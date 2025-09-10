Menu Close

#TeilhabeIstKeinLuxus – aber unglaubwürdig aus dem Mund der Lebenshilfe

Veröffentlicht am 10.09.2025 15:00 von Ralph Milewski in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Weiße Eingangstür, rechts Klingelschild „Lebenshilfe“, über der Tür grobes Holzbrett mit Nägeln, darauf die Aufschrift #TeilhabeIstKeinLuxus.
Lebenshilfe vs. Teilhabe
Foto: Ralph Milewski / KI generiert

Fladungen (kobinet) "#TeilhabeIstKeinLuxus" – unter diesem Hashtag haben auch die Lebenshilfe und ihre Selbstvertretung ihre Forderung gegen Kürzungen in der Eingliederungshilfe platziert. Die Forderung nach deren Erhalt ist legitim und notwendig. Widersprüchlich wird es dort, wo die Lebenshilfe sich diesen Hashtag aneignet. Denn sie steht mit ihren Sonderwelten seit Jahrzehnten für das Gegenteil echter Teilhabe. In den Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten Hunderttausende Menschen mit Behinderungen zu einem Lohn, der oft nicht mehr als Taschengeld ist. Für die meisten bleibt der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt eine Illusion. Was als Förderung verkauft wird, ist in Wahrheit ein geschlossenes System, das Menschen vom regulären Arbeitsleben fernhält.

Auch beim Wohnen zeigt sich das gleiche Muster. Große Einrichtungen bündeln Menschen in Heimen oder Wohngruppen, schaffen kontrollierte Milieus und verhindern, dass sie selbstverständlich als Nachbarn, Mitmieter oder Kollegen sichtbar sind. Auf dem Papier bedeutet das Versorgung, in der Realität bedeutet es Ausgrenzung.

Selbst die Freizeit wird häufig in eigenen Strukturen organisiert. Reisen, Kulturangebote, Sportgruppen. Gut gemeint, aber abgeschlossen. Menschen mit Behinderungen verbringen ihre Freizeit miteinander, unter Aufsicht, aber nicht selbstverständlich inmitten der Gesellschaft.

Bei der Lebenshilfe bedeuten diese Forderungen zugleich die Sicherung der eigenen separierenden Strukturen. Werkstätten, Wohneinrichtungen und Freizeitangebote hängen direkt an der Finanzierung durch die Eingliederungshilfe. Wer dort laut „#TeilhabeIstKeinLuxus“ ruft, verteidigt also nicht nur Rechte, sondern auch das Fortbestehen eines Systems, das Menschen von der Gesellschaft trennt.

Unsere Gesellschaft hat für Menschen mit Behinderungen eine Art „Disney World“ geschaffen. Werkstätten, Heime, inklusive Projekte, Sonderveranstaltungen – sie wirken bunt und fürsorglich, sind aber inszenierte Welten, die Menschen von echter Teilhabe fernhalten. Diese Sonderwelten entlasten die Gesellschaft, weil sie den Alltag „frei“ von Behinderung halten. Sie beruhigen das Gewissen, weil man sagen kann, es werde sich doch gekümmert. Aber sie verhindern, dass Menschen mit Behinderungen selbstverständlich im Café, am Arbeitsplatz, im Kino oder im Wohnumfeld präsent sind.

Und wer meint, dass wenigstens Aktion Mensch den Unterschied macht, täuscht sich. Dort schweigt man nicht nur zu politischen Angriffen wie denen von Friedrich Merz und begnügt sich mit bunten Aktionstagen. Aktion Mensch ist selbst einer der größten Produzenten von Sonderwelten. Mit ihren Förderprogrammen entstehen zahllose Projekte, die zwar als „inklusiv“ etikettiert werden, in Wahrheit aber abgetrennte Räume bleiben. Auch hier wird Inklusion verwaltet und inszeniert, statt sie in der Gesellschaft durchzusetzen.

#TeilhabeIstKeinLuxus – diesen Hashtag sollte sich die Lebenshilfe selbst über die Tür hängen.

Ralph Milewski Meinung

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x