Inklusionsmobil beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Veröffentlicht am 12.09.2025 06:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Am 13. September 2025 begrüßen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender ihre Gäste beim diesjährigen Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue in Berlin. Dort bietet sich die Gelegenheit, die große Vielfalt des Ehrenamts kennenzulernen. Mit dabei ist das Inklusionsmobil von REWE, dem Deutschen Behindertensportverband und der Aktion Mensch, wie es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch heißt.

„Jeder Mensch soll die Chance haben, sich gemäß seinen Wünschen und Bedürfnissen sportlich zu betätigen. Wir wollen deshalb gezielt Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Dazu schicken wir in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) und REWE im Jahr 2025 ein ‚Inklusionsmobil‘ durch ganz Deutschland. Unser Ziel: die Vielfalt des inklusiven Sports aufzuzeigen, Tipps für die Praxis zu geben und Menschen zum gemeinsamen Sporttreiben zu inspirieren. Für mehr Miteinander und Teilhabe im Sport für Menschen mit Behinderung. Um Inklusion und ein gleichberechtigtes Miteinander zu fördern, sollen besonders Kinder und Jugendliche schon frühzeitig für inklusiven Sport begeistert werden. Eine Studie der Bundesregierung verdeutlicht den Handlungsbedarf“, heißt es unter anderem auf der Internetseite der Aktion Mensch zum Inklusionsmobil.

Link zu weiteren Infos

Ottmar Miles-Paul Nachricht

