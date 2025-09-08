Menu Close

Strategiepapier der BAG BBW

Veröffentlicht am 08.09.2025 13:05 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Sechs Bilder von Personen, die unterschiedliche Berufe darstallen
Berufe bieten Möglichkeiten
BERLIN (kobinet) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) hat unter dem Titel "BBW 2035" ein Strategiepapier zu den Strategien der Berufsbildungswerke für die berufliche Rehabilitation der Zukunft vorgelegt. Darin beschreibt die BAG BBW ihre Vision von einer nachhaltigen Rehabilitation, die sich lohnt. In diesem Zusammenhang schlägt sie nun den fachlichen Austausch mit den wichtigsten Partnern vor: der Bundesagentur für Arbeit, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie Vertreterinnen und Vertretern der Politik.

„Innovative, nachhaltige berufliche Bildung braucht Investitionen“, betont Tobias Schmidt, der Vorsitzende der BAG BBW, und fährt fort: „Daher müssen Bund und Länder Berufsbildungswerke aktiv bei notwendigen Investitionen in digitale Infrastruktur und klimagerechte Sanierungen unterstützen. Das von Schwarz-Rot beschlossene Sondervermögen Infrastruktur darf Reha-Bildungseinrichtungen, die ihren gesetzlichen Auftrag erfolgreich umsetzen, nicht vergessen. Wer eine inklusive Ausbildung will, muss auch investieren.“

Auf dieser Internetseite steht dieses Strategiepapier zum Nachlesen zur Verfügung.

