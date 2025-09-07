Momentaufnahme 404

Berlin (kobinet)
kobinet ist eine Internet-Seite.
Dort stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderung.
Die Nachrichten sind wichtig für diese Menschen.
kobinet hilft Menschen mit Behinderung.
Wir können nicht alles vorher wissen.
Wir können nicht berechnen: Was ist wichtig?
berechnen bedeutet: mit Zahlen rechnen.
Du nimmst Zahlen und rechnest damit.
Zum Beispiel: 2 plus 3 ist 5.
Die beste Freude kommt überraschend.
überraschend bedeutet: Das hat niemand erwartet.
Etwas passiert plötzlich.
Man hat nicht damit gerechnet.
Wir erwarten sie nicht.
Dann passiert sie trotzdem.
Das hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt.
Antoine de Saint-Exupéry war ein französischer Schrift-steller.
Ein Schrift-steller schreibt Bücher.
Das ist sein Beruf.
Berlin (kobinet) Das, worauf es ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Die schönste Freude erlebt man immer dort, wo man sie am wenigsten erwartet.
Antoine de Saint-Exupéry
