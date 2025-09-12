Menu Close

Bayerische Sozialministerium verleiht Klosterbiergarten Biburg Signet Bayern barrierefrei

Veröffentlicht am 12.09.2025 07:25 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Ulrike Scharf, Staatsministerin im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.
München (kobinet) Eine Speisekarte in Blindenschrift, Gehwegplatten statt Kies – unter anderem dafür wurde der Klosterbiergarten Biburg im Landkreis Kelheim mit dem Signet "Bayern barrierefrei" ausgezeichnet. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf betonte dazu: "Alle Menschen müssen teilhaben können. Eine Speisekarte in Brailleschrift bedeutet für Blinde: Selbstständigkeit. Mit Gehwegplatten, einer behindertengerechten Toilette und einem Internetauftritt für Menschen mit Behinderung schafft der Klosterbiergarten eine Umgebung, in der sich alle wohl und sicher fühlen. Hier werden Inklusion und Teilhabe gelebt. Barrieren spielen keine Rolle. Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung ist hier ganz selbstverständlich."

Das Bayerische Sozialministerium verleiht dem Klosterbiergarten Biburg das Signet „Bayern barrierefrei“

Die Betreiberfamilie des historischen Klosterbiergartens hat im Außenbereich den Splitt entfernt, Gehwegplatten verlegt und eine neue behindertengerechte Toilette geschaffen. Zudem stehen zwei Behindertenparkplätze zur Verfügung. Die Homepage des Biergartens kann in verschiedenen Varianten angezeigt werden – etwa für Menschen mit Epilepsie, Sehbehinderung oder kognitiven Einschränkungen, heißt es in einer Presseinformation des Bayerischen Sozialministeriums.

Mit dem Signet „Bayern barrierefrei“ will der Freistaat Bayern zeigen, wie Barrierefreiheit in besonders gelungener Weise verwirklicht werden kann. Es soll auf vorbildliche Angebote aufmerksam machen und zur Nachahmung motivieren. Seit seiner Einführung 2015 sind nach Angaben des Bayerischen Sozialministeriums mehr als 6.650 Signet-Träger hinzugekommen – öffentliche Einrichtungen, Behörden, Geschäfte und Praxen. Das Logo ist auch an Bussen und Bahnhöfen zu finden.

Weitere Informationen gibt es unter Bayern barrierefrei

Ottmar Miles-Paul Nachricht

