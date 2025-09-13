Menu Close

Vernetzung statt Schweigen – Austausch mit Katrin Langensiepen

Veröffentlicht am 13.09.2025 15:32 von Mathias Kruck in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Veranstaltung
Austausch zwischen EU-Abgeordneter Katrin Langensiepen und Mathias Kruck (Inklusion by Müselmulm)
Foto: EU

Müselmulm (kobinet) Nach Monaten intensiver Aufarbeitungsarbeit in eigener Sache – dokumentiert u. a. auf unserer Website mueselmulm.de – hatte ich Gelegenheit, mit der Europaabgeordneten Katrin Langensiepen über unsere Erfahrungen in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu sprechen.

In einem sehr offenen, solidarischen Gespräch wurde deutlich, wie groß die Lücke zwischen politischem Anspruch und institutioneller Wirklichkeit nach wie vor ist – und wie wichtig es ist, dass sich Betroffene sichtbar machen und vernetzen. Ich möchte deshalb auch hier einen Aufruf teilen:

Lasst uns vernetzen. Lasst uns austauschen. Lasst uns gemeinsam sichtbar werden.

Wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder sich engagiert, darf sich gerne melden. Wir freuen uns und sind dankbar für jeden Austausch und freuen uns über eure Nachrichten und/oder Kommentare auf https://www.mueselmulm.de.

Mathias Kruck
Inklusion by Müselmulm

Mathias Kruck Nachricht

