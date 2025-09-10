Stimme für die Rechte behnderter Menschen beim CSD in Erfurt erhoben



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Erfurt Am 6. September 2025 war Samstag. In Erfurt war der Christopher Street Day. Christopher Street Day bedeutet: Das ist ein Fest-Tag. Menschen gehen auf die Straße. Sie zeigen: Alle Menschen sind gleich wichtig. Egal wen sie lieben. Das Fest ist für alle Menschen. Nancy Frind war auch dort. Sie hat eine Rede gehalten. Nancy Frind sagt: Vielfalt ist wichtig. Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen. Alle sind unterschiedlich. Sichtbarkeit ist auch wichtig. Sichtbarkeit bedeutet: Man kann etwas sehen. Andere Menschen bemerken eine Person. Die Person ist nicht versteckt. Wir müssen zusammen stark sein. Wir müssen auch laut sein. Nancy Frind kommt aus Thüringen. Sie macht Werbung für Krüppel gegen Rechts. Nancy Frind war schon bei vielen CSDs. CSD bedeutet Christopher Street Day. Sie durfte dort immer sprechen. Sie arbeitet auch für LaFiT. LaFiT bedeutet: Landes-Fach-stelle für Inklusion und Teil-habe. Das ist eine Stelle vom Land. Sie hilft Menschen mit Behinderung. LaFiT hilft Frauen mit Behinderung in Thüringen. Nancy Frind sagt: Ich bin dankbar dafür. Diese Feste sind wichtig für uns. Dort können wir laut sein. Dort können wir sichtbar werden. Wir können zeigen: Es gibt uns. Nancy Frind macht das ehren-amtlich. Ehren-amtlich bedeutet: Eine Person arbeitet ohne Geld. Sie macht die Arbeit gern. Die Person will anderen helfen. Sie bekommt kein Geld dafür. Nancy Frind macht Werbung für Krüppel gegen Rechts. Vielfalt ist wichtig. Sichtbarkeit ist wichtig. Wir sind gegen Hass. Wir sind gegen Aus-grenzung. Aus-grenzung bedeutet: Menschen werden nicht mit-gemacht. Andere Menschen sind gemein zu ihnen. Sie dürfen nicht mit-machen. Menschen mit Behinderung sollen nicht übersehen werden. Nancy Frind spricht für andere Menschen. Manche Menschen können nicht selbst sprechen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Nancy Frind hilft ihnen. Das nächste Treffen ist am 15. September 2025. Das Treffen ist um 17:00 Uhr. Das Treffen ist online. Du kannst mit-machen bei Krüppel gegen Rechts. Schreib eine E-Mail an: [email protected] Link zur Internet-Seite von Krüppel gegen Rechts Nancy Frind mit Fahne mit Aufschrift "Krüppel gegen Rechts"

Foto: Matthias G.

Erfurt (kobinet) Am Samstag, den 6. September 2025, fand in Erfurt der Christopher Street Day (CSD) statt. Mit dabei war Nancy Frind, die dort einen Redebeitrag hielt und damit auch die Stimme behinderter Menschen hörbar machte. "Als Aktivistin für Menschen mit Behinderungen war es mir wichtig, deutlich zu sagen: Vielfalt und Sichtbarkeit sind entscheidend. Wir müssen gemeinsam stark sein – und auch laut", betonte die Thüringerin, die auch für die Initiative Krüppel gegen Rechts warb. Stimme für die Rechte behinderter Menschen beim CSD in Erfurt erhoben „Ich möchte mich für all die Einladungen zu verschiedenen CSDs bedanken, bei denen ich bereits sprechen durfte. Auch als Vertreterin des Landesverbands für Frauen mit Behinderungen in Thüringen (LaFiT) konnte ich immer wieder dabei sein – dort war es mir besonders wichtig, als Frau mit Behinderung sichtbar zu sein und dieses Thema stark zu machen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr dankbar dafür. Diese Plattformen geben uns die Möglichkeit, laut zu sein, sichtbar zu werden und zu zeigen: Uns gibt es! All das mache ich ehrenamtlich – und gerade deshalb erfüllt es mich mit großem Stolz, meine Stimme zu erheben. Immer wieder habe ich auch Werbung für Krüppel gegen Rechts gemacht – denn Vielfalt, Sichtbarkeit und ein klares Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung sind Themen, die uns alle angehen. Für uns Menschen mit Behinderung ist es besonders wichtig, dass unsere Perspektiven nicht übersehen werden“, berichtet Nancy Frind. Für sie ist es auch wichtig, ihre Stimme für diejenigen zu erheben, die es aus verschiedenen Gründen nicht können. Das nächste Online-Austausch-Treffen der Initiative Krüppel gegen Rechts findet übrigens am 15. September 2025 um 17:00 Uhr statt. Diejenigen, die Interesse haben, in den Verteiler der Initiative Krüppel gegen Rechts aufgenommen zu werden, können sich mit einer E-Mail an folgende Adresse wenden: [email protected] Link zur Homepage von Krüppel gegen Rechts

Nancy Frind mit Fahne mit Aufschrift "Krüppel gegen Rechts"

Foto: Matthias G.

