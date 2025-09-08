Schule für behinderte Kinder soll direkt unter/neben die Autobahn ziehen

Wiesbaden

Die Stadt Wiesbaden hat einen Plan.

Kinder mit Behinderungen sollen ab 2026 zur Schule gehen.

Eine Behinderung bedeutet: Ein Körper-Teil funktioniert nicht gut.

Oder das Denken ist anders als bei anderen Menschen.

Diese Schule soll in Containern sein.

Container sind große Kästen aus Metall.