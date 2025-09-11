60 Jahre Mosaik

BERLIN (kobinet)

Vor 60 Jahren gründeten 11 Frauen einen Verein. Die Frauen kamen aus dem Deutsch-Amerikanischen Frauen-Club. Das ist eine Gruppe von Frauen aus Deutschland und Amerika. Sie nannten ihren Verein Das Mosaik e.V. Mosaik ist hier der Name von einem Verein. Der Verein wollte Menschen mit Behinderung helfen.

Sie wollten Betreuung anbieten. Betreuung bedeutet: Jemand kümmert sich um eine andere Person. Die Person hilft bei vielen Sachen. Der Verein fing in einer alten Drogerie an. Die Frauen nannten die Drogerie Drugstore. Das war ein englisches Wort für Drogerie.

Heute ist Mosaik sehr groß geworden. Mosaik ist einer der größten Arbeit-Geber in Berlin. Mosaik ist auch ein großer Arbeit-Geber in Brandenburg. Heute gehören 4 Betriebe zu Mosaik. Die Betriebe haben Werk-Stätten. Das sind besondere Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen.

Die Betriebe haben auch Restaurants. Sie bieten viele Dienst-Leistungen an. Jemand macht etwas für andere Menschen und bekommt dafür Geld. Sie haben auch Wohn-Angebote für Menschen. Im Havelland haben sie einen Bauern-Hof. Über 2.000 Menschen arbeiten bei Mosaik.

Menschen mit Behinderung arbeiten dort. Menschen ohne Behinderung arbeiten auch dort. Alle arbeiten zusammen. Berlins Regierender Bürger-Meister heißt Kai Wegner. Das ist der Chef von Berlin. Er lobt die Arbeit von Mosaik.

Er sagt: Mosaik stärkt den Zusammen-Halt in der Gesellschaft. Zusammen-Halt bedeutet: Menschen halten zusammen und helfen sich. Zum Jubiläum gab es ein Interview. Jubiläum ist ein besonderer Tag zum Feiern. Das Interview war mit Frank Jeromin. Frank Jeromin war lange Geschäfts-Führer von Mosaik.

Geschäfts-Führer ist der Chef einer Firma. Er arbeitet seit fast 40 Jahren für Mosaik. Hier können Sie das Interview lesen. Frank Jeromin erzählt im Interview viele Dinge. Er erzählt von Problemen aus der Vergangenheit. Er erzählt von wichtigen Ereignissen.