Konferenz zur Stärkung und Vernetzung der Bewohnenden-Vertretungen in Rheinland-Pfalz

Vallendar
Es gab eine große Konferenz in Vallendar.
Die Konferenz war am 28. und 29. August 2025.
Fast 90 Menschen sind gekommen.
Diese Menschen vertreten Bewohner von Wohn-Heimen.
Die Bewohner-Vertreter kommen aus Rheinland-Pfalz.
Bewohner-Vertreter bedeutet: Eine Person spricht für andere Menschen.
Diese Menschen wohnen in einem Heim.
Der Vertreter sagt ihre Wünsche weiter.
Er hilft den Bewohnern.
Sie haben 2 Tage zusammen gearbeitet.
Sie haben sich ausgetauscht.
Das Tagungs-Haus hieß Marienland.
Die Konferenz war sehr gut.
Die Menschen waren zufrieden.
Sie konnten Erfahrungen austauschen.
Sie konnten sich vernetzen.
Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt auf.
Sie verbinden sich miteinander.
Das bedeutet: Sie haben neue Kontakte gemacht.
Die Arbeits-Gruppen haben praktische Tipps gegeben.
Arbeits-Gruppe bedeutet: Mehrere Menschen arbeiten zusammen.
Sie arbeiten an einem Thema.
Jeder bringt seine Ideen mit.
Gemeinsam lösen sie Probleme.
Die Bewohner-Vertreter haben eine wichtige Aufgabe.
Sie helfen Menschen in Wohn-Heimen.
Zusammen sind sie stärker.
Das Projekt heißt: Bewohnenden-Vertretungen stärken.
Das Projekt will sie auch vernetzen.
Die LAG Selbsthilfe macht das Projekt.
LAG bedeutet: Landes-Arbeits-Gemeinschaft.
Landes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Ein großer Verein für ein ganzes Bundes-Land.
Menschen arbeiten dort mit.
Sie treffen sich regelmäßig.
Sie besprechen wichtige Themen.
Die Aktion Mensch gibt Geld für das Projekt.
Das Projekt läuft 3 Jahre lang.
Es endet im August 2026.
Jeanine Wein leitet das Projekt.
Sie hat einen Bericht geschrieben.
Der Bericht ist über die Konferenz.
Es gibt Regional-Sprecher aus verschiedenen Gebieten.
Regional-Sprecher bedeutet: Eine Person vertritt eine bestimmte Gegend.
Diese Gegend nennt man Region.
Er spricht für die Menschen.
Er bringt ihre Meinungen weiter.
Das sind Rheinhessen und der Westerwald.
Das ist auch die Pfalz.
Sie haben ein Positions-Papier geschrieben.
Positions-Papier bedeutet: Ein wichtiger Text mit der Meinung einer Gruppe.
Die Gruppe erklärt ihre Ziele.
Die Gruppe erklärt ihre Wünsche.
Andere Menschen können den Text lesen.
Das bedeutet: Sie haben ihre Meinung aufgeschrieben.
Sie haben das Papier Ellen Kubica gegeben.
Ellen Kubica ist die Beauftragte.
Sie ist zuständig für Menschen mit Behinderung.
Beauftragte bedeutet: Eine Person mit einem wichtigen Job.
Sie hilft Menschen mit Behinderung.
Sie sorgt für gleiche Rechte.
Sie arbeitet für die Stadt oder das Land.
Sie kümmert sich um die Rechte.
Die Rechte sind von Menschen mit Behinderung.
Hier gibt es mehr Informationen. Hier gibt es das Positions-Papier
Vallendar (kobinet) "Bewohnervertretungen vernetzen!" Das war das Thema der großen Jahreskonferenz eines gleichnamigen Projekts. Bewohnervertretungen aus ganz Rheinland-Pfalz waren eingeladen, zwei Tage lang miteinander zu arbeiten und sich auszutauschen. Fast 90 Teilnehmer, Bewohnervertretungen und ihre Unterstützungspersonen, folgten der Einladung und kamen am 28. und 29. August 2025 nach Vallendar ins Tagungshaus Marienland, wie es in einem Bericht von Jeanine Wein heißt, der Leiterin des Projektes bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz.
Link zum Bericht auf der Internetseite des Projekts
Als Fazit wird in dem Bericht festgehalten: „Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen durchweg positiv aus. Besonders geschätzt wurden der Erfahrungsaustausch, die Möglichkeit zur Vernetzung sowie die praxisnahen Impulse aus den Arbeitsgruppen. Die Konferenz zeigte einmal mehr, wie wichtig es ist, Bewohnervertretungen zu stärken und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. Das Projekt ‚Bewohnenden-Vertretungen stärken und vernetzen‘ der LAG Selbsthilfe wird von der Aktion Mensch gefördert. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren bis Ende August 2026.“
Die Regional-Sprecherinnen und Regional-Sprecher aus Rheinhessen, dem Westerwald und der Pfalz haben ein Positionspapier geschrieben und es der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Ellen Kubica, übergeben.
Link zu weiteren Informationen und zum Positionspapier in Alltagssprache und in Leichter Sprache
Vallendar (kobinet) "Bewohnervertretungen vernetzen!" Das war das Thema der großen Jahreskonferenz eines gleichnamigen Projekts. Bewohnervertretungen aus ganz Rheinland-Pfalz waren eingeladen, zwei Tage lang miteinander zu arbeiten und sich auszutauschen. Fast 90 Teilnehmer, Bewohnervertretungen und ihre Unterstützungspersonen, folgten der Einladung und kamen am 28. und 29. August 2025 nach Vallendar ins Tagungshaus Marienland, wie es in einem Bericht von Jeanine Wein heißt, der Leiterin des Projektes bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz.
Link zum Bericht auf der Internetseite des Projekts
Als Fazit wird in dem Bericht festgehalten: „Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen durchweg positiv aus. Besonders geschätzt wurden der Erfahrungsaustausch, die Möglichkeit zur Vernetzung sowie die praxisnahen Impulse aus den Arbeitsgruppen. Die Konferenz zeigte einmal mehr, wie wichtig es ist, Bewohnervertretungen zu stärken und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. Das Projekt ‚Bewohnenden-Vertretungen stärken und vernetzen‘ der LAG Selbsthilfe wird von der Aktion Mensch gefördert. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren bis Ende August 2026.“
Die Regional-Sprecherinnen und Regional-Sprecher aus Rheinhessen, dem Westerwald und der Pfalz haben ein Positionspapier geschrieben und es der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Ellen Kubica, übergeben.
Link zu weiteren Informationen und zum Positionspapier in Alltagssprache und in Leichter Sprache
Lesermeinungen