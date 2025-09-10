Roman über Geschichte gelebter Utopie mitten in der DDR: Die



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin (kobinet) Nina Waskowski hat uns einen Tipp gegeben. Es gibt einen neuen Roman. Der Roman heißt: Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Beschränkte Hoffnung bedeutet: Man glaubt nur wenig daran, dass es besser wird. Das ist ein Roman über die DDR. DDR war früher Ost-Deutschland. Heute gibt es die DDR nicht mehr. Der Autor heißt Karsten Krampitz. Er erzählt eine Geschichte aus der DDR-Zeit. Es geht um Menschen mit schweren Behinderungen. Diese Menschen haben in den 80er Jahren zusammen gewohnt. Mehrere Menschen wohnen zusammen in einer Wohnung. Sie teilen sich Bad und Küche. Die Geschichte spielt in Arnstadt. Arnstadt liegt in Thüringen. Das war Ende der 70er Jahre. 4 Freunde lebten in einem Heim. Das Heim war für behinderte Jugendliche. Die 4 Freunde konnten sich kaum bewegen. Sie beschlossen: Wir gehen aus dem Heim weg. Sie wollten von ihrer Rente leben. Rente ist Geld für alte Menschen. Sie bekommen es vom Staat jeden Monat. Sie wollten auch vom Pflege-Geld leben. Pflege-Geld bekommen Menschen mit Behinderung. Diese Menschen brauchen Hilfe im Alltag. Das Geld kommt vom Staat. Mit dem Geld wollten sie sich Pfleger bezahlen. Die Kirche gab ihnen ein Haus. Das war das alte Pfarr-Haus in Hartroda. Pfarr-Haus bedeutet: Das Haus vom Pfarrer. Der Pfarrer leitet die Kirchen-Gemeinde. Hartroda liegt im Altenburger Land. So begann die Geschichte. Die Menschen wohnten jetzt zusammen. Das war ganz anders als alles andere in der DDR. In der Wohn-Gruppe bekamen manche Menschen Hilfe. Andere Menschen bekamen Schutz. Sie wollten nicht mehr in den Staats-Betrieben arbeiten. Staats-Betriebe bedeutet: Firmen gehören dem Staat. In der DDR gab es viele Staats-Betriebe. Sie wollten nicht mehr nur arbeiten und trinken und schlafen. In der Gruppe teilten alle Menschen alles. Sie teilten Geld und Bücher. Sie teilten Musik-Platten und Bier. Sie teilten auch ihre Krankheiten und Probleme. Die Gruppe bestand aus besonderen Menschen. Diese Menschen lebten am Rand der Gesellschaft. Diese Menschen erkämpften sich etwas Unmögliches. Sie erkämpften sich ein selbst-bestimmtes Leben. Selbst-bestimmtes Leben bedeutet: Du entscheidest alleine über dein Leben. Andere Menschen bestimmen nicht über dich. Vielleicht sogar Freiheit. Die Kirche schützte die Gruppe. Deshalb ließ die DDR-Regierung sie in Ruhe. Gruns war der kluge Kopf der Gruppe. Mozek pflegte ihn. Mozek war ein stiller Mensch. Er spielte vom Dach-Boden aus Fern-Schach. Fern-Schach bedeutet: Menschen spielen Schach mit-einander. Aber sie sind nicht am gleichen Ort. Sie schicken ihre Züge mit Post. Er sprach nicht über seine Vergangenheit. Mozek war früher Grenz-Soldat. Grenz-Soldat bedeutet: Das ist ein Soldat an der Grenze. Er kontrolliert die Menschen an der Grenze. Er war auf der Flucht vor seiner eigenen Schuld. Eine Band gehörte zu den Freunden der Wohn-Gruppe. Die Band hieß Mischpoke. Sie sangen: Ich hab meine Sache auf nix eingestellt. Auf gar nix. Überhaupt nix. Als die DDR zusammen-brach wurde klar: Die Mauer hatte die Gruppe zusammen-gehalten. Der Roman wurde im September 2025 veröffentlicht. Der Verlag heißt EDITION NAUTILUS. Ein Verlag kauft Texte und Geschichten. Er macht daraus Bücher und verkauft sie. Das Buch kostet 22 Euro. Dieser Text ist in Leichter Sprache nach DIN SPEC 33429. Cover des Roman: Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung

Foto: EDITION NAUTILUS

Berlin (kobinet) "Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung", so lautet der Titel eines aktuell erschienenen Romans, auf den Nina Waskowski die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Ein ganz spezieller DDR-Roman: Karsten Krampitz erzählt die Geschichte einer Kommune von Schwerstbehinderten, die in den Achtzigerjahren zu einem Anziehungspunkt für Freigeister wurde", heißt es dazu in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen zu dem Roman. Arnstadt, Thüringen, Ende der 70er-Jahre. In einem Heim für behinderte Jugendliche beschließen vier Freunde, die sich kaum bewegen können: Wir brechen aus. Von Rente und Pflegegeld wollen sie sich Pfleger finanzieren, ein Haus bekommen sie von der Kirche – das alte Pfarrhaus in Hartroda, im Altenburger Land. So beginnt die Geschichte einer Kommune, die völlig aus der Zeit und aus dem Land gefallen ist. Die einen bekommen Hilfe, die anderen Asyl – vor der Schinderei im Staatsbetrieb, vor einem Leben im stupiden Kreislauf von Arbeiten, Saufen, Schlafen. Eine Gemeinschaft der Gleichen, in der alles geteilt wird – Geld und Bücher, Platten und Bier, aber auch alle Gebrechen. Eine Gemeinschaft der Aussortierten, die sich mit Witz und Chuzpe das Undenkbare erkämpft: ein selbstbestimmtes Leben, vielleicht sogar Freiheit. Unter dem Schirm der Kirche wird sie, so scheint es zumindest, vom DDR-Apparat in Ruhe gelassen, heißt es im Text zum Roman. Und weiter heißt es: Intellektueller Kopf der Gemeinschaft ist Gruns. Er wird vom schweigsamen Mozek gepflegt, der vom Dachboden aus internationale Fernschachturniere bestreitet und sich über seine Vergangenheit bedeckt hält. Denn Mozek, ehemaliger Grenzer, ist auf der Flucht vor der eigenen Schuld. „Ich hab meine Sache auf nix eingestellt / auf gar nix, überhaupt nix“, heißt es in einem Lied der Band Mischpoke, die zum Freundeskreis der Kommune gehört. Als die DDR zusammenbricht, wird deutlich, dass es auch die Mauer war, die die Gemeinschaft von Hartroda zusammengehalten hat. Link zu weiteren Infos zum Roman, der im September 2025 von EDITION NAUTILUS veröffentlicht wurde und 22 Euro kostet Link zum Bericht der Frankfurter Allgemeinen zum Roman

Foto: EDITION NAUTILUS

