Antworten auf Wahlprüfsteine des Verein mittendrin zur Kommunalwahl in Köln

Veröffentlicht am 10.09.2025 07:57 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Kreuz auf Wahlzettel
Wahlzettel mit Kreuz
Foto: ISL

Köln (kobinet) Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 14. September 2025 wird in Köln eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister und der neue Stadtrat gewählt. Der Verein mittendrin wollte wissen, wer sich für inklusive Bildung in Köln einsetzen wird. Als Wahlprüfsteine hat der Verein daher fünf Fragen an die Oberbürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten von sieben Parteien geschickt. Eine Grafik zeigt nach Ansicht von mittendrin: "Die Antworten sind erfreulich positiv ausgefallen. Wir werden alle regelmäßig an ihre Versprechen erinnern. Die CDU wollte die Fragen nicht in dieser Form beantworten und hat uns einen ausführlichen Text geschickt. Die Wahlprüfsteine plus ausführliche Antworten gibt es auf unserer Internetseite."

Link zur Internetseite zu den Wahlprüfsteinen und den Antworten des Vereins mittendrin zur Kommunalwahl

Ottmar Miles-Paul Nachricht

