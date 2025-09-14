Cover des IGEL-Podcast zur Zukunftsplanung über das WIRZhaus

Foto: IGEL-Media

Berlin (kobinet) "Das WIRZ haus: Ich lebe meinen Traum, statt vom Leben zu träumen", so hat Ellen Keune die neueste Ausgabe des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Rahmen der Reihe Lust auf Zukunftsplanung getitelt. In dieser mittlerweile zehnten Ausgabe zur Persönlichen Zukunftsplanung besuchte Ellen Keune Angélique Wirz, die Inhaberin des "WIRZ hauses" in Degersheim (Ostschweiz). Diese erzählt von ihrer beruflichen Reise, die von verschiedenen Jobs bis hin zur Eröffnung ihrer eigenen Kneipe führte. Jetzt lebt sie ihren Traum, der mithilfe eines Traumzirkels Wirklichkeit wurde. Die Folge gibt Einblicke in das "WIRZ haus", dessen Konzept und die besondere Atmosphäre, wie es in der Ankündigung des Podcasts heißt.

Ellen Keune feiert die 10. Ausgabe von „Lust auf Zukunftsplanung“ in der Schweiz. Dabei begrüßt sie in der 284. Episode des IGEL-Podcasts Angélique Wirz, die Inhaberin des „WIRZ haus“ in Degersheim (Ostschweiz). Diese erzählt von ihrer beruflichen Reise, die von verschiedenen Jobs bis hin zur Eröffnung ihrer eigenen Kneipe führte. Jetzt lebt sie ihren Traum, der mithilfe eines Traumzirkels Wirklichkeit wurde. Die Folge gibt Einblicke in das „WIRZ haus“, dessen Konzept und die besondere Atmosphäre. Die Gastgeberin der Podcast-Episode führt nicht nur ein Interview, sondern begleitet die Gastwirtin einen Tag in deren Alltag. Welchen Jubiläumskuchen Angélique Wirz zur 10. Folge dieser Podcast-Rubrik backt, erfährst du in dieser Episode von „Lust auf Zukunftsplanung“, der Rubrik im IGEL-Podcast über Zukunft und Zukunftsplanung. Wir hören uns in der Zukunft. Die Episoden dieser Rubrik „Lust auf Zukunftsplanung“ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Sonntag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Feedback, Anmerkungen und Wünsche per E-Mail an [email protected], heißt es u. a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcasts

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts

Links zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung:

Link zum kobinet-Bericht über die neunte Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Froschkönig, Hochhäuser oder Sonnenuntergang – Bilder zum be-greifen“ vom Juli 2025

Link zum kobinet-Bericht über die achte Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Neustart braucht Vorbilder – Erfolgsgeschichten durch Persönliche Zukunftsplanung“ vom Mai 2025

Link zur siebten Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Bücherwurm, Gurkensalat, Polizei und freche Schafe – das Team Rosenheim“ vom März 2025

Link zur sechsten Episode des Podcasts „Lust auf Zukunftsplanung“ mit Ellen Keune zum Thema „Wenn Menschen über sich hinauswachsen: Weiterbildungen in Persönlicher Zukunftsplanung“ vom Januar 2025

Link zur fünften Episode mit Ellen Keune über das 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp

Link zur vierten Episode mit Infos zu Prof. Dr. Sandra Fietkau, die ihre Promotion zum Thema Unterstützungskreise im Beltz-Verlag veröffentlicht hat, und zu Ellen Keunes Wirken

Link zur dritten Episode des IGEL-Podcasts mit Ellen Keune und Ulrike Ehler

Link zum zweiten Podcast von Ellen Keune mit Stefan Doose zur Zukunftsplanung

Link zum ersten Podcast von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung mit Susanne Göbel