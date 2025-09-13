70 Menschen, 16 Workshops, 1 Botschaft: Aktiv werden! IGEL-Podcast zur Mitmachtagung in Kassel

Bad Segeberg / Berlin / Schorndorf (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Eine Hör-Sendung im Internet.
Wie Radio.
Der Podcast heißt IGEL.
IGEL bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Sascha Lang macht den Podcast.
In der neuen Folge geht es um eine Tagung.
Tagung bedeutet: Viele Menschen treffen sich.
Sie reden über ein wichtiges Thema.
Das Treffen dauert meist 1 bis 3 Tage.
Die Menschen lernen neue Sachen.
Die Tagung war in Kassel.
70 Menschen waren bei der Tagung.
Es gab 16 Work-Shops.
Work-Shop bedeutet: Bei einem Work-Shop lernen Menschen zusammen.
Sie arbeiten an einem Thema.
Eine kleine Gruppe arbeitet zusammen.
Alle machen mit und probieren aus.
Ellen Keune war zu Gast im Podcast.
Sie macht auch einen Podcast.
Ihr Podcast heißt: Lust auf Zukunfts-Planung.
Ellen kämpft für Selbst-Bestimmung.
Selbst-Bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.
Niemand anderes bestimmt über einen.
Juliane Harms war auch zu Gast.
Sie arbeitet bei bifos.
Bifos ist ein Institut.
Institut bedeutet: Das ist eine Einrichtung.
Dort arbeiten Fach-Leute zusammen.
Sie forschen zu bestimmten Themen.
Das Institut hilft Menschen mit Behinderungen.
Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht das Leben schwer.
Manche Sachen kann man nicht so gut.
Juliane hat die Tagung organisiert.
Im Mai 2025 trafen sich Menschen in Kassel.
Sie kommen aus ganz Deutschland.
Alle arbeiten für die Behinderten-Bewegung.
Das bedeutet: Menschen mit Behinderung kämpfen für ihre Rechte.
Sie wollen die gleichen Chancen wie alle anderen.
Sie wollen neue Ideen entwickeln.
Die Menschen redeten über wichtige Themen.
Sie wollen sich besser vernetzen.
Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt zueinander auf.
Sie verbinden sich miteinander.
Sie suchen junge Menschen für die Bewegung.
Sie wollen mehr sichtbar werden.
Alte und neue Aktivisten tauschten sich aus.
Aktivist bedeutet: Eine Person macht etwas.
Sie will die Gesellschaft ändern.
Sie teilten ihre Erfahrungen.
Sie starteten neue Projekte.
Die Gruppe Krüppel gegen Rechts wurde gegründet.
Ellen und Juliane erklären im Podcast etwas wichtiges.
Solche Treffen sind sehr wichtig.
Die Menschen geben ihr Wissen weiter.
Sie bringen verschiedene Sicht-Weisen zusammen.
Sie probieren neue Protest-Formen aus.
Die Teil-Nehmer haben Wünsche für die Zukunft.
Sie wollen mehr Solidarität.
Solidarität bedeutet: Menschen helfen sich gegenseitig.
Menschen stehen zusammen und unterstützen sich.
Sie wollen echte Teil-Habe.
Sie wollen junge Menschen in Politik und Wissenschaft.
Politik bedeutet: Menschen reden über das Zusammen-Leben.
Sie machen Regeln für alle.
Wissenschaft bedeutet: Menschen forschen und lernen neue Sachen.
Juliane erzählt von einem bifos-Projekt.
Das Projekt heißt Empowerment-Projekt.
Empowerment bedeutet: Menschen werden stark.
Sie lernen: Ich kann selbst entscheiden.
Sie bekommen mehr Mut.
Es bringt Menschen mit Behinderungen in die Politik.
Das Projekt läuft bald aus.
Ellen erzählt von ihrem Projekt.
Es heißt Lust auf Zukunfts-Planung.
Im Herbst gibt es ein Jubiläum.
Die Tagung war erfolgreich.
Sie zeigte etwas wichtiges.
Die Bewegung braucht Begegnung.
Sie braucht Austausch.
Sie braucht Ausdauer.
Nur so bleibt die Bewegung lebendig.
Bad Segeberg / Berlin / Schorndorf (kobinet) 70 Menschen, 16 Workshops, 1 Botschaft: Aktiv werden! – die Mitmachtagung in Kassel sorgt für laute Stimmen für Inklusion". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcasts "Inklusion Ganz Einfach Leben" (IGEL). Zu Gast beim Macher des IGEL-Podcasts Sascha Lang sind diesmal Ellen Keune, Moderatorin des IGEL-Podcasts "Lust auf Zukunftsplanung" und Aktivistin für Selbstbestimmung, sowie Juliane Harms vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) als Organisatorin der Mitmachtagung, die im Bereich Empowerment und Selbstvertretung arbeitet.
„In Kassel kamen im Mai 2025 Aktive aus ganz Deutschland zusammen, um neue Ideen für die Behindertenbewegung zu entwickeln. Im Mittelpunkt standen Vernetzung, Nachwuchs und Sichtbarkeit. Alte und neue Stimmen tauschten Erfahrungen aus, Projekte wurden angestoßen und die Bewegung ‚Krüppel gegen Rechts‘ nahm konkrete Formen an. Ellen und Juliane berichten, wie wichtig solche Treffen sind: Wissen weitergeben, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, kreative Protestformen ausprobieren – und Mut machen, dranzubleiben. In den O-Tönen schildern Teilnehmende ihre Wünsche für die Zukunft: mehr Solidarität, ernsthafte Teilhabe, Nachwuchs in Politik und Wissenschaft. Auch über den Ausblick wird gesprochen: Juliane erzählt vom bifos-Empowerment-Projekt, das Menschen mit Behinderungen in die Politik bringen soll, aber vorerst ausläuft. Ellen gibt Einblicke in Lust auf Zukunftsplanung und kündigt das Jubiläum im Herbst an. Fazit: Die Mitmachtagung hat gezeigt: Es braucht Begegnung, Austausch und Ausdauer, damit die Bewegung lebendig bleibt – lokal, digital und bundesweit“, heißt es in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcasts.
