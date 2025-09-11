Neuer Flyer zum Budget für Arbeit und zum Budget für Ausbildung für Arbeitgeber*innen

Wenige Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten normal.
Wenige Menschen mit seelischer Behinderung arbeiten normal.
300.000 Menschen arbeiten in Werk-Stätten.
Werk-Stätten sind besondere Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen.
Dort bekommen sie Hilfe beim Arbeiten.
In Werk-Stätten bekommen sie wenig Geld.
Das soll sich ändern.
Menschen mit Behinderung können viel.
Sie haben wichtige Fähigkeiten.
Die Arbeits-Welt braucht diese Fähigkeiten.
Arbeits-Welt sind alle Arbeits-Plätze zusammen wie Büros und Fabriken.
Es gibt viel Hilfe für Ausbildung.
Es gibt viel Hilfe für Arbeit.
Firmen können inklusiver werden.
Inklusiver bedeutet: Alle Menschen machen mit und niemand wird ausgeschlossen.
Firmen können Menschen mit Behinderung beschäftigen.
Es gibt Förder-Geld dafür.
Förder-Geld ist Geld vom Staat das man nicht zurück-geben muss.
Es gibt praktische Hilfe dafür.
Das sagt die Aktion Mensch.
Die Aktion Mensch hat einen neuen Flyer gemacht.
Der Flyer erklärt das Budget für Arbeit.
Budget für Arbeit ist Geld für Menschen mit Behinderungen.
Damit können sie bei normalen Firmen arbeiten.
Der Flyer erklärt das Budget für Ausbildung.
Budget für Ausbildung ist Geld vom Amt für eine Ausbildung.
Der Flyer ist für Arbeit-Geber.
Arbeitgeber sind Chefs von Firmen die Menschen Arbeit und Geld geben.
Die Aktion Mensch hat den Flyer zusammen gemacht.
Sie hat ihn mit Selbstbestimmt Leben Deutschland gemacht.
Selbstbestimmt Leben Deutschland ist ein Verein für Menschen mit Behinderungen.
Sie hat ihn mit dem NETZWERK ARTIKEL 3 gemacht.
NETZWERK ARTIKEL 3 ist ein Verein gegen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen.
Bald gibt es den Flyer in Leichter Sprache.
Bonn (kobinet) "Noch immer arbeiten nur wenige Menschen mit sogenannter geistiger oder psychischer Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Rund 300.000 von ihnen sind in Werkstätten beschäftigt – oft mit geringem Entgelt. Das möchten wir ändern! Menschen mit Behinderung verfügen über wertvolle Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt gebraucht werden. Es gibt zahlreiche Unterstützungsangebote, um Ausbildung und Beschäftigung zu ermöglichen. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Unternehmen inklusiver gestalten und Menschen mit Behinderung beschäftigen können – inklusive Infos zu Fördermöglichkeiten und praktischer Unterstützung." So heißt es von Seiten der Aktion Mensch, die einen neuen Flyer zum Budget für Arbeit und zum Budget für Ausbildung für Arbeitgeber veröffentlicht hat. Dieser wurde mit Vertretern der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland und dem NETZWERK ARTIKEL 3 erarbeitet.
Eine Übersetzung des Flyers in Leichte Sprache soll ebenfalls in Kürze erscheinen.
