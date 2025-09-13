Tür für inklusives Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen weiter öffnen

Gelsenkirchen (kobinet)

Etwa 250 Fach-Leute waren bei einer Veranstaltung. Die Fach-Leute arbeiten im Gesundheits-Wesen. Gesundheits-Wesen bedeutet: Alle Jobs rund um die Gesundheit. Das sind zum Beispiel Ärzte und Pfleger. Auch Forscher und Verwaltungs-Mitarbeiter waren da.

Die Kompetenz-Zentren Selbst-Bestimmt Leben haben eingeladen. Kompetenz-Zentren sind besondere Orte. Dort arbeiten Fach-Leute zusammen. Sie wissen sehr viel über bestimmte Themen. Menschen können dort Hilfe und Beratung bekommen. Die Abkürzung ist KSL.NRW.

Bei der Veranstaltung ging es um ein wichtiges Thema. Das Thema war: Wie wird das Gesundheits-System inklusiv? Inklusiv bedeutet: Alle Menschen können mitmachen. Auch Menschen mit Behinderungen können mitmachen. Niemand wird ausgeschlossen.

Die Veranstaltung war am 10. September 2024. Wichtige Organisationen haben mitgemacht. Das waren die Ärzte-Kammern und die Pflege-Kammer NRW. Die Beauftragte für Menschen mit Behinderung war Schirm-Herrin. Eine Schirm-Herrin ist eine wichtige Person. Sie unterstützt eine Veranstaltung oder einen Verein.

Die Organisatoren sagen: Das inklusive Gesundheits-System ist noch nicht fertig. Es gibt noch viel zu tun. Besonders für Menschen mit Behinderungen. Der Fach-Tag soll neue Ideen bringen. Fach-Tag bedeutet: Eine Veranstaltung für Experten.

Bei der Veranstaltung gab es eine neue Broschüre. Broschüre bedeutet: Ein kleines Heft mit Informationen. Sie heißt KSL-Konkret #4.1 – Inklusive Gesundheit. Die Broschüre ist für alle Gesundheits-Berufe.

Die KSL.NRW haben eine wichtige Aufgabe. Sie helfen bei der UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein wichtiges Papier. Darin stehen die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Viele Länder auf der Welt haben es unterschrieben. Deutschland auch.

In jedem Regierungs-Bezirk gibt es ein KSL. Ein Regierungs-Bezirk ist ein Teil von einem Bundes-Land. In diesem Gebiet leben viele Menschen. Eine Bezirks-Regierung kümmert sich um die Menschen dort. Sie macht wichtige Entscheidungen.

Über 40 Menschen arbeiten in den KSL. Manche haben eine Behinderung. Manche haben keine Behinderung. Alle haben verschiedene Fähigkeiten. Das ist gut für die Arbeit.

Die KSL sind in 5 Städten: Das sind Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster. Es gibt auch ein besonderes KSL in Essen. Das ist für Menschen mit Seh- oder Hör-Behinderungen. Die Koordinierungs-Stelle ist in Gelsenkirchen. Eine Koordinierungs-Stelle bringt verschiedene Menschen zusammen.