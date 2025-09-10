Bei Inklusion sparen aber Millionen für neue Förderschulen

KÖLN (kobinet)

Viele Verbände sind wütend auf die Landes-Regierung. Verbände sind Gruppen von Menschen. Diese Menschen haben das gleiche Ziel. Sie arbeiten zusammen für dieses Ziel. Die Landes-Regierung führt ein Bundes-Land. In der Regierung arbeiten Minister und Ministerinnen.

Diese Verbände helfen Menschen mit Behinderung. Sie helfen auch Familien und Schulen. Die Verbände kommen aus Nord-Rhein-West-Falen. Die Städte bauen immer mehr Förder-Schulen. Förder-Schulen sind spezielle Schulen für Kinder mit Behinderung. Dort lernen nur Kinder mit Behinderung zusammen.

Mindestens 30 neue Förder-Schulen sollen gebaut werden. Das hat der Eltern-Verein mittendrin heraus-gefunden. Deutschland hat 2009 einen wichtigen Vertrag unterschrieben. Der Vertrag heißt UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Das ist ein wichtiges Regel-Buch für alle Länder. In dem Regel-Buch steht: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.

Darin steht: Alle Kinder sollen zusammen lernen können. Kinder mit und ohne Behinderung sollen in die gleiche Schule gehen. Das nennt man Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Aber die Städte machen das Gegenteil.

Sie bauen mehr Förder-Schulen. Dort sind Kinder mit Behinderung unter sich. Das ist nicht inklusiv. Sogar die CDU wollte das bisher nicht. Die Verbände finden das sehr schlecht. Die Städte sagen immer: Wir haben kein Geld für Inklusion.

Aber für neue Förder-Schulen haben sie Geld. Das ist nicht logisch. Ein schlechtes Beispiel ist der Land-Schafts-Verband Rheinland. Das ist eine große Verwaltung im Rhein-Land. Sie kümmert sich um Menschen mit Behinderung. Sie bezahlt Hilfen für diese Menschen.

Das ist eine Abkürzung: LVR. Der LVR will eine neue Förder-Schule bauen. Die Schule kostet 97 Millionen Euro. Das Geld kommt von den Städten. Die Städte haben aber wenig Geld. Der LVR hat selbst auch Geld-Probleme.

Im Jahr 2026 fehlen 100 Millionen Euro. Die Verbände fordern von der Landes-Regierung: Die Städte müssen inklusive Schulen planen. Das steht im Schul-Gesetz in Paragraph 80. Schul-Gesetz bedeutet: Das sind die Regeln für alle Schulen. Jedes Bundes-Land hat ein eigenes Schul-Gesetz.