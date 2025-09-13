Vernetzung statt Schweigen – Austausch mit Katrin Langensiepen

Müselmulm (kobinet)

Mathias Kruck hat viele Monate lang gearbeitet.

Er hat seine Erfahrungen aufgeschrieben.

Diese Erfahrungen hat er in einer Werk-Statt gemacht.

Eine Werk-Statt für behinderte Menschen ist ein Arbeits-Platz.

Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen.

Diese Arbeit kann man auf der Internet-Seite lesen.