Antworten auf Wahlprüfsteine des Verein mittendrin zur Kommunalwahl in Köln

Köln (kobinet)

Am 14. September 2025 ist Wahl in Nord-Rhein-West-Falen. Die Menschen in Köln wählen dann neue Politik-Menschen. Sie wählen eine neue Ober-Bürger-Meisterin. Oder sie wählen einen neuen Ober-Bürger-Meister. Sie wählen auch den neuen Stadt-Rat.

Der Verein mittendrin wollte etwas wissen. Sie wollten wissen: Wer setzt sich für inklusive Bildung ein? Inklusive Bildung bedeutet: Alle Kinder lernen zusammen. Kinder mit Behinderung lernen mit. Kinder ohne Behinderung lernen mit.

Der Verein hat 5 Fragen gestellt. Sie haben die Fragen an die Kandidaten geschickt. Kandidaten sind Menschen. Diese Menschen wollen gewählt werden. Sie möchten ein Amt haben. Das waren Kandidaten von 7 Parteien.

Parteien sind Gruppen von Menschen. Diese Menschen haben ähnliche politische Ideen. Die Fragen nennt man auch Wahl-Prüf-Steine. Das sind wichtige Fragen an Kandidaten. So können Wähler sie besser kennen-lernen.

Eine Grafik zeigt die Antworten. Der Verein mittendrin sagt: Die Antworten sind gut. Fast alle Antworten sind positiv. Der Verein wird die Kandidaten an ihre Versprechen erinnern.

Die CDU hat anders geantwortet. CDU bedeutet: Christlich Demokratische Union Deutschlands. Das ist eine deutsche Partei. Sie wollte die Fragen nicht so beantworten. Die CDU hat einen langen Text geschickt.