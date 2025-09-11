Wie sich Trumps diversitätsfeindliche Politik auf österreichische Hochschulen auswirkt

Wien (kobinet)
Viele Unis in den USA haben ihre Beauftragten für Inklusion abgeschafft.
Beauftragte sind Menschen mit einem besonderen Auftrag.
Sie sollen bestimmte Aufgaben machen.
Ein Chef gibt ihnen diese Aufgaben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Auch Menschen mit Behinderungen.
Die Unis streichen auch Studien-Gänge für Disability Studies.
Studien-Gänge sind Lern-Programme an der Uni.
Du lernst dort 3 oder 4 Jahre lang.
Am Ende bekommst du ein Zeugnis.
Disability Studies bedeutet: Man lernt über das Leben von Menschen mit Behinderungen.
Ein Güte-Siegel für Wirtschafts-Hochschulen macht jetzt auch Änderungen.
Ein Güte-Siegel zeigt: Ein Produkt ist gut.
Experten haben das Produkt geprüft.
Du kannst dem Produkt vertrauen.
Wirtschafts-Hochschulen sind besondere Schulen für Erwachsene.
Dort lernt man alles über Geld und Firmen.
Das Güte-Siegel zeigt: Diese Hochschule ist gut.
Donald Trump ist der neue Präsident von Amerika.
Er mag keine Vielfalt und keine Inklusion.
Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen.
Alle sind unterschiedlich.
Deshalb nimmt das Güte-Siegel diese Themen aus seinen Regeln.
Katharina Müllebner arbeitet für BIZEPS.
BIZEPS ist ein Online-Nachrichten-Dienst aus Österreich.
Online-Nachrichten-Dienst bedeutet: Nachrichten im Internet.
Du kannst die Nachrichten am Computer lesen.
Sie schreibt über Menschen mit Behinderungen.
Katharina Müllebner fragt sich: Wie wirkt sich das auf österreichische Hochschulen aus?
Hochschulen sind Unis und Fach-Hochschulen.
Fach-Hochschulen sind Schulen für Erwachsene.
Dort lernt man einen Beruf.
Die Ausbildung dauert meist 3 Jahre.
Sie hat einen Kommentar dazu geschrieben.
Ein Kommentar ist eine Meinung zu einem Thema.
Einen Kommentar kann man hier lesen: BIZEPS-Bericht mit Kommentar von Katharina Müllebner
Wien (kobinet) Viele Universitäten in den USA haben ihre Beauftragten für Inklusion abgeschafft, Studiengänge für Disability Studies werden gestrichen. Ein internationales Gütesiegel für wirtschaftswissenschaftliche Hochschulen entfernt nun aufgrund von Donald Trumps politischem Kurs Diversität und Inklusion aus seinen Leitlinien. Welche Auswirkungen das auf österreichische Hochschulen hat, damit beschäftigt sich Katharina Müllebner vom österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS in einem Kommentar.
Link zum BIZEPS-Bericht mit dem Kommentar von Katharina Müllebner
