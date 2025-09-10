Strukturelle Benachteiligung mobiliätseingeschränkter Menschen im öffentlichen Personenverkehr

Berlin (kobinet)

Bahn-Reisen sind oft schwer. Für Menschen mit Behinderung sind sie noch schwerer. Die Bahn funktioniert oft nicht gut. Menschen mit Behinderung brauchen oft Hilfe. Sie können sich nicht sicher sein. Sie wissen nicht: Komme ich wirklich an?

Das sagt die Anti-Diskriminierungs-Stelle des Bundes. Anti-Diskriminierungs-Stelle bedeutet: Eine Stelle hilft Menschen. Diese Menschen wurden schlecht behandelt. Das passiert wegen ihrer Haut-Farbe oder Religion oder Behinderung. Die Anti-Diskriminierungs-Stelle hilft Menschen mit Behinderung. Sie schreibt über Probleme beim Bahn-Fahren.

Menschen mit Behinderung werden oft schlecht behandelt. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt. Das ist unfair. Ein Mann wollte mit dem Zug fahren. Er sitzt im Roll-Stuhl. Er hat sich vorher angemeldet.

Das muss man machen. Die Bahn hat gesagt: Es geht nicht. Die Türen für Roll-Stühle waren kaputt. Die Bahn wusste das schon vorher. Sie hat es dem Mann nicht gesagt. Der Mann hat einen anderen Vorschlag gemacht.

Er wollte durch eine andere Tür einsteigen. Er wollte beim Bord-Restaurant stehen. Bord-Restaurant bedeutet: Ein Restaurant im Zug. Dort kann man Essen und Trinken kaufen. Die Bahn hat nein gesagt. Die Bahn hat gesagt: Das ist zu gefährlich.

Die Bahn wollte keine andere Lösung finden. Die Anti-Diskriminierungs-Stelle sagt: Das ist nicht gut. Die Bahn muss von Anfang an barriere-frei sein. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können es nutzen. Auch Menschen mit Behinderung haben keine Probleme. Es muss immer Lösungen geben.