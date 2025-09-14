Das WIRZ haus: Ich lebe meinen Traum statt vom Leben zu träumen

Berlin (kobinet)
Ellen Keune macht einen Podcast.
Podcast bedeutet: Eine Hör-Sendung im Internet.
Wie Radio.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Ellen Keune hat eine neue Folge gemacht.
Die Folge heißt: Das WIRZ haus.
Ich lebe meinen Traum.
Ich träume nicht nur vom Leben.
Ellen Keune besucht Angélique Wirz.
Angélique Wirz lebt in der Schweiz.
Sie lebt in Degersheim.
Das ist in der Ost-Schweiz.
Angélique Wirz hat ein eigenes Gast-Haus.
Gast-Haus bedeutet: Ein Ort zum Trinken und Essen.
Dort treffen sich Menschen.
Das Gast-Haus heißt WIRZ haus.
Angélique Wirz erzählt ihre Geschichte.
Sie hatte früher verschiedene Jobs.
Dann hat sie ihr eigenes Gast-Haus eröffnet.
Das war ihr Traum.
Sie hatte Hilfe von einem Traum-Zirkel.
Ein Traum-Zirkel hilft Menschen bei ihren Träumen.
Das ist die 10. Folge von Zukunfts-Planung.
Zukunfts-Planung bedeutet: Du denkst über dein Leben nach.
Du überlegst dir: Was will ich später machen?
Andere Menschen helfen dir dabei.
Das ist eine besondere Serie im IGEL-Podcast.
Ellen Keune feiert das in der Schweiz.
Feier bedeutet: Ein besonderer Tag.
An diesem Tag feiert man ein Ereignis.
Das Ereignis ist vor vielen Jahren passiert.
Es ist die 284. Folge vom IGEL-Podcast.
Ellen Keune macht ein Interview mit Angélique Wirz.
Sie begleitet Angélique Wirz einen ganzen Tag.
Ellen Keune zeigt das WIRZ haus.
Sie erklärt die Idee von dem Gast-Haus.
Idee bedeutet: Ein Plan.
Du überlegst dir vorher, wie etwas werden soll.
Du schreibst deine Ideen auf.
Angélique Wirz backt einen besonderen Kuchen.
Das ist für die Feier.
Die Folgen von Zukunfts-Planung kommen immer wieder.
Immer wieder bedeutet: Etwas passiert zu festen Zeiten.
Zum Beispiel: Du gehst jeden Montag schwimmen.
Sie kommen immer am 2. Sonntag.
Das ist in bestimmten Monaten.
Das sind die Monate: Januar, März, Mai.
Und auch: Juli, September und November.
Ellen Keune freut sich über Nach-Richten.
Du kannst ihr schreiben an: [email protected]
Hier sind Links zu den anderen Folgen:
Das sind die Folgen von Zukunfts-Planung:
4. Folge: Unterstützungs-Kreise
Unterstützungs-Kreise bedeutet: Gruppen von Menschen.
Diese Menschen helfen einer Person.
Sie treffen sich oft.
Sie reden über die Wünsche der Person.
Berlin (kobinet) "Das WIRZ haus: Ich lebe meinen Traum, statt vom Leben zu träumen", so hat Ellen Keune die neueste Ausgabe des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Rahmen der Reihe Lust auf Zukunftsplanung getitelt. In dieser mittlerweile zehnten Ausgabe zur Persönlichen Zukunftsplanung besuchte Ellen Keune Angélique Wirz, die Inhaberin des "WIRZ hauses" in Degersheim (Ostschweiz). Diese erzählt von ihrer beruflichen Reise, die von verschiedenen Jobs bis hin zur Eröffnung ihrer eigenen Kneipe führte. Jetzt lebt sie ihren Traum, der mithilfe eines Traumzirkels Wirklichkeit wurde. Die Folge gibt Einblicke in das "WIRZ haus", dessen Konzept und die besondere Atmosphäre, wie es in der Ankündigung des Podcasts heißt.
Ellen Keune feiert die 10. Ausgabe von „Lust auf Zukunftsplanung“ in der Schweiz. Dabei begrüßt sie in der 284. Episode des IGEL-Podcasts Angélique Wirz, die Inhaberin des „WIRZ haus“ in Degersheim (Ostschweiz). Diese erzählt von ihrer beruflichen Reise, die von verschiedenen Jobs bis hin zur Eröffnung ihrer eigenen Kneipe führte. Jetzt lebt sie ihren Traum, der mithilfe eines Traumzirkels Wirklichkeit wurde. Die Folge gibt Einblicke in das „WIRZ haus“, dessen Konzept und die besondere Atmosphäre. Die Gastgeberin der Podcast-Episode führt nicht nur ein Interview, sondern begleitet die Gastwirtin einen Tag in deren Alltag. Welchen Jubiläumskuchen Angélique Wirz zur 10. Folge dieser Podcast-Rubrik backt, erfährst du in dieser Episode von „Lust auf Zukunftsplanung“, der Rubrik im IGEL-Podcast über Zukunft und Zukunftsplanung. Wir hören uns in der Zukunft. Die Episoden dieser Rubrik „Lust auf Zukunftsplanung“ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Sonntag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Feedback, Anmerkungen und Wünsche per E-Mail an [email protected], heißt es u. a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcasts
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts
Links zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung:
Link zum kobinet-Bericht über die neunte Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Froschkönig, Hochhäuser oder Sonnenuntergang – Bilder zum be-greifen“ vom Juli 2025
Link zum kobinet-Bericht über die achte Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Neustart braucht Vorbilder – Erfolgsgeschichten durch Persönliche Zukunftsplanung“ vom Mai 2025
Link zur siebten Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Bücherwurm, Gurkensalat, Polizei und freche Schafe – das Team Rosenheim“ vom März 2025
Link zur sechsten Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Wenn Menschen über sich hinauswachsen: Weiterbildungen in Persönlicher Zukunftsplanung“ vom Januar 2025
Link zur fünften Episode mit Ellen Keune über das 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp
Link zur vierten Episode mit Infos zu Prof. Dr. Sandra Fietkau, die ihre Promotion zum Thema Unterstützungskreise im Beltz-Verlag veröffentlicht hat, und zu Ellen Keunes Wirken
Link zur dritten Episode des IGEL-Podcasts mit Ellen Keune und Ulrike Ehler
Link zum zweiten Podcast von Ellen Keune mit Stefan Doose zur Zukunftsplanung
Link zum ersten Podcast von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung mit Susanne Göbel
