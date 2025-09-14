Momentaufnahme 405

Berlin (kobinet)

Alles passiert im Leben. Auch das, was man sich wünscht. Das sagte Bernard le Bovier de Fontenelle. Er lebte von 1657 bis 1757. Er war ein französischer Schrift-Steller. Er war auch Philosoph.

Ein Denker, der über schwere Fragen nachdenkt. Das bedeutet: Er dachte über das Leben nach. Fontenelle konnte schwere Dinge einfach erklären. Er schrieb für normale Menschen. Nicht nur für Gelehrte. Sehr kluge Menschen, die viel gelernt haben und sehr viel über bestimmte Themen wissen.

Sie kennen sich gut mit Wissenschaft aus. Das Erforschen von Dingen, wobei Menschen neue Sachen herausfinden, zum Beispiel über Natur oder Geschichte. Sein berühmtestes Buch kam 1686 heraus. Es heißt: Gespräche über die Viel-Heit der Welten. Es gibt viele Planeten, nicht nur unsere Erde. Ein großer Ball im All, die Erde ist auch ein Planet.

In dem Buch sprechen 2 Menschen mit-einander. Ein Philosoph erklärt einer Frau die Welt. Fontenelle erklärte das Welt-Bild von Kopernikus. Eine Vorstellung, wie Menschen denken, dass die Welt aufgebaut ist. Nikolaus Kopernikus war ein kluger Mann, der die Sterne und Planeten untersuchte. Kopernikus war ein Forscher.

Menschen, die neue Sachen heraus-finden wollen und Dinge genau untersuchen. Er fand heraus: Die Erde dreht sich um die Sonne. Fontenelle schrieb auch über Leben auf anderen Planeten. Fontenelle wurde fast 100 Jahre alt. Er arbeitete für die Akademie der Wissenschaften. Eine Schule, wo Menschen bestimmte Fächer lernen.

Das ist eine wichtige Einrichtung für Forscher. Er schrieb Lob-Reden über verstorbene Forscher. Besondere Reden, bei denen man gute Sachen über jemanden sagt und diese Person damit ehrt. Fontenelle war sehr wichtig. Er brachte die Wissenschaft zu den Menschen. Vorher sprachen nur Gelehrte über Forschung.