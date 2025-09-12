Inklusionsmobil beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Berlin (kobinet)
Am 13. September 2025 gibt es ein Bürger-Fest.
Das Fest ist im Park von Schloss Bellevue in Berlin.
Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier lädt dazu ein.
Der Bundes-Präsident ist der Chef von Deutschland.
Er vertritt Deutschland in anderen Ländern.
Seine Frau Elke Büdenbender ist auch da.
Bei dem Fest kann man viele Ehren-Ämter kennen-lernen.
Ehren-Amt bedeutet: Menschen arbeiten ohne Geld.
Sie helfen anderen Menschen gerne.
Das Inklusions-Mobil ist auch bei dem Fest dabei.
Das ist ein Auto mit Sport-Geräten.
Menschen können dort verschiedene Sport-Arten aus-probieren.
Das Inklusions-Mobil gehört zu REWE.
REWE ist ein Super-Markt.
Es gehört auch zum Deutschen Behinderten-Sport-Verband.
Das ist ein Verein für Menschen mit Behinderung.
Der Verein organisiert Sport für diese Menschen.
Der Verein heißt auch DBS.
Und es gehört zur Aktion Mensch.
Die Aktion Mensch hat das in ihrem News-Letter geschrieben.
Das ist eine E-Mail mit Neuigkeiten.
Menschen bekommen Informationen per Computer.
Die Aktion Mensch sagt: Jeder Mensch soll Sport machen können.
Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben.
Kinder mit Behinderung sollen mit anderen Sport machen.
Kinder ohne Behinderung sollen auch mit-machen.
Jugendliche mit Behinderung sollen mit anderen Sport machen.
Jugendliche ohne Behinderung sollen auch mit-machen.
Das Inklusions-Mobil fährt 2025 durch ganz Deutschland.
Es zeigt verschiedene Sport-Arten.
Menschen lernen: So kann inklusiver Sport aussehen.
Das bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung machen zusammen Sport.
Das Inklusions-Mobil gibt auch Tipps.
Die Tipps helfen beim Sport machen.
Das Mobil will Menschen begeistern.
Dann machen mehr Menschen zusammen Sport.
Das Ziel ist: Mehr Mit-einander im Sport.
Menschen mit Behinderung sollen überall mit-machen können.
Kinder sollen früh lernen: Inklusiver Sport macht Spaß.
Jugendliche sollen früh lernen: Inklusiver Sport macht Spaß.
Eine Studie der Bundes-Regierung zeigt: Wir müssen noch viel tun.
Das sind Politiker, die Deutschland regieren.
Sie treffen wichtige Entscheidungen.
Damit alle Menschen gleich behandelt werden.
Berlin (kobinet) Am 13. September 2025 begrüßen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender ihre Gäste beim diesjährigen Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue in Berlin. Dort bietet sich die Gelegenheit, die große Vielfalt des Ehrenamts kennenzulernen. Mit dabei ist das Inklusionsmobil von REWE, dem Deutschen Behindertensportverband und der Aktion Mensch, wie es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch heißt.
„Jeder Mensch soll die Chance haben, sich gemäß seinen Wünschen und Bedürfnissen sportlich zu betätigen. Wir wollen deshalb gezielt Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Dazu schicken wir in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) und REWE im Jahr 2025 ein ‚Inklusionsmobil‘ durch ganz Deutschland. Unser Ziel: die Vielfalt des inklusiven Sports aufzuzeigen, Tipps für die Praxis zu geben und Menschen zum gemeinsamen Sporttreiben zu inspirieren. Für mehr Miteinander und Teilhabe im Sport für Menschen mit Behinderung. Um Inklusion und ein gleichberechtigtes Miteinander zu fördern, sollen besonders Kinder und Jugendliche schon frühzeitig für inklusiven Sport begeistert werden. Eine Studie der Bundesregierung verdeutlicht den Handlungsbedarf“, heißt es unter anderem auf der Internetseite der Aktion Mensch zum Inklusionsmobil.
