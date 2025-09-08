Steigende Krankenkassenkosten: Versicherte dürfen nicht die Zeche zahlen

Berlin (kobinet)

Sie spricht für alle Mitglieder.

Die VdK-Präsidentin ist die Chefin.

VdK ist ein Verein.

Verena Bentele ist die VdK-Präsidentin.

Die Versicherung bezahlt den Arzt.

Alle Arbeiter sind dort Mitglied.

Gesetzliche Kranken-Versicherung bedeutet: Eine Versicherung für kranke Menschen.

Verena Bentele sagt: Die Menschen haben Probleme.

Die Kosten steigen immer mehr.

Sie hat über Kranken-Kassen gesprochen.

Alle Apotheken zusammen.

Alle Kranken-Häuser zusammen.

Gesundheits-Wesen bedeutet: Alle Ärzte zusammen.

Die Ausgaben im Gesundheits-Wesen werden höher.

Es gibt ein Gesetz dafür.

Das Geld kommt vom Lohn weg.

Jeder Arbeiter zahlt jeden Monat.

Beiträge bedeutet: Geld für eine Versicherung.

Das kann bedeuten: Die Beiträge steigen.

Der Staat macht Regeln dafür.

Sie bezahlt das Kranken-Haus.

Die Versicherung bezahlt den Arzt-Besuch.

Leistungen bedeutet: Hilfe von der Versicherung.

Oder die Leistungen werden weniger.

Dafür hilft die Versicherung.

Die Beiträge sollen nicht steigen.

Sie entscheidet über wichtige Sachen.

Sie macht Gesetze für alle Menschen.

Bundes-Regierung bedeutet: Die Regierung von ganz Deutschland.

Die Bundes-Regierung hat etwas versprochen.

Oder die Menschen zahlen mehr Geld.

Das soll im nächsten Jahr so sein.

Aber niemand weiß: Wer bezahlt das?

Verena Bentele sagt etwas Wichtiges.

Die Versicherten sollen nicht alles bezahlen.

Versicherte bedeutet: Menschen mit einer Kranken-Versicherung.

Sie zahlen jeden Monat Geld.