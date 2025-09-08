Aufruf für mehr Aufmerksamkeit auf Menschen im Autismus-Spektrum bei Suizidprävention

Das ist normal und okay.

Neurodivers bedeutet: Das Gehirn arbeitet anders.

Sie helfen bei Problemen mit dem Chef.

Ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen.

Sie sollen bei allen Plänen mit-machen.

Sie reden mit den Menschen.

Psychologen sind Fach-Leute für die Seele.

Ärzte müssen mehr über Autismus wissen.

Sie werden besser in ihrem Beruf.

Das Thema gehört in die Ausbildung.

Pflege-Kräfte müssen das auch lernen.

Sie machen Dinge schwer.

**2. Beratung muss einfach zu finden sein.**

Die besonderen Bedürfnisse sind wichtig.

Das ist sehr schlimm.

Das ist viel öfter als andere Menschen.

Am Ende wissen sie mehr.

Forscher schauen sich ein Thema an.

So verhindert man das Schlimme.

Prävention bedeutet: Man handelt bevor etwas Schlimmes passiert.

Suizid bedeutet: Sich das Leben nehmen.

Es geht um Suizid-Prävention.

Sie fühlen anders als andere Menschen.

Der Verein ist in ganz Deutschland aktiv.

Aspies ist ein Verein für autistische Menschen.

Der Verein Aspies warnt vor einem Problem.

Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Berlin (kobinet) Im Vorfeld des Welttages der Suizidprävention am 10. September 2025 hat der Verein Aspies, die bundesweite Selbstvertretungsorganisation autistischer Menschen, einen Aufruf verfasst, mit dem die Aufmerksamkeit auf die Menschen im Autismus-Spektrum als besonders gefährdete Gruppe beim Thema Suizid gerichtet werden soll. Der Verein weist darauf hin, dass Studien zufolge autistische Menschen etwa achtmal häufiger Suizid begehen als die Allgemeinbevölkerung. Angesichts dieser dramatischen Situation stellt der Verein Aspies fünf Forderungen auf:

Die Forderungen sind:

1. Angebote der Suizidprävention müssen auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen im Autismus-Spektrum ausgerichtet werden.

2. Insbesondere niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote für autistische Menschen müssen gefördert werden.

3. Das Thema Autismus muss Teil der Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen sein.

4. Fortbildungen von medizinischen und psychologischen Fachkräften zum Thema Autismus müssen gefördert werden.

5. Autistische Menschen müssen bei der Ausarbeitung aller Konzepte aktiv eingebunden werden.

Der Verein Aspies e.V. hat ein breites Bündnis an Organisationen gewinnen können, das dieses Anliegen unterstützt. Bislang wird der Aufruf unterstützt von:

Autismus Deutschland e.V.

Bewusst Autistisch e.V.

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Elternzentrum Berlin e.V.

exPEERienced e.V.

Gemeinsam zusammen e.V.

Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen (Netzwerk SPiG)

Sozialhelden e.V.

Wohnzimmer neurodivers e.V.

Link zur Homepage von Aspies e.V.