Ein Liste mit 3 Rollstuhlnutzer*innen

Veröffentlicht am 15.09.2025 07:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo: Bündnis 90 DIE GRÜNEN
Logo: Bündnis 90 DIE GRÜNEN
Foto: Bündnis 90 DIE GRÜNEN

Kassel (kobinet) Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist vor der Kommunalwahl in Hessen, wo diese am 15. März 2026 stattfindet. Seit über 20 Jahren sind über die Kasseler Grünen behinderte Menschen in der Stadtverordnetenversammlung vertreten und bestimmen die Stadtpolitik mit. Und auch zukünftig gibt es dafür gute Chancen. Bei der Wahl der Liste zur nächsten Kommunalwahl sind auf der Liste der Kasseler Grünen gleich drei Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer vertreten. Dr. Andreas Jürgens wurde am 13. September 2025 auf Platz 16, Maria Stafyllaraki auf Platz 17 und Ronny Blume auf Platz 26 der 51 Personen zählenden Liste gewählt.

Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2021 gingen die Grünen in Kassel mit 28,7 Prozent und 20 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung als stärkste Kraft hervor.

Link zum Bericht der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen über die Listenaufstellung der Kasseler Grünen für die Kommunalwahl am 15. März 2026

Ottmar Miles-Paul Nachricht

