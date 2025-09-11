Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet

Berlin (kobinet)
90 Tage sind 3 Monate.
10 junge Menschen lernen einen Beruf.
Sie haben eine wichtige Aufgabe.
Die Serie heißt Herbst-Residenz.
Residenz bedeutet: Ein großes schönes Haus.
Dort hat früher ein König gewohnt.
Oder ein Fürst hat dort gewohnt.
Heute können Menschen diese Häuser besuchen.
Tim Mälzer macht die Serie.
André Dietz macht die Serie auch.
Das ist mutiges Fernsehen.
Das Fernsehen zeigt wichtige Themen.
Die jungen Menschen haben eine Behinderung.
Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht das Leben schwer.
Manche Sachen kann man nicht so gut.
Sie lernen im Alten-Zentrum St. Nikolaus.
Alten-Zentrum bedeutet: Ein Haus für alte Menschen.
Dort leben alte Menschen zusammen.
Sie bekommen Hilfe beim Essen.
Sie bekommen Hilfe beim Waschen.
Die alten Menschen sind nicht allein.
Das Zentrum ist in Bernkastel-Kues.
Sie werden zu All-tags-Helfern ausgebildet.
All-tags-Helfer bedeutet: Menschen die anderen helfen.
Sie helfen bei der Arbeit zu Hause.
Sie können putzen.
Sie können einkaufen gehen.
Sie machen das Leben leichter.
Die jungen Menschen helfen den Bewohnern.
Die Bewohner sind alte Menschen.
Die jungen Menschen helfen mit viel Herz.
Sie arbeiten sehr gut mit.
Das Fernseh-Programm ist ein Experiment.
Experiment bedeutet: Ein Versuch um etwas zu lernen.
Forscher machen das oft.
Fernseh-Programm bedeutet: Eine Liste mit allen Sendungen.
Dort steht wann welche Sendung kommt.
Man kann Filme finden.
Man kann Nachrichten finden.
Das Programm hilft beim Auswählen.
Es ist etwas Neues.
Das Programm zeigt: Inklusion ist wichtig.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Das Programm zeigt auch: Mit-Gefühl ist wichtig.
Mit-Gefühl bedeutet: Man versteht andere Menschen.
Man spürt wie es anderen geht.
Wenn jemand traurig ist fühlt man mit.
Das ist ein gutes Gefühl für andere.
Verschiedene Generationen helfen sich.
Generationen bedeutet: Menschen-Gruppen nach dem Alter.
Zum Beispiel: Groß-Eltern sind eine Generation.
Eltern sind eine andere Generation.
Kinder sind eine andere Generation.
Das ist ein starkes Zeichen.
Es gibt zu wenig Pflege-Kräfte in Deutschland.
Die Serie Herbst-Residenz hat einen Preis gewonnen.
Am 10. September 2024 gab es den Deutschen Fernseh-Preis.
Die Serie war das beste Factual Entertainment.
Factual Entertainment bedeutet: Fernseh-Sendungen mit echten Geschichten.
Die Geschichten sind nicht erfunden.
Aber die Sendungen sollen auch unter-halten.
Zum Beispiel: Sendungen über echte Menschen.
Oder Sendungen über echte Ereignisse.
Berlin (kobinet) "90 Tage, zehn Azubis, eine Mission: ‚Herbstresidenz' mit Tim Mälzer und André Dietz steht für mutiges Fernsehen am Puls der Zeit. Junge Menschen mit Behinderung werden im Altenzentrum St. Nikolaus in Bernkastel-Kues zu Alltagshelfern ausgebildet und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner mit viel Herzblut und großem Engagement. Das innovative TV-Experiment macht die Bedeutung von Inklusion, Empathie und generationenübergreifender Fürsorge sichtbar – und setzt ein starkes Signal in Zeiten des wachsenden Pflegenotstands." So heißt es in der Synopsis zur Serie "Herbstresidenz", die am 10. September 2024 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet wurde.
Berlin (kobinet) "90 Tage, zehn Azubis, eine Mission: ‚Herbstresidenz' mit Tim Mälzer und André Dietz steht für mutiges Fernsehen am Puls der Zeit. Junge Menschen mit Behinderung werden im Altenzentrum St. Nikolaus in Bernkastel-Kues zu Alltagshelfern ausgebildet und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner mit viel Herzblut und großem Engagement. Das innovative TV-Experiment macht die Bedeutung von Inklusion, Empathie und generationenübergreifender Fürsorge sichtbar – und setzt ein starkes Signal in Zeiten des wachsenden Pflegenotstands." So heißt es in der Synopsis zur Serie "Herbstresidenz", die am 10. September 2024 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet wurde.
Lesermeinungen