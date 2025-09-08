Menu Close

Was Österreich nach Hamburgs historischem Schritt tun sollte

Veröffentlicht am 08.09.2025 06:36 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Lukas Huber
Lukas Huber
Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Über Generationen wurde der Gebrauch der Gebärdensprache im Unterricht systematisch unterbunden und durch den sogenannten "Oralismus" ersetzt. Am 16. Juli 2025 hat die Hamburgische Bürgerschaft – getragen von SPD, CDU, Grünen und der Linken – eine formelle Entschuldigung für das jahrzehntelange Unrecht gegenüber gehörlosen Menschen beschlossen und zugleich Aufarbeitung, Unterstützungsleistungen sowie die Initiative für einen bundesweiten Entschädigungsfonds angekündigt. Dieser parteiübergreifende Beschluss setzt Maßstäbe im deutschsprachigen Raum. Darüber und was Österreich nach diesem historischen Schritt tun sollte, berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS mithilfe eines Kommentars von Lukas Huber, dem Generalsekretär des Österreichischen Gehörlosenbundes und Leiter des Gehörlosenverbandes Niederösterreich.

Über Generationen wurde der Gebrauch der Gebärdensprache im Unterricht systematisch unterbunden und durch den sogenannten „Oralismus“ ersetzt. Kinder mussten Lautsprache erzwingen, oftmals unter physischem und psychischem Druck. Die Folgen waren Sprachdeprivation, Bildungs- und Teilhabebarrieren sowie langfristige soziale und gesundheitliche Schäden – ein Muster struktureller Gewalt im Bildungswesen. Die Hamburger Bürgerschaft hat diese systematische Sprachunterdrückung nun als strukturelle Gewalt anerkannt. In einer historischen Anhörung im Sozialausschuss erhielten gehörlose Betroffene erstmals Raum, ihre Geschichten öffentlich zu teilen – gedolmetscht in Deutsche Gebärdensprache (DGS). Dies allein war ein Novum, schreibt Lukas Huber im BIZEPS-Kommentar.

Wie die Situation in der Schweiz und in Österreich ist und was es nun in Österreich braucht, darauf geht Lukas Huber im BIZEPS-Kommentar im Detail ein:

Link zum BIZEPS-Kommentar

Ottmar Miles-Paul Meinung

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x