Wie sich Trumps diversitätsfeindliche Politik auf österreichische Hochschulen auswirkt

Wien (kobinet)

Viele Unis in den USA haben ihre Beauftragten für Inklusion abgeschafft.

Beauftragte sind Menschen mit einem besonderen Auftrag.

Sie sollen bestimmte Aufgaben machen.

Ein Chef gibt ihnen diese Aufgaben.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.

Auch Menschen mit Behinderungen.