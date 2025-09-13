Vernetzung statt Schweigen – Austausch mit Katrin Langensiepen

Müselmulm (kobinet)
Mathias Kruck hat viele Monate lang gearbeitet.
Er hat seine Erfahrungen aufgeschrieben.
Diese Erfahrungen hat er in einer Werk-Statt gemacht.
Eine Werk-Statt für behinderte Menschen ist ein Arbeits-Platz.
Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen.
Diese Arbeit kann man auf der Internet-Seite lesen.
Internet-Seite ist eine Seite im Internet.
Dort kann man Texte lesen.
Die Seite heißt mueselmulm.de.
Mathias Kruck hat mit einer Politikerin gesprochen.
Politikerin ist eine Frau.
Sie arbeitet in der Politik.
Sie trifft Entscheidungen für das Land.
Die Politikerin heißt Katrin Langensiepen.
Sie arbeitet für Europa.
Das Gespräch war sehr offen und ehrlich.
In dem Gespräch wurde klar: Es gibt große Probleme.
Die Politik sagt eine Sache.
Die Wirklichkeit ist aber anders.
Das ist ein großes Problem.
Es ist wichtig: Betroffene Menschen müssen sichtbar werden.
Betroffene sind Menschen mit einem Problem.
Das Problem macht ihr Leben schwer.
Sie müssen sich vernetzen.
Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt zueinander auf.
Sie verbinden sich miteinander.
Das bedeutet: Sie müssen sich zusammen-tun.
Mathias Kruck macht einen Aufruf: Lasst uns vernetzen.
Lasst uns uns austauschen.
Lasst uns gemeinsam sichtbar werden.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Engagiert ihr euch für das Thema?
Engagieren bedeutet: Sich besonders für etwas einsetzen.
Dann könnt ihr euch melden.
Mathias Kruck freut sich über Nachrichten.
Ihr könnt auf der Internet-Seite www.mueselmulm.de schreiben.
Ihr könnt auch Kommentare schreiben.
Kommentare sind kurze Texte.
Menschen schreiben ihre Meinung im Internet auf.
Müselmulm (kobinet) Nach Monaten intensiver Aufarbeitungsarbeit in eigener Sache – dokumentiert u. a. auf unserer Website mueselmulm.de – hatte ich Gelegenheit, mit der Europaabgeordneten Katrin Langensiepen über unsere Erfahrungen in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu sprechen.
In einem sehr offenen, solidarischen Gespräch wurde deutlich, wie groß die Lücke zwischen politischem Anspruch und institutioneller Wirklichkeit nach wie vor ist – und wie wichtig es ist, dass sich Betroffene sichtbar machen und vernetzen. Ich möchte deshalb auch hier einen Aufruf teilen:
Lasst uns vernetzen. Lasst uns austauschen. Lasst uns gemeinsam sichtbar werden.
Wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder sich engagiert, darf sich gerne melden. Wir freuen uns und sind dankbar für jeden Austausch und freuen uns über eure Nachrichten und/oder Kommentare auf https://www.mueselmulm.de.
Mathias Kruck
Inklusion by Müselmulm
