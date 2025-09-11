Knappe Mehrheit der Deutschen erwartet keine Einigung

BERLIN (kobinet)

Die Regierungs-Parteien wollen den Sozial-Staat ändern. Regierungs-Parteien bedeutet: Das sind politische Gruppen. Diese Gruppen haben die Wahl gewonnen. Sie bestimmen jetzt die Politik in Deutschland. Sozial-Staat bedeutet: Der Staat hilft seinen Bürgern. Der Staat gibt Geld an arme Menschen.

Er zahlt auch Geld bei Krankheit. Union und SPD wollen zusammen arbeiten. Union bedeutet: Das ist ein Zusammen-Schluss von Parteien. Die Parteien CDU und CSU arbeiten zusammen. Sie haben gemeinsame Ziele. SPD bedeutet: Das ist eine deutsche Partei.

SPD ist kurz für Sozial-demokratische Partei Deutschlands. Sie wollen gemeinsame Pläne machen. Aber viele Deutsche glauben nicht daran. Das zeigt eine neue Umfrage. Umfrage bedeutet: Man fragt viele Menschen. Man will ihre Meinung wissen.

Die Antworten werden dann gezählt. 53 von 100 Deutschen denken: Die Parteien werden sich nicht einig. Nur 27 von 100 Deutsche denken: Die Parteien werden sich einig. Die Wähler der Regierungs-Parteien sind hoffnungs-voll. Hoffnungs-voll bedeutet: Man denkt positiv. Man glaubt an gute Dinge.

Man denkt: Alles wird gut werden. 53 von 100 Unions-Wähler erwarten eine Einigung. Einigung bedeutet: Alle sind sich einig. Alle haben die gleiche Meinung. Es gibt keinen Streit mehr. 49 von 100 SPD-Wähler erwarten eine Einigung.

Wähler von anderen Parteien sind vorsichtig. Vorsichtig bedeutet: Man zweifelt oft. Man glaubt nicht sofort alles. Man prüft erst genau. 54 von 100 Grünen-Wähler glauben nicht an eine Einigung. 33 von 100 Grünen-Wähler haben Hoffnung.

Hoffnung bedeutet: Man glaubt an etwas Gutes. Man denkt: Es wird alles gut werden. Man hat Mut. Bei der Linken und dem BSW ist es ähnlich. Die Linke bedeutet: Das ist eine deutsche Partei. Die Partei macht Politik in Deutschland.

BSW bedeutet: Das ist eine neue Partei in Deutschland. Sahra Wagenknecht hat die Partei gegründet. 66 von 100 Linken-Wähler glauben nicht an eine Einigung. 64 von 100 BSW-Wähler glauben nicht an eine Einigung. Nur 19 von 100 Linken-Wähler sind hoffnungs-voll. Nur 17 von 100 BSW-Wähler sind hoffnungs-voll.

Die AfD-Wähler sind am vorsichtigsten. AfD bedeutet: Das ist eine deutsche Partei. AfD bedeutet Alternative für Deutschland. Nur 10 von 100 AfD-Wähler erwarten eine Einigung. 77 von 100 AfD-Wähler rechnen nicht damit. Menschen in Ost-Deutschland zweifeln stärker.