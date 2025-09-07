Konferenz zur Stärkung und Vernetzung der Bewohnenden-Vertretungen in Rheinland-Pfalz

Vallendar

Bewohner-Vertreter bedeutet: Eine Person spricht für andere Menschen.

Die Bewohner-Vertreter kommen aus Rheinland-Pfalz.

Diese Menschen vertreten Bewohner von Wohn-Heimen.

Fast 90 Menschen sind gekommen.

Die Konferenz war am 28. und 29. August 2025.

Es gab eine große Konferenz in Vallendar.

Sie haben sich ausgetauscht.

Sie haben 2 Tage zusammen gearbeitet.

Er hilft den Bewohnern.

Der Vertreter sagt ihre Wünsche weiter.

Diese Menschen wohnen in einem Heim.

Sie verbinden sich miteinander.

Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt auf.

Sie konnten sich vernetzen.

Sie konnten Erfahrungen austauschen.

Die Menschen waren zufrieden.

Die Konferenz war sehr gut.

Das bedeutet: Sie haben neue Kontakte gemacht.

Die Arbeits-Gruppen haben praktische Tipps gegeben.

Arbeits-Gruppe bedeutet: Mehrere Menschen arbeiten zusammen.

Sie arbeiten an einem Thema.

Jeder bringt seine Ideen mit.

Gemeinsam lösen sie Probleme.