ADB Sachsen sucht Menschen mit Diskriminierungserfahrung

DRESDEN (kobinet)

Es gibt eine neue Studie. Studie bedeutet: Menschen suchen Antworten. Sie stellen Fragen. Sie wollen etwas heraus-finden. Die Studie ist über Diskriminierung. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt.

Das passiert wegen ihrer Haut-Farbe. Oder wegen ihrer Religion. Die Studie heißt: Diskriminierungs-Erfahrungen 2025. Die Studie wird in Sachsen gemacht. Das Anti-Diskriminierungs-Büro hilft dabei. Anti-Diskriminierungs-Büro bedeutet: Ein Büro gegen schlechte Behandlung.

Die Menschen dort helfen anderen Menschen. Die IMAP GmbH macht die Studie. Der Bund hat die Studie bestellt. Für die Studie werden Menschen gesucht. Diese Menschen haben schon Diskriminierung erlebt. Sie sollen einen Frage-Bogen testen.

Frage-Bogen bedeutet: Ein Blatt mit vielen Fragen. Menschen sollen die Fragen beantworten. Der Frage-Bogen hat Fragen zur Diskriminierung. Katharina Scholz arbeitet beim Anti-Diskriminierungs-Büro. Sie ist die Chefin dort. Sie sagt: Wir wollen Diskriminierung verstehen.

Wir wollen wissen: Wie geht es den Menschen? Die Studie hilft uns. Die IMAP GmbH sucht Test-Personen. Test-Personen bedeutet: Menschen die bei einem Test mit-machen. Sie helfen beim Lernen. Diese Personen sollen den Frage-Bogen ausfüllen.

Sie sollen ihre Gedanken dazu sagen. So kann die IMAP GmbH prüfen: Ist der Frage-Bogen gut? Nach dem Test wird der Frage-Bogen verbessert. Dann wird er übersetzt. Übersetzt bedeutet: Text in andere Sprache bringen.