Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Fladungen (kobinet) Die Lebens-Hilfe hat einen Hashtag benutzt. Ein Hashtag ist ein Wort im Internet. Vor dem Wort steht das Zeichen #. Der Hashtag heißt #TeilhabeIstKeinLuxus. Das bedeutet: Teilhabe ist kein Luxus. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Die Lebens-Hilfe will damit etwas sagen. Sie will: Die Eingliederungs-Hilfe soll nicht gekürzt werden. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung. Das ist richtig und wichtig. Aber es gibt ein Problem. Die Lebens-Hilfe macht selbst das Gegenteil von Teilhabe. Sie macht Sonder-Welten für Menschen mit Behinderungen. Das macht sie schon seit vielen Jahren. In den Werk-Stätten der Lebens-Hilfe arbeiten sehr viele Menschen. Werk-Stätten sind besondere Arbeits-Plätze. Dort arbeiten Menschen mit Behinderungen. Sie bekommen sehr wenig Geld für ihre Arbeit. Das Geld ist oft nur Taschen-Geld. Die meisten Menschen können nie auf dem normalen Arbeits-Markt arbeiten. Arbeits-Markt bedeutet: Hier suchen Menschen Arbeit. Hier suchen Firmen Mit-Arbeiter. Das ist kein echter Ort. Das ist wie ein geschlossenes System. Beim Wohnen ist es genauso. Die Lebens-Hilfe macht große Heime. Oder sie macht Wohn-Gruppen. Die Menschen leben nur mit anderen Menschen mit Behinderungen zusammen. Sie leben nicht normal in der Nachbar-Schaft. Das ist Ausgrenzung. Auch die Freizeit wird getrennt organisiert. Es gibt eigene Reisen für Menschen mit Behinderungen. Es gibt eigene Sport-Gruppen. Es gibt eigene Kultur-Angebote. Die Menschen sind immer unter sich. Sie sind nicht normal in der Gesellschaft dabei. Die Lebens-Hilfe will die Eingliederungs-Hilfe behalten. Denn davon lebt sie. Ihre Werk-Stätten brauchen das Geld. Ihre Wohn-Einrichtungen brauchen das Geld. Wohn-Einrichtungen sind besondere Häuser zum Wohnen. Dort wohnen Menschen mit Behinderungen zusammen. Sie bekommen dort Hilfe im Alltag. Deshalb ruft sie: Teilhabe ist kein Luxus. Aber sie verteidigt ein System. Dieses System trennt Menschen von der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat eine Art Disney World gemacht. Disney World ist ein großer Vergnügungs-Park. Er ist in Amerika. Dort gibt es viele Fahr-Geschäfte und Shows. Es gibt Werk-Stätten. Es gibt Heime. Es gibt Sonder-Veranstaltungen. Das sieht bunt und nett aus. Aber es sind falsche Welten. Diese Welten halten Menschen von echter Teilhabe fern. Die normalen Menschen müssen so keine Menschen mit Behinderungen sehen. Das beruhigt ihr Gewissen. Gewissen ist ein Gefühl im Kopf. Es sagt: Das ist richtig oder falsch. Sie denken: Es wird sich doch gekümmert. Aber Menschen mit Behinderungen sind nicht normal da. Sie sind nicht im Café. Sie sind nicht am Arbeits-Platz. Sie sind nicht im Kino. Sie sind nicht in der Nachbar-Schaft. Auch Aktion Mensch macht das nicht besser. Aktion Mensch ist ein Verein in Deutschland. Der Verein hilft Menschen mit Behinderung. Aktion Mensch schweigt zu wichtigen politischen Angriffen. Sie macht nur bunte Aktions-Tage. Aktions-Tage sind besondere Tage mit besonderen Veranstaltungen. An diesen Tagen gibt es oft Feste. Aktion Mensch macht selbst viele Sonder-Welten. Sie fördert viele Projekte. Diese Projekte heißen inklusiv. Inklusiv bedeutet: Alle Menschen machen mit. Menschen mit und ohne Behinderung sind zusammen dabei. Niemand wird ausgeschlossen. Aber sie sind trotzdem getrennt von der normalen Gesellschaft. Die Lebens-Hilfe sollte den Hashtag ernst nehmen. Sie sollte ihn sich selbst über die Tür hängen. Teilhabe ist wirklich kein Luxus. Lebenshilfe vs. Teilhabe

