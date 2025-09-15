70 Jahre Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter

Krautheim (kobinet)

Der Bundes-Verband Selbst-Hilfe Körper-Behinderter feiert 70 Jahre. Bundes-Verband bedeutet: Das ist ein großer Verein. In dem Verein sind viele kleine Vereine. Die kleinen Vereine arbeiten zusammen. Sie haben die gleichen Ziele. Selbst-Hilfe bedeutet: Menschen mit gleichen Problemen treffen sich.

Sie helfen sich gegenseitig. Körper-Behinderung bedeutet: Der Körper funktioniert anders. Zum Beispiel: Die Arme oder Beine funktionieren nicht gut. Das ist ein großes Jubiläum. Jubiläum bedeutet: Ein besonderer Geburts-Tag. Zum Beispiel: Eine Firma wird 50 Jahre alt.

Das ist ein Jubiläum. Man feiert das mit einer Party. Der Verband hilft Menschen mit Körper-Behinderung schon 70 Jahre lang. Das Fest war am 13. September 2025 in Krautheim. Bei dem Fest gab es auch eine Mini-Messe. Mini-Messe bedeutet: Das ist eine kleine Ausstellung.

Dort zeigen Firmen ihre Sachen. Besucher können sich alles anschauen. Die Mini-Messe ist kleiner als eine große Messe. Bei der Messe gab es viele Hilfs-Mittel zu sehen. Die Besucher konnten sich über Dienst-Leistungen informieren. Dienst-Leistungen bedeutet: Jemand hilft anderen Menschen.

Zum Beispiel: Ein Friseur schneidet Haare. Das ist eine Dienst-Leistung. Man bezahlt Geld dafür. Es gab auch Informationen über Teil-Habe. Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen.

Jürgen Dusel war auch bei dem Fest dabei. Er ist der Bundes-Behinderten-Beauftragte. Bundes-Behinderten-Beauftragter bedeutet: Das ist eine wichtige Person in Deutschland. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Person arbeitet für die deutsche Regierung.

Das bedeutet: Er kümmert sich um die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das ganze Fest wurde im Internet übertragen. Übertragen bedeutet: Das Fest wird gefilmt. Das Video wird ins Internet gestellt. Dann können alle Menschen das Fest sehen. Auch wenn sie nicht da waren.