Antworten auf Wahlprüfsteine des Verein mittendrin zur Kommunalwahl in Köln

Am 14. September 2025 ist Wahl in Nord-Rhein-West-Falen.
Die Menschen in Köln wählen dann neue Politik-Menschen.
Sie wählen eine neue Ober-Bürger-Meisterin.
Oder sie wählen einen neuen Ober-Bürger-Meister.
Sie wählen auch den neuen Stadt-Rat.
Der Verein mittendrin wollte etwas wissen.
Sie wollten wissen: Wer setzt sich für inklusive Bildung ein?
Inklusive Bildung bedeutet: Alle Kinder lernen zusammen.
Kinder mit Behinderung lernen mit.
Kinder ohne Behinderung lernen mit.
Der Verein hat 5 Fragen gestellt.
Sie haben die Fragen an die Kandidaten geschickt.
Kandidaten sind Menschen.
Diese Menschen wollen gewählt werden.
Sie möchten ein Amt haben.
Das waren Kandidaten von 7 Parteien.
Parteien sind Gruppen von Menschen.
Diese Menschen haben ähnliche politische Ideen.
Die Fragen nennt man auch Wahl-Prüf-Steine.
Das sind wichtige Fragen an Kandidaten.
So können Wähler sie besser kennen-lernen.
Eine Grafik zeigt die Antworten.
Der Verein mittendrin sagt: Die Antworten sind gut.
Fast alle Antworten sind positiv.
Der Verein wird die Kandidaten an ihre Versprechen erinnern.
Die CDU hat anders geantwortet.
CDU bedeutet: Christlich Demokratische Union Deutschlands.
Das ist eine deutsche Partei.
Sie wollte die Fragen nicht so beantworten.
Die CDU hat einen langen Text geschickt.
Alle Fragen und Antworten stehen im Internet.
Sie stehen auf der Internet-Seite vom Verein mittendrin.
Köln (kobinet) Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 14. September 2025 wird in Köln eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister und der neue Stadtrat gewählt. Der Verein mittendrin wollte wissen, wer sich für inklusive Bildung in Köln einsetzen wird. Als Wahlprüfsteine hat der Verein daher fünf Fragen an die Oberbürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten von sieben Parteien geschickt. Eine Grafik zeigt nach Ansicht von mittendrin: "Die Antworten sind erfreulich positiv ausgefallen. Wir werden alle regelmäßig an ihre Versprechen erinnern. Die CDU wollte die Fragen nicht in dieser Form beantworten und hat uns einen ausführlichen Text geschickt. Die Wahlprüfsteine plus ausführliche Antworten gibt es auf unserer Internetseite."
Link zur Internetseite zu den Wahlprüfsteinen und den Antworten des Vereins mittendrin zur Kommunalwahl