Foto: Ralph Milewski / KI generiert

Lebenshilfe vs. Teilhabe

Foto: Ralph Milewski / KI generiert

Fladungen (kobinet) "#TeilhabeIstKeinLuxus" – unter diesem Hashtag haben auch die Lebenshilfe und ihre Selbstvertretung ihre Forderung gegen Kürzungen in der Eingliederungshilfe platziert. Die Forderung nach deren Erhalt ist legitim und notwendig. Widersprüchlich wird es dort, wo die Lebenshilfe sich diesen Hashtag aneignet. Denn sie steht mit ihren Sonderwelten seit Jahrzehnten für das Gegenteil echter Teilhabe. In den Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten Hunderttausende Menschen mit Behinderungen zu einem Lohn, der oft nicht mehr als Taschengeld ist. Für die meisten bleibt der Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt eine Illusion. Was als Förderung verkauft wird, ist in Wahrheit ein geschlossenes System, das Menschen vom regulären Arbeitsleben fernhält.

Auch beim Wohnen zeigt sich das gleiche Muster. Große Einrichtungen bündeln Menschen in Heimen oder Wohngruppen, schaffen kontrollierte Milieus und verhindern, dass sie selbstverständlich als Nachbarn, Mitmieter oder Kollegen sichtbar sind. Auf dem Papier bedeutet das Versorgung, in der Realität bedeutet es Ausgrenzung.

Selbst die Freizeit wird häufig in eigenen Strukturen organisiert. Reisen, Kulturangebote, Sportgruppen. Gut gemeint, aber abgeschlossen. Menschen mit Behinderungen verbringen ihre Freizeit miteinander, unter Aufsicht, aber nicht selbstverständlich inmitten der Gesellschaft.

Bei der Lebenshilfe bedeuten diese Forderungen zugleich die Sicherung der eigenen separierenden Strukturen. Werkstätten, Wohneinrichtungen und Freizeitangebote hängen direkt an der Finanzierung durch die Eingliederungshilfe. Wer dort laut „#TeilhabeIstKeinLuxus“ ruft, verteidigt also nicht nur Rechte, sondern auch das Fortbestehen eines Systems, das Menschen von der Gesellschaft trennt.

Unsere Gesellschaft hat für Menschen mit Behinderungen eine Art „Disney World“ geschaffen. Werkstätten, Heime, inklusive Projekte, Sonderveranstaltungen – sie wirken bunt und fürsorglich, sind aber inszenierte Welten, die Menschen von echter Teilhabe fernhalten. Diese Sonderwelten entlasten die Gesellschaft, weil sie den Alltag „frei“ von Behinderung halten. Sie beruhigen das Gewissen, weil man sagen kann, es werde sich doch gekümmert. Aber sie verhindern, dass Menschen mit Behinderungen selbstverständlich im Café, am Arbeitsplatz, im Kino oder im Wohnumfeld präsent sind.

Und wer meint, dass wenigstens Aktion Mensch den Unterschied macht, täuscht sich. Dort schweigt man nicht nur zu politischen Angriffen wie denen von Friedrich Merz und begnügt sich mit bunten Aktionstagen. Aktion Mensch ist selbst einer der größten Produzenten von Sonderwelten. Mit ihren Förderprogrammen entstehen zahllose Projekte, die zwar als „inklusiv“ etikettiert werden, in Wahrheit aber abgetrennte Räume bleiben. Auch hier wird Inklusion verwaltet und inszeniert, statt sie in der Gesellschaft durchzusetzen.

#TeilhabeIstKeinLuxus – diesen Hashtag sollte sich die Lebenshilfe selbst über die Tür hängen.