 5 Jahre. Das sind Wahlen für die Stadt-politik.

Jetzt kommen bald Wahlen in Hessen. Die Wahlen sind am 15. März 2026. Die Grünen in Kassel machen Politik für alle Menschen. Seit über 20 Jahren arbeiten dort behinderte Menschen mit. Sie sind in der Stadt-verordneten-versammlung. Stadt-verordneten-versammlung bedeutet: Eine Gruppe von Menschen regiert die Stadt.

Die Bürger wählen diese Menschen. Sie treffen sich regelmäßig. Sie entscheiden über wichtige Sachen für die Stadt. Das ist das Stadt-parlament. Stadt-parlament bedeutet: Das ist ein anderes Wort für Stadt-verordneten-versammlung. Dort sitzen die gewählten Vertreter der Stadt.

Sie diskutieren über Stadt-sachen. Sie entscheiden über Stadt-sachen. Für die nächste Wahl haben die Grünen eine Liste gemacht. Auf der Liste stehen 3 Menschen im Roll-stuhl. Das ist sehr gut für Menschen mit Behinderung.

Dr. Andreas Jürgens steht auf Platz 16. Maria Stafyllaraki steht auf Platz 17. Ronny Blume steht auf Platz 26. Die Liste hat 51 Menschen. Das haben sie am 13. September 2025 entschieden.

Bei der letzten Wahl im Jahr 2021 waren die Grünen sehr stark. Sie haben 28,7 Prozent der Stimmen bekommen. Das waren 20 Sitze im Stadt-parlament. Die Grünen waren die stärkste Partei in Kassel.