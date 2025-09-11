Menu Close

Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet

Veröffentlicht am 11.09.2025 09:43 von Ottmar Miles-Paul
Sharepic zur Auszeichnung der Herbstresidenz
Sharepic zur Auszeichnung der Herbstresidenz
Foto: Deutscher Fernsehpreis

Berlin (kobinet) "90 Tage, zehn Azubis, eine Mission: ‚Herbstresidenz' mit Tim Mälzer und André Dietz steht für mutiges Fernsehen am Puls der Zeit. Junge Menschen mit Behinderung werden im Altenzentrum St. Nikolaus in Bernkastel-Kues zu Alltagshelfern ausgebildet und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner mit viel Herzblut und großem Engagement. Das innovative TV-Experiment macht die Bedeutung von Inklusion, Empathie und generationenübergreifender Fürsorge sichtbar – und setzt ein starkes Signal in Zeiten des wachsenden Pflegenotstands." So heißt es in der Synopsis zur Serie "Herbstresidenz", die am 10. September 2024 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet wurde.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

