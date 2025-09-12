MenschenKind als bundesweites Vorbild

Berlin (kobinet)

Berlin hat ein neues Hilfs-Angebot. Das Angebot heißt: Versorgungs-Koordination. Das ist für Kinder und Jugendliche. Verschiedene Helfer arbeiten zusammen. Sie planen gemeinsam die Hilfe für kranke Menschen. So bekommt jeder die richtige Hilfe zur richtigen Zeit.

Die Abkürzung ist: VK KiJu. Dieses Angebot hilft Familien mit kranken Kindern. Die Kinder brauchen viel Pflege. Berlin ist fast das einzige Land mit diesem Angebot.

Familien mit schwer kranken Kindern haben große Probleme. Sie müssen viele Termine koordinieren. Verschiedene Sachen ordnen und planen. Menschen arbeiten dann gut zusammen. Alle wissen: Was mache ich wann? So läuft alles besser.

Das ist sehr schwer zu schaffen. Berlin hat schon viele Hilfs-Angebote. Zum Beispiel: Palliativ-Versorgung für zu Hause. Hilfe für sehr kranke Menschen. Diese Menschen werden nicht mehr gesund. Die Helfer sorgen dafür: Die Menschen haben keine Schmerzen.

Sie fühlen sich wohl bis zum Tod. Oder: Kinder-Hospiz-Dienste. Ein Ort für schwer kranke Menschen. Sie helfen kranken Kindern und ihren Familien. Die Kinder sind sehr krank und werden nicht mehr gesund. Die Helfer kommen nach Hause oder in besondere Häuser.

Dort können die Kinder in Ruhe sterben. Oder: Pflege-Dienste und Kinder-Ärzte. Aber wer koordiniert alle diese Hilfen? Das müssen oft die Eltern machen. Meist macht das die Mutter. Das sagt Marie Liebig.

Sie arbeitet bei VK KiJu. Die Eltern sind dann oft überfordert. Man schafft seine Aufgaben nicht mehr. Alles wird zu schwer. Sie nutzen dann wichtige Hilfen nicht.

Seit 2018 hilft VK KiJu den Familien. Case Manager kommen zu den Familien nach Hause. Ein Helfer für kranke Menschen. Er plant alle Hilfen für einen kranken Menschen. Er sorgt dafür: Alle Helfer arbeiten gut zusammen. So bekommt der kranke Mensch die beste Hilfe.

Case Manager sind Hilfs-Koordinatoren. Sie nehmen sich viel Zeit. Sie hören zu. Sie vernetzen alle Hilfen. Menschen bauen Kontakt zueinander auf. Sie verbinden sich miteinander.

Sie koordinieren das Hilfs-Netz. Eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen helfen sich gegenseitig. Sie unterstützen sich bei Problemen. Das Hilfs-Netz fängt dich auf. Sie entlasten die Familien.

Jemandem weniger Arbeit geben. Die Person muss dann weniger machen. Sie hat mehr Zeit für andere Sachen. Das macht das Leben leichter. So haben die Familien mehr Zeit zusammen.