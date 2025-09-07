Momentaufnahme 404

Berlin (kobinet)

kobinet ist eine Internet-Seite. Dort stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderung. Die Nachrichten sind wichtig für diese Menschen. kobinet hilft Menschen mit Behinderung. Wir können nicht alles vorher wissen. Wir können nicht berechnen: Was ist wichtig?

berechnen bedeutet: mit Zahlen rechnen. Du nimmst Zahlen und rechnest damit. Zum Beispiel: 2 plus 3 ist 5. Die beste Freude kommt überraschend. überraschend bedeutet: Das hat niemand erwartet. Etwas passiert plötzlich.

Man hat nicht damit gerechnet. Wir erwarten sie nicht. Dann passiert sie trotzdem. Das hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt. Antoine de Saint-Exupéry war ein französischer Schrift-steller. Ein Schrift-steller schreibt Bücher.