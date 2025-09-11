Menu Close

60 Jahre Mosaik

Veröffentlicht am 11.09.2025 12:52 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Mosaik aus blauen Kreisen mit braunen Punkten an unterschiedlichen Punkten der Kreise
Mosaik
BERLIN (kobinet) Elf Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs hatten vor 60 Jahren den Verein "Das Mosaik e.V." gegründet. Als Verein wollten sie dadurch Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung schaffen. Was in einer ehemaligen Drogerie, die sie schlicht "Drugstore" nannten, begann, ist heute einer der größten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg.

Zum heutigen Mosaik-Unternehmensverbund gehören vier Betriebe, die Werkstätten und Restaurants betreiben, Dienstleistungen anbieten, Wohnangebote bereitstellen und sogar einen Bauernhof im Havelland bewirtschaften. Über 2.000 Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten hier zusammen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner lobt, wie Mosaik den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

Zum Jubiläum wurde mit dem langjährigen Geschäftsführer Frank Jeromin ein Interview geführt, der Mosaik seit fast 40 Jahren begleitet. Darin erzählt er, mit welchen Widerständen er gekämpft hat, ordnet Meilensteine ein und berichtet, was ihn und die Mitarbeiter aktuell beschäftigt.

Hartmut Smikac Nachricht

