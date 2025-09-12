Inklusionsmobil beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Berlin (kobinet)

Am 13. September 2025 gibt es ein Bürger-Fest. Das Fest ist im Park von Schloss Bellevue in Berlin. Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier lädt dazu ein. Der Bundes-Präsident ist der Chef von Deutschland. Er vertritt Deutschland in anderen Ländern. Seine Frau Elke Büdenbender ist auch da.

Bei dem Fest kann man viele Ehren-Ämter kennen-lernen. Ehren-Amt bedeutet: Menschen arbeiten ohne Geld. Sie helfen anderen Menschen gerne.

Das Inklusions-Mobil ist auch bei dem Fest dabei. Das ist ein Auto mit Sport-Geräten. Menschen können dort verschiedene Sport-Arten aus-probieren. Das Inklusions-Mobil gehört zu REWE. REWE ist ein Super-Markt. Es gehört auch zum Deutschen Behinderten-Sport-Verband.

Das ist ein Verein für Menschen mit Behinderung. Der Verein organisiert Sport für diese Menschen. Der Verein heißt auch DBS. Und es gehört zur Aktion Mensch.

Die Aktion Mensch hat das in ihrem News-Letter geschrieben. Das ist eine E-Mail mit Neuigkeiten. Menschen bekommen Informationen per Computer.

Die Aktion Mensch sagt: Jeder Mensch soll Sport machen können. Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben. Kinder mit Behinderung sollen mit anderen Sport machen. Kinder ohne Behinderung sollen auch mit-machen. Jugendliche mit Behinderung sollen mit anderen Sport machen. Jugendliche ohne Behinderung sollen auch mit-machen.

Das Inklusions-Mobil fährt 2025 durch ganz Deutschland. Es zeigt verschiedene Sport-Arten. Menschen lernen: So kann inklusiver Sport aussehen. Das bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung machen zusammen Sport.

Das Inklusions-Mobil gibt auch Tipps. Die Tipps helfen beim Sport machen. Das Mobil will Menschen begeistern. Dann machen mehr Menschen zusammen Sport.

Das Ziel ist: Mehr Mit-einander im Sport. Menschen mit Behinderung sollen überall mit-machen können. Kinder sollen früh lernen: Inklusiver Sport macht Spaß. Jugendliche sollen früh lernen: Inklusiver Sport macht Spaß.