Wie sich Trumps diversitätsfeindliche Politik auf österreichische Hochschulen auswirkt

Veröffentlicht am 11.09.2025 06:51 von Ottmar Miles-Paul
Wien (kobinet) Viele Universitäten in den USA haben ihre Beauftragten für Inklusion abgeschafft, Studiengänge für Disability Studies werden gestrichen. Ein internationales Gütesiegel für wirtschaftswissenschaftliche Hochschulen entfernt nun aufgrund von Donald Trumps politischem Kurs Diversität und Inklusion aus seinen Leitlinien. Welche Auswirkungen das auf österreichische Hochschulen hat, damit beschäftigt sich Katharina Müllebner vom österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS in einem Kommentar.

Link zum BIZEPS-Bericht mit dem Kommentar von Katharina Müllebner

