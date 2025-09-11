Menu Close

Ehrenamt steuerlich gerechter behandeln

Veröffentlicht am 11.09.2025 14:11 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Foto Geld
Geld
Foto: Irina Tischer

DÜSSELDORF (kobinet) Der Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen begrüßt die geplante Anhebung der Ehrenamtspauschale von derzeit 840 auf künftig 960 Euro. Dennoch bleibt es aus Sicht des Verbandes nicht nachvollziehbar, warum diese Pauschale weiterhin nur einen Bruchteil der steuerlich absetzbaren Übungsleiterpauschale von aktuell 3.000 Euro ausmacht, die künftig auf 3.300 Euro steigt.

„Damit werden gesellschaftlich unverzichtbare Ehrenämter – etwa zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen oder einkommensschwachen Menschen – steuerlich nicht gleichwertig behandelt“, kritisiert VdK-Präsident Horst Vöge.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenshaltungs- und Mobilitätskosten spricht sich der VdK NRW zudem für eine Erhöhung der Fahrtkostenpauschale für Ehrenamtliche aus. Derzeit können für Fahrten mit dem privaten Pkw lediglich 30 Cent pro Kilometer angesetzt werden. „Dieser Satz ist nicht mehr zeitgemäß“, so Horst Vöge. „Wer ehrenamtlich unterwegs ist, soll nicht auch noch draufzahlen müssen. Eine Anhebung auf 42 Cent pro Kilometer wäre ein notwendiges Signal der Wertschätzung – gerade in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen.“

Hartmut Smikac Nachricht

Lesermeinungen

