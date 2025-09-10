Hände weg von der Eingliederungshilfe!

Berlin (kobinet)

kobinet ist eine Internet-Seite. Auf der Seite stehen Nachrichten über Menschen mit Behinderung. Die Lebenshilfe macht sich Sorgen. Sie denkt: Die Politik will weniger Geld ausgeben. Das Geld ist für Menschen mit Behinderung. Das nennt man Sozial-Abbau.

Sozial-Abbau bedeutet: Der Staat hilft weniger. Die Lebenshilfe sagt: Das darf nicht sein. Menschen mit Behinderung müssen überall mitmachen können. Das nennt man Teilhabe. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Am 9. September 2025 gab es eine Demo.

Bei einer Demo treffen sich Menschen. Sie sagen laut ihre Meinung. Die Demo war vor dem Bundes-Kanzler-Amt in Berlin. Das Bundes-Kanzler-Amt ist ein wichtiges Gebäude. Dort arbeitet der Chef von Deutschland. Bei der Demo ging es um eine Petition.

Eine Petition ist eine Bitte an Politiker. Viele Menschen unterschreiben diese Bitte. Die Petition heißt: Teilhabe ist kein Luxus. Das bedeutet: Teilhabe ist nicht nur für reiche Menschen. Menschen mit Behinderung haben bei der Demo gesprochen. Sie haben gesagt: Politiker dürfen nicht über uns entscheiden.

Wir müssen dabei sein. Sascha Ubrig kommt aus Berlin. Er hat gesagt: Wir müssen kämpfen und laut sein. Rolf Flathmann arbeitet für die Lebenshilfe. Er kommt aus Bremen-haven. Er hat gesagt: Der Sozial-Staat wird schlecht gemacht.

Das darf nicht sein. Teilhabe und Inklusion sind Menschen-Rechte. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Menschen-Rechte kann man nicht weg-nehmen. Deutschland hat vor mehr als 15 Jahren etwas versprochen. Deutschland hat die UN-Behinderten-Rechts-Konvention unterschrieben.

Das ist ein wichtiger Vertrag von vielen Ländern. In dem Vertrag steht: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte. Die Lebenshilfe sagt: Wir wollen keine Kürzungen. Kürzungen bedeuten: weniger Geld für Menschen mit Behinderung. Die Eingliederungs-Hilfe kostet mehr Geld. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung.

Das hat 2 Gründe. Grund 1: Mehr Menschen brauchen Unterstützung. Grund 2: Alles wird teurer. Deshalb kosten auch Hilfen mehr Geld. Rolf Flathmann hat einen Sohn mit Down-Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom lernen anders als andere Menschen.

Rolf Flathmann sagt zu Herrn Merz: Hände weg von der Eingliederungs-Hilfe. Herr Merz ist ein wichtiger Politiker. Die Eingliederungs-Hilfe ist Geld für Menschen mit Behinderung. Mehr als 230.000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Lisa Behme hat die Petition gemacht. Die Petition kann man hier unterschreiben: Teilhabe ist kein Luxus.