Aus für Klinik-Atlas darf nicht Aus für Transparenz bedeuten

Veröffentlicht am 09.09.2025 07:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Portrait von Verena Bentele
Verena Bentele
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Der Bundes-Klinik-Atlas sollte verständliche und transparente Informationen über den Umfang und die Qualität der Versorgung in rund 1.700 deutschen Krankenhäusern liefern. Den Plan von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, das Projekt rückwirkend zum 30. Juni 2025 einzustellen, kritisiert VdK-Präsidentin Verena Bentele scharf: "Das Aus für den Klinik-Atlas darf keinesfalls das Aus für Transparenz bedeuten. Wird Warkens Plan umgesetzt, erhalten Patientinnen und Patienten nicht mehr das unabhängige Wissen, das ohne wirtschaftliche Einflussnahme zusammengetragen wurde. Millionen von Fallzahlen sowie umfangreiche Angaben zur Personalsituation und Qualitätsstandards von etwa 1.700 Kliniken verschwinden mit dem Ende des Klinik-Atlas."

„Ich lehne es entschieden ab, das langjährige Krankenhausverzeichnis der Deutschen Krankenhausgesellschaft erneut so bereitzustellen, dass es auf den Internetseiten des Bundes integriert werden kann – wie es bis April 2024 der Fall war. Es darf nicht sein, dass Informationen zur Krankenhausbehandlung künftig allein durch Klinikträger oder -verbände im Krankenhausverzeichnis bereitgestellt werden. Eine unabhängige Informationsquelle ist essenziell. Das Ministerium darf nicht bedingungslos und ohne eine gute Lösung im Sinn der Patienten den Forderungen aus der Wirtschaft folgen“, erklärte Verena Bentele.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

