ADB Sachsen sucht Menschen mit Diskriminierungserfahrung

Veröffentlicht am 12.09.2025 13:02 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
DRESDEN (kobinet) Für eine Studie zum Thema Diskriminierungserfahrungen 2025, die in Sachsen vom Antidiskriminierungsbüro unterstützt wird und durch die IMAP GmbH im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durchgeführt wird, werden Menschen mit Diskriminierungserfahrungen gesucht, um den vorbereiteten Fragebogen zu testen. "Ein besseres Verständnis der gesellschaftlichen Lage und der Mechanismen von Diskriminierung sowie die Perspektive der Betroffenen helfen uns, unsere Arbeit auf eine bessere Datengrundlage zu stellen", erklärt Katharina Scholz aus der Geschäftsführung des Antidiskriminierungsbüros Sachsen in diesem Zusammenhang.

Für diese Arbeit werden Menschen gesucht, welche den Fragebogen zum Thema Diskriminierungserfahrungen 2025 einmal komplett durchgehen und dabei ihre Gedanken teilen. So will die IMAP GmbH prüfen, ob der Fragebogen verständlich ist und sich gut bearbeiten lässt. Auf Basis der Rückmeldungen wird der Fragebogen überarbeitet und übersetzt.

Weitere Informationen dazu sind auf dieser Internetseite nachzulesen.

