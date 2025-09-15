Menu Close

70 Jahre Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter

Veröffentlicht am 15.09.2025 07:41 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Vier sich gegenseitig am Handgelänk haltende Hände darunter die Buchstaben BSK
Logo des BSK
Foto: BSK e.V.

Krautheim (kobinet) "Wir feiern sieben Jahrzehnte Engagement für Menschen mit Körperbehinderung, Austausch und gelebte Inklusion. Begleitet wird das Jubiläum von einer Mini-Inklusions-Messe, die spannende Einblicke in Hilfsmittel, Dienstleistungen und Angebote rund um Teilhabe und Selbstbestimmung bietet." So heißt es in der Ankündigung der Feier zum 70-jährigen Jubiläum des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK), die am 13. September 2025 in Krautheim stattfand. Mit dabei war auch der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel. Der BSK hat die Veranstaltung über YouTube ausgestrahlt, wo sie nun auch im Nachhinein verfolgt werden kann.

Link zum YouTube-Mitschnitt der 70-Jahr-Feier des BSK vom 13. September 2024 mit Beginn ab Minute 13

Ottmar Miles-Paul Nachricht

