Konferenz zur Stärkung und Vernetzung der Bewohnenden-Vertretungen in Rheinland-Pfalz

Veröffentlicht am 07.09.2025 06:09 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Fenja Ganter

Vallendar (kobinet) "Bewohnervertretungen vernetzen!" Das war das Thema der großen Jahreskonferenz eines gleichnamigen Projekts. Bewohnervertretungen aus ganz Rheinland-Pfalz waren eingeladen, zwei Tage lang miteinander zu arbeiten und sich auszutauschen. Fast 90 Teilnehmer, Bewohnervertretungen und ihre Unterstützungspersonen, folgten der Einladung und kamen am 28. und 29. August 2025 nach Vallendar ins Tagungshaus Marienland, wie es in einem Bericht von Jeanine Wein heißt, der Leiterin des Projektes bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz.

Als Fazit wird in dem Bericht festgehalten: „Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen durchweg positiv aus. Besonders geschätzt wurden der Erfahrungsaustausch, die Möglichkeit zur Vernetzung sowie die praxisnahen Impulse aus den Arbeitsgruppen. Die Konferenz zeigte einmal mehr, wie wichtig es ist, Bewohnervertretungen zu stärken und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. Das Projekt ‚Bewohnenden-Vertretungen stärken und vernetzen‘ der LAG Selbsthilfe wird von der Aktion Mensch gefördert. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren bis Ende August 2026.“

Die Regional-Sprecherinnen und Regional-Sprecher aus Rheinhessen, dem Westerwald und der Pfalz haben ein Positionspapier geschrieben und es der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, Ellen Kubica, übergeben.

Link zu weiteren Informationen und zum Positionspapier in Alltagssprache und in Leichter Sprache

