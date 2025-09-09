Menu Close

Sozialstaat ist kein Luxus, sondern Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens

Veröffentlicht am 09.09.2025 06:56 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Dörte Schall
Dörte Schall
Foto: NRWSPD/Jens van Zoest

Mainz / Saarbrücken /Wiesbaden (kobinet) "Der Sozialstaat ist kein Luxus, sondern Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens" – dies stellte die rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, Dörte Schall, anlässlich der aktuellen politischen Debatten klar. Gemeinsam mit Dr. Magnus Jung, saarländischem Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, und Heike Hofmann, hessischer Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, macht sie die zentrale Bedeutung des Sozialstaats für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stabilität unserer Demokratie deutlich. "Der Sozialstaat schützt nicht nur vor den Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Armut – er garantiert die Menschenwürde, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und sichert politische Mitbestimmung für alle. Nur eine solidarische Gesellschaft ist auch zukunftsfähig", betont Dörte Schall.

„Wer Sozialpolitik darauf ausrichtet, die Ärmsten noch ärmer zu machen, der schwächt unser Land und gefährdet die Demokratie“, unterstreicht Sozialminister Dr. Magnus Jung. „Ein starker Sozialstaat ist Grundlage für Zusammenhalt, Würde und Chancen. Es ist Aufgabe der Politik, gerade diejenigen zu erreichen, die bislang durchs Netz gefallen sind. Darauf muss unser Sozialstaat Antworten finden, die Sicherheit, Planbarkeit und Perspektiven für alle schaffen.“

„Soziale Sicherheit muss für alle Menschen unseres Landes gelten – unabhängig davon, woher sie kommen oder wie viel Geld sie verdienen“, betont die hessische Sozialministerin Heike Hofmann. „Ein starker Sozialstaat hilft, soziale Spaltung zu vermeiden und bildet das Fundament, auf dem wir gemeinsam eine gerechte Gesellschaft gestalten können – eine Gesellschaft, in der es selbstverständlich ist, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Gerade in einer Zeit, in der Kräfte versuchen zu spalten statt zu einen, ist das von großer Bedeutung. Umso fataler wäre das Signal, das jetzt von einem Rückbau des Sozialstaats ausginge.“

Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Dörte Schall erläuterte darüber hinaus: „Der Sozialstaat schafft Chancen, gleicht ungleiche Lebensverhältnisse aus und stellt sicher, dass ein menschenwürdiges Leben für alle möglich ist. Erwerbsfähige Menschen im Bürgergeld-Bezug müssen wir befähigen, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen und sie unterstützen, dass sie in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis kommen. Eine Weiterentwicklung des Bürgergeldes kann nur in diesem Sinne vollzogen werden und muss im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts stehen.“

**Ausblick: Sozialkongress Rhein-Main-Saar im Herbst**

Mit einem großen Sozialkongress Rhein-Main-Saar im Herbst wollen Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland ein deutliches Zeichen für einen zukunftsfesten und handlungsfähigen Sozialstaat setzen. „Ein starker Sozialstaat ist der Schlüssel zu sozialem Frieden und gesellschaftlicher Stabilität“, so Schall abschließend.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Lesermeinungen

Unsere Kooperationspartner

