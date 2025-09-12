Bayerische Sozialministerium verleiht Klosterbiergarten Biburg Signet Bayern barrierefrei

München (kobinet)

Ein Bier-Garten hat eine Auszeichnung bekommen. Auszeichnung bedeutet: Das ist ein Preis für etwas Gutes. Der Bier-Garten heißt Kloster-Bier-Garten Biburg. Er ist im Land-Kreis Kelheim. Die Auszeichnung heißt Bayern barriere-frei. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können überall hin gehen.

Der Bier-Garten hilft Menschen mit Behinderung. Es gibt eine Speise-Karte in Blinden-Schrift. Diese Schrift heißt auch Braille-Schrift. Braille bedeutet: Blinde Menschen fühlen Punkte mit den Fingern. So können sie lesen. Es gibt Geh-Weg-Platten statt Kies.

Es gibt eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Die Sozial-Ministerin von Bayern ist Ulrike Scharf. Sozial-Ministerin bedeutet: Eine Politikerin kümmert sich um soziale Themen. Sie sagt: Alle Menschen müssen mit-machen können. Eine Speise-Karte in Braille-Schrift hilft blinden Menschen. Sie können dann selbst-ständig bestellen.

Selbst-ständig bedeutet: Man macht es alleine ohne Hilfe. Die Geh-Weg-Platten helfen auch. Die Toilette für Menschen mit Behinderung ist wichtig. Die Internet-Seite ist auch barriere-frei. So fühlen sich alle Menschen wohl und sicher.

Eine Familie führt den alten Kloster-Bier-Garten. Die Familie hat den Splitt weg-gemacht. Sie hat Geh-Weg-Platten hin-gelegt. Sie hat eine neue Toilette für Menschen mit Behinderung gebaut. Es gibt auch 2 Park-Plätze für Menschen mit Behinderung.

Die Internet-Seite kann man verschieden anzeigen. Das hilft Menschen mit Epilepsie. Epilepsie bedeutet: Eine Krankheit vom Gehirn. Menschen haben manchmal Anfälle. Das hilft Menschen mit Seh-Behinderung. Seh-Behinderung bedeutet: Die Augen funktionieren nicht gut.

Die Person kann schlecht sehen. Das hilft Menschen mit geistiger Behinderung. Geistige Behinderung bedeutet: Manche Menschen lernen langsamer. Sie brauchen mehr Zeit zum Verstehen.

Das Signet Bayern barriere-frei gibt es seit 2015. Signet bedeutet: Ein besonderes Zeichen. Man erkennt die Gruppe an diesem Zeichen. Mehr als 6.650 Orte haben es schon bekommen. Das sind Ämter und Geschäfte und Arzt-Praxen. Das Logo gibt es auch an Bussen und Bahn-Höfen.