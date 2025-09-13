70 Menschen, 16 Workshops, 1 Botschaft: Aktiv werden! IGEL-Podcast zur Mitmachtagung in Kassel

Bad Segeberg / Berlin / Schorndorf (kobinet)

Es gibt einen neuen Podcast. Podcast bedeutet: Eine Hör-Sendung im Internet. Wie Radio. Der Podcast heißt IGEL. IGEL bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.

Niemand wird ausgeschlossen. Sascha Lang macht den Podcast. In der neuen Folge geht es um eine Tagung. Tagung bedeutet: Viele Menschen treffen sich. Sie reden über ein wichtiges Thema. Das Treffen dauert meist 1 bis 3 Tage.

Die Menschen lernen neue Sachen. Die Tagung war in Kassel. 70 Menschen waren bei der Tagung. Es gab 16 Work-Shops. Work-Shop bedeutet: Bei einem Work-Shop lernen Menschen zusammen. Sie arbeiten an einem Thema.

Eine kleine Gruppe arbeitet zusammen. Alle machen mit und probieren aus. Ellen Keune war zu Gast im Podcast. Sie macht auch einen Podcast. Ihr Podcast heißt: Lust auf Zukunfts-Planung. Ellen kämpft für Selbst-Bestimmung.

Selbst-Bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst. Niemand anderes bestimmt über einen. Juliane Harms war auch zu Gast. Sie arbeitet bei bifos. Bifos ist ein Institut. Institut bedeutet: Das ist eine Einrichtung.

Dort arbeiten Fach-Leute zusammen. Sie forschen zu bestimmten Themen. Das Institut hilft Menschen mit Behinderungen. Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht das Leben schwer. Manche Sachen kann man nicht so gut. Juliane hat die Tagung organisiert.

Im Mai 2025 trafen sich Menschen in Kassel. Sie kommen aus ganz Deutschland. Alle arbeiten für die Behinderten-Bewegung. Das bedeutet: Menschen mit Behinderung kämpfen für ihre Rechte. Sie wollen die gleichen Chancen wie alle anderen. Sie wollen neue Ideen entwickeln.

Die Menschen redeten über wichtige Themen. Sie wollen sich besser vernetzen. Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt zueinander auf. Sie verbinden sich miteinander. Sie suchen junge Menschen für die Bewegung. Sie wollen mehr sichtbar werden.

Alte und neue Aktivisten tauschten sich aus. Aktivist bedeutet: Eine Person macht etwas. Sie will die Gesellschaft ändern. Sie teilten ihre Erfahrungen. Sie starteten neue Projekte. Die Gruppe Krüppel gegen Rechts wurde gegründet.

Ellen und Juliane erklären im Podcast etwas wichtiges. Solche Treffen sind sehr wichtig. Die Menschen geben ihr Wissen weiter. Sie bringen verschiedene Sicht-Weisen zusammen. Sie probieren neue Protest-Formen aus. Die Teil-Nehmer haben Wünsche für die Zukunft.

Sie wollen mehr Solidarität. Solidarität bedeutet: Menschen helfen sich gegenseitig. Menschen stehen zusammen und unterstützen sich. Sie wollen echte Teil-Habe. Sie wollen junge Menschen in Politik und Wissenschaft. Politik bedeutet: Menschen reden über das Zusammen-Leben.

Sie machen Regeln für alle. Wissenschaft bedeutet: Menschen forschen und lernen neue Sachen. Juliane erzählt von einem bifos-Projekt. Das Projekt heißt Empowerment-Projekt. Empowerment bedeutet: Menschen werden stark. Sie lernen: Ich kann selbst entscheiden.

Sie bekommen mehr Mut. Es bringt Menschen mit Behinderungen in die Politik. Das Projekt läuft bald aus. Ellen erzählt von ihrem Projekt. Es heißt Lust auf Zukunfts-Planung. Im Herbst gibt es ein Jubiläum.