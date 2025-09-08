Zukunft des Berliner Spielplan Audiodeskription noch ungewiss

Berlin (kobinet)

Das Projekt heißt Berliner Spiel-Plan Audio-Beschreibung.

Das Band trägt die Sachen von einem Ort zum anderen.

Sachen können auf dem Band stehen.

Das Band bewegt sich.

Ein Förder-Band ist ein langes Band.

Seit 2019 macht der Verein Förderband e.V. ein wichtiges Projekt.

Dort gibt es Shows mit Tanz und Musik.

Der Friedrichstadt-Palast ist ein Theater in Berlin.

Zum Beispiel mit dem Friedrichstadt-Palast.

Der Verein arbeitet mit vielen wichtigen Theatern in Berlin zusammen.

Das hilft blinden Menschen und Menschen mit Seh-Problemen.

Audio-Beschreibung bedeutet: Jemand erklärt, was auf der Bühne passiert.

Eine Oper ist ein Musik-Theater.

Die Deutsche Oper ist ein Theater in Berlin.

Der Verein arbeitet auch mit der Deutschen Oper.

Das Theater ist sehr groß.

Viele Menschen schauen sich die Shows an.

Sie erzählen Geschichten auf der Bühne.

Die Schauspieler arbeiten zusammen.

Dort spielen Schauspieler Theater-Stücke.

Das Berliner Ensemble ist ein Theater in Berlin.

Auch das Berliner Ensemble macht mit.

Die Sänger erzählen eine Geschichte mit Liedern.

Blinde Menschen können so besser ins Theater gehen.

Das Deutsche Theater ist bekannt.

Die Zuschauer sitzen und schauen zu.

Dort spielen Schauspieler Geschichten vor.

Das Deutsche Theater ist ein Theater in Berlin.

Das Deutsche Theater ist auch dabei.

Sie brauchen keine Begleitung.

Die Begleitung muss ihnen nichts erklären.

Das ist viel angenehmer für alle Menschen im Theater.

Bis Ende 2024 gibt es noch Geld für das Projekt.

Das Geld kommt von der Kultur-Verwaltung Berlin.

Kultur sind Dinge wie Theater und Musik.