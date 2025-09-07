Menu Close

Momentaufnahme 404

Veröffentlicht am 07.09.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Eine kleine Engelskuptur
Ein Engel
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Das, worauf es ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Die schönste Freude erlebt man immer dort, wo man sie am wenigsten erwartet.

Antoine de Saint-Exupéry

