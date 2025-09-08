Berlin (kobinet)

Die Sommer-Ferien sind in Berlin vorbei. Der Deutsche Bundes-Tag arbeitet diese Woche wieder. Der Bundes-Tag ist das Parlament von Deutschland. Das bedeutet: Dort arbeiten Volks-Vertreter. Volks-Vertreter sind Menschen aus dem Volk. Sie vertreten die Bürger von Deutschland.

Sie machen zusammen neue Gesetze. Die Regierung hat Reformen für den Herbst angekündigt. Reform bedeutet: Dinge verändern und besser machen. Die Regierung will neue Gesetze machen. Diese Gesetze sollen das Leben verbessern. Viele behinderte Menschen fragen sich etwas.

Sie fragen: Wo ist die Reform für mehr Barriere-Freiheit? Im Sommer sollte es Ergebnisse geben. Es geht um das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz. Das Gesetz hilft Menschen mit Behinderung. Es soll Gleichstellung schaffen. Dieses Gesetz soll verändert werden.

Es soll mehr Barriere-Freiheit geben. Ein Referenten-Entwurf sollte im Juli 2024 kommen. Referenten-Entwurf bedeutet: Der erste Plan für ein neues Gesetz. Ein Arbeiter vom Ministerium schreibt das Gesetz auf. Das ist noch kein fertiges Gesetz. Es ist nur ein erster Vorschlag.

Die Verbände sollten ihre Meinung dazu sagen können. Verbände sind Gruppen von Menschen mit gleichen Interessen. Im August sollte das Bundes-Kabinett zustimmen. Bundes-Kabinett bedeutet: Das sind die Minister der Regierung. Sie arbeiten mit dem Kanzler zusammen. Dann sollte der Bundes-Tag über das Gesetz sprechen.

Danach sollte der Bundes-Tag das Gesetz beschließen. Beschließen bedeutet: Eine Gruppe stimmt über etwas ab. Die meisten Leute sind dafür. Dann gilt die Entscheidung für alle. Aber es gab Probleme. Das Wirtschafts-Ministerium hat das Gesetz blockiert.

Ministerium bedeutet: Das ist ein Amt der Regierung. Dort arbeiten viele Beamte zusammen. Sie kümmern sich um ein bestimmtes Thema. Die CDU leitet dieses Ministerium. Das Innen-Ministerium hat auch blockiert. Die CSU leitet dieses Ministerium.

Blockiert bedeutet: Sie haben das Gesetz gestoppt. Jetzt sind die Sommer-Ferien vorbei. Behinderte Menschen müssen wieder nach dem Reform-Plan suchen. Sie wissen nicht: Was passiert mit der Barriere-Freiheit? Die Situation ist wie vor einem Jahr. Damals sollte auch ein Gesetz-Entwurf kommen.

Gesetz-Entwurf bedeutet: Das ist ein Plan für ein neues Gesetz. Politiker schreiben diesen Plan auf. Dann sprechen alle Politiker darüber. Später wird aus dem Plan vielleicht ein echtes Gesetz. Aber Minister von der FDP haben das gestoppt. Die Ampel-Regierung ist dann zerbrochen.

Die Ampel-Regierung waren SPD, Grüne und FDP zusammen. Jetzt gibt es eine neue Regierung. Das sind CDU, SPD und CSU zusammen. Aktive von der LIGA Selbst-Vertretung fragen sich etwas. LIGA Selbst-Vertretung ist eine Gruppe von behinderten Menschen. Sie fragen: Wird Barriere-Freiheit in Deutschland endlich ernst genommen?

Das zeigt sich hoffentlich in den nächsten Tagen. Es soll klare Regeln für barriere-freie Angebote geben. Diese Regeln sollen auch für private Firmen gelten. Aber es ist noch unklar. Gehören die Regeln zum Herbst der Reformen? Oder werden die Belange von behinderten Menschen wieder vergessen?