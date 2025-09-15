70 Jahre Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter

Krautheim (kobinet)
Der Bundes-Verband Selbst-Hilfe Körper-Behinderter feiert 70 Jahre.
Bundes-Verband bedeutet: Das ist ein großer Verein.
In dem Verein sind viele kleine Vereine.
Die kleinen Vereine arbeiten zusammen.
Sie haben die gleichen Ziele.
Selbst-Hilfe bedeutet: Menschen mit gleichen Problemen treffen sich.
Sie helfen sich gegenseitig.
Körper-Behinderung bedeutet: Der Körper funktioniert anders.
Zum Beispiel: Die Arme oder Beine funktionieren nicht gut.
Das ist ein großes Jubiläum.
Jubiläum bedeutet: Ein besonderer Geburts-Tag.
Zum Beispiel: Eine Firma wird 50 Jahre alt.
Das ist ein Jubiläum.
Man feiert das mit einer Party.
Der Verband hilft Menschen mit Körper-Behinderung schon 70 Jahre lang.
Das Fest war am 13. September 2025 in Krautheim.
Bei dem Fest gab es auch eine Mini-Messe.
Mini-Messe bedeutet: Das ist eine kleine Ausstellung.
Dort zeigen Firmen ihre Sachen.
Besucher können sich alles anschauen.
Die Mini-Messe ist kleiner als eine große Messe.
Bei der Messe gab es viele Hilfs-Mittel zu sehen.
Die Besucher konnten sich über Dienst-Leistungen informieren.
Dienst-Leistungen bedeutet: Jemand hilft anderen Menschen.
Zum Beispiel: Ein Friseur schneidet Haare.
Das ist eine Dienst-Leistung.
Man bezahlt Geld dafür.
Es gab auch Informationen über Teil-Habe.
Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man darf mit-bestimmen.
Jürgen Dusel war auch bei dem Fest dabei.
Er ist der Bundes-Behinderten-Beauftragte.
Bundes-Behinderten-Beauftragter bedeutet: Das ist eine wichtige Person in Deutschland.
Sie hilft Menschen mit Behinderung.
Sie sorgt für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Die Person arbeitet für die deutsche Regierung.
Das bedeutet: Er kümmert sich um die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Das ganze Fest wurde im Internet übertragen.
Übertragen bedeutet: Das Fest wird gefilmt.
Das Video wird ins Internet gestellt.
Dann können alle Menschen das Fest sehen.
Auch wenn sie nicht da waren.
Die Übertragung war bei YouTube.
Dort kann man das Fest auch später noch ansehen.
Krautheim (kobinet) "Wir feiern sieben Jahrzehnte Engagement für Menschen mit Körperbehinderung, Austausch und gelebte Inklusion. Begleitet wird das Jubiläum von einer Mini-Inklusions-Messe, die spannende Einblicke in Hilfsmittel, Dienstleistungen und Angebote rund um Teilhabe und Selbstbestimmung bietet." So heißt es in der Ankündigung der Feier zum 70-jährigen Jubiläum des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK), die am 13. September 2025 in Krautheim stattfand. Mit dabei war auch der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel. Der BSK hat die Veranstaltung über YouTube ausgestrahlt, wo sie nun auch im Nachhinein verfolgt werden kann.
Link zum YouTube-Mitschnitt der 70-Jahr-Feier des BSK vom 13. September 2024 mit Beginn ab Minute 13
