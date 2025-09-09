Aus für Klinik-Atlas darf nicht Aus für Transparenz bedeuten

Berlin (kobinet)

Der Bundes-Klinik-Atlas ist wichtig. Das ist eine Liste mit allen Kranken-Häusern in Deutschland. Die Liste zeigt: Wo sind die Kranken-Häuser. Wie gut sind sie. Er hilft Menschen bei der Suche. In Deutschland gibt es 1.700 Kranken-Häuser.

Der Atlas zeigt: Wie gut sind sie? Wie viele Menschen werden behandelt? Ministerin Nina Warken will das Projekt beenden. Das ist eine wichtige Frau in der Regierung. Sie macht Entscheidungen für Deutschland. Sie kümmert sich um die Gesundheit.

Das soll am 30. Juni 2025 passieren. VdK-Präsidentin Verena Bentele ist dagegen. Das ist die Chefin vom VdK. VdK ist ein Verein. Der Verein hilft Menschen mit Behinderungen. Der VdK hilft Menschen mit Behinderung.

Verena Bentele sagt: Das ist schlecht. Kranke Menschen brauchen ehrliche Informationen. Das sind Menschen die krank sind. Sie gehen zum Arzt. Oder ins Kranken-Haus. Die Informationen sollen frei sein.

Das bedeutet: Niemand kann die Informationen ändern. Die Informationen sind ehrlich. Niemand soll sie beeinflussen. Der Atlas hat wichtige Daten gesammelt. Er zeigt: Wie viele Menschen werden behandelt? Wie viele Ärzte arbeiten dort?

Wie gut ist die Behandlung? Diese Informationen gehen verloren. Verena Bentele will das alte System nicht zurück. Früher gab es ein Kranken-Haus-Verzeichnis. Das ist eine Liste mit allen Kranken-Häusern. Die Liste zeigt: Wo sind sie.

Welche Ärzte arbeiten dort. Das war von der Kranken-Haus-Gesellschaft. Das ist ein Verein für alle Kranken-Häuser in Deutschland. Der Verein macht Regeln. Diese Gruppe vertritt die Kranken-Häuser. Das Verzeichnis war bis April 2024 da.

Verena Bentele sagt: Kranken-Haus-Besitzer sollen nicht alleine informieren. Das ist der Chef von einem Kranken-Haus. Er bezahlt alles. Das können Städte sein. Oder Firmen. Das ist nicht fair.