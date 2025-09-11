Initiatorin der Petition #TeilhabeIstKeinLuxus blickt auf Demonstration vor Kanzleramt zurück

Demo vor dem Kanzleramt Teilhabe ist kein Luxus am 9.9.2025

Foto: privat

Berlin (kobinet)

Die Demonstration vor dem Bundeskanzleramt am 9. September 2025 war nach Ansicht der Organisatorin der Petition gegen Kürzungen bei der Eingliederungshilfe und gegen die damit verbundene Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz unter dem Motto #TeilhabeIstKeinLuxus, Lisa Behme, ein voller Erfolg. "Ich bin sehr zufrieden mit der Demo. Ich war bei jedem einzelnen Beitrag glücklich – gerade bei diesem Thema ist es für viele Menschen schwierig, vorbeizukommen. Umso schöner war es, dass wir so viele erreicht haben", berichtete Lisa Behme gegenüber den kobinet-nachrichten. "Neben den zahlreichen Teilnehmenden konnten auch wichtige Kontakte geknüpft werden, die den Fortgang der Petition entscheidend voranbringen werden. Bereits jetzt sind weitere Schritte in Planung. Die Demo war nur der Anfang von etwas sehr Großem – wir werden etwas verändern", zeigte sich Lisa Behme beschwingt.

Ein besonderer Erfolg war nach Ansicht von Lisa Behme auch die Live-Übertragung der Demonstration und der Redebeiträge über TikTok: „Mehr als 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Veranstaltung online. So konnten auch diejenigen teilnehmen, die nicht persönlich vor Ort sein konnten.“

Die Petition, die bereits von über 230 000 Menschen unterschrieben wurde, richtet sich gegen abwertende Aussagen und geplante Kürzungen zulasten von Menschen mit Behinderungen.

Link zum Aufruf für die Demo

Link zur Petition